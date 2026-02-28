ONLINE: Sparta - Baník. Potvrdí Pražané doma v očekávaném duelu roli favorita?

Předplatné

Po páteční předehrávce mezi poslední Duklou a první Slavií pokračuje Chance Liga dalšími zápasy 24. kola. Tím nejzajímavějším je duel mezi Spartou a Baníkem. Pražané v minulém kole v prvním z velkých šlágrů jarní části remizovali v Plzni bez branek a jejich ztráta na vedoucí Slavii je aktuálně už desetibodová. Duely s Baníkem patří k tradičním lákadlům soutěže, ostravský celek je ale třetí od konce. Letenští už si nicméně nemohou dovolit žádné zaváhání, příští týden se hraje derby. Utkání, které startuje v 18.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

1Slavia24177052:1858
2Sparta23146343:2348
3Jablonec23136431:2045
4Plzeň23126542:2842
5Liberec23107637:2337
6Olomouc2396823:2233
7Karviná231021135:3832
8Hr. Králové2387833:2931
9Zlín2377926:2928
10Bohemians23751120:2926
11Teplice23671023:2925
12Pardubice23671028:4025
13Ml. Boleslav23481129:4720
14Baník23471216:2819
15Slovácko23471216:2919
16Dukla24291314:3615
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

