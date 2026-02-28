Energický Šustr bavil novináře, z Dukly je překvapený: Hráče nechápu. Vy určitě napíšete...
Jedno slovo, které má vystihnout nového trenéra fotbalistů Dukly Pavla Šustra? Jednoznačně: energie. Na lavici topícího se týmu přišel člověk, který rozhodně nepůsobí odevzdaně, což ukazuje jak u postranní čáry, tak na tiskových konferencích. Tu po prohře 0:2 v Chance Lize se Slavií si skoro odřídil sám. Ale herní tvář týmu s jeho zápalem zatím nekoreluje. „Bez emocí si můžeme zahrát fotbal klidně my, co jsme tady, to bude sranda. Ale v lize to nejde,“ poukazoval na nedostatečnou mentalitu týmu.
V pozápasovém televizním rozhovoru rozcupoval svou útočnou jedničku Kevina-Prince Millu a pak zamířil do tiskového centra mezi ostatní novináře. Pavel Šustr si nebral servítky, ale i přes utrpěnou prohru působil uvolněně, přátelsky. Z očí mu sršela energie, jako kdyby právě bylo devět ráno a ne devět večer.
„Mám tolik energie, že kdybych jim ji všechnu předal, tak se nezastaví. Takhle vypadám každý den na tréninku. Jsem v první lize, baví mě to a je to strop. Hráče nechápu. Kdysi jsem také hrál fotbal a věci jsem měl nastavené úplně jinak. Ale zatím nedokážu přijít na způsob, jak je přenastavit. Ale já to udělám, přenastavím je,“ gestikuloval.
I kdyby ale hráče Dukly pozvedl, před ním se rýsuje prakticky nemožná mise. Konkurenti body sbírají a i baráž pomalu vypadá nedosažitelně. Na dotaz, zda je překvapený, jak těžké poslání zvednout klub nakonec je, odpověděl jasně.
„Stačí se na mě podívat na lavičce, jak jsem překvapený. Fakt jsem čekal, že to nastartujeme dřív. Hned. A to není o tom, že tam nemáme někoho, kdo přejde přes tři hráče. Ale o základní věci při bránění, soubojovost, vracení se. Slyšíte mě, jak jsem překvapený? Sedím tam s Markem Niklem, co má za sebou o hangár zápasů víc než já a on má ten samý překvapený výraz,“ glosoval.
Musíme jezdit na krev!
V netypickém tiskovém centru Dukly (novináři sedí u jednoho podlouhlého stolu) se celkově nový kouč rozjel a během pár minut vytvořil uvolněnou atmosféru. K dotazu, který začínal slovy „vím, že se blbě hledají pozitiva...,“, hned zahlásil: „Já myslel, že se blbě ptáte!“ Na dalšího žurnalistu spustil: „Vy jste se na něco chtěl zeptat a zapomněl jste na to! Pojďte, něco vymyslíte!“, a svou odpověď dokončil slovy: „Tak co, odpověděl jsem na to dobře? Teď se určitě zas bude psát, že mám raději trénovat dobře.“
Jakmile ale dojde na téma trápící se tradiční značky českého fotbalu, tak trenér, který vyslal do ligy Vasila Kušeje, zvážní. „Nedělám rozdíly mezi cizinci a Čechy, byť české hráče znám líp. Ale ani oni mi to zatím nevrací. I proto šel brzy dolů Dominik Hašek a také jsem mu to řekl. Vždyť tu všichni lidi vidí, že se musí jezdit na krev!“
Jsou tu nějaké záchytné body, světýlka naděje? Něco málo ano. Dukla se po první půli zvedla, náhle začala Slavii dostupovat a favorita rozhodila. Ligového lídra domácí pustili už jen do jedné šance z rohu, sami naopak mohli dlouhé čekání na gól párkrát ukončit. Šustr přiznal, že nechápal, proč to tímto způsobem nešlo v prvním dějství, a dal to hráčům silně najevo.
„V poločase byla ponurá nálada v šatně, protože jsem hodně zvyšoval hlas. Jak bych popsal atmosféru? Kabina jinak nějakým způsobem žije, ale je to o nás, nebudu vám říkat, co se tam děje. Musíme si to uklidit sami. To je špatné slovo, spíše vyříkat, narovnat, vyjasnit. Něco podobného. Ale vy určitě napíšete uklidit kabinu, už jsem to řekl,“ smál se.
Po desetiminutové zpovědi se rozloučil se slovy: „Snad se znovu uvidíme za lepší nálady. To uvidíte, jak budu vtipnej, až vyhrajeme.“ Už by bylo na čase. Naposledy zůstaly tři body v hrsti Dukly na konci října. Přinejmenším mediální výstupy ale, zdá se, budou stejně unikátní jako za kouče Petra Rady.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|23
|14
|6
|3
|43:23
|48
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|23
|12
|6
|5
|42:28
|42
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|7
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|8
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|11
Teplice
|23
|6
|7
|10
|23:29
|25
|12
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|13
Ml. Boleslav
|23
|4
|8
|11
|29:47
|20
|14
Baník
|23
|4
|7
|12
|16:28
|19
|15
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu