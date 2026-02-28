ONLINE: Sparta - Baník. Potvrdí Pražané doma v očekávaném duelu roli favorita?
Po páteční předehrávce mezi poslední Duklou a první Slavií pokračuje Chance Liga dalšími zápasy 24. kola. Tím nejzajímavějším je duel mezi Spartou a Baníkem. Pražané v minulém kole v prvním z velkých šlágrů jarní části remizovali v Plzni bez branek a jejich ztráta na vedoucí Slavii je aktuálně už desetibodová. Duely s Baníkem patří k tradičním lákadlům soutěže, ostravský celek je ale třetí od konce. Letenští už si nicméně nemohou dovolit žádné zaváhání, příští týden se hraje derby. Utkání, které startuje v 18.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|23
|14
|6
|3
|43:23
|48
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|23
|12
|6
|5
|42:28
|42
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|7
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|8
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|11
Teplice
|23
|6
|7
|10
|23:29
|25
|12
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|13
Ml. Boleslav
|23
|4
|8
|11
|29:47
|20
|14
Baník
|23
|4
|7
|12
|16:28
|19
|15
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu