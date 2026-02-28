Předplatné

ONLINE: Sparta - Baník 2:1. Nehlídaný Haraslín vrátil Letenským vedení

Lukáš Haraslín v akci proti Baníku
Lukáš Haraslín v akci proti BaníkuZdroj: ČTK / Vondrouš Roman
Hráči Baníku Ostrava slaví gól
Fotbalisté Baníku slaví gól na Letné
Jakuba Surovčíka nešťastně překonal spoluhráč Jaroslav Zelený
Fotbalisté Sparty slaví gól Adama Ševínského
Adam Ševínský otevřel skóre proti Baníku
Adam Ševínský slaví gól do sítě Baníku
Adam Ševínský slaví gól do sítě Baníku
Chance Liga
Po páteční předehrávce mezi poslední Duklou a první Slavií pokračuje Chance Liga dalšími zápasy 24. kola. Tím nejzajímavějším je duel mezi Spartou a Baníkem. Pražané v minulém kole v prvním z velkých šlágrů jarní části remizovali v Plzni bez branek a jejich ztráta na vedoucí Slavii je aktuálně už desetibodová. Duely s Baníkem patří k tradičním lákadlům soutěže, ostravský celek je ale třetí od konce. Letenští už si nicméně nemohou dovolit žádné zaváhání, příští týden se hraje derby. Utkání, které startuje v 18.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta23146343:2348
3Jablonec24136531:2345
4Plzeň23126542:2842
5Liberec24107737:2437
6Hr. Králové2497834:2934
7Olomouc2396823:2233
8Karviná231021135:3832
9Zlín2377926:2928
10Teplice24681024:3026
11Bohemians23751120:2926
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav24581132:4723
14Baník23471216:2819
15Slovácko23471216:2919
16Dukla24291314:3615
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

