SESTŘIH: Sparta - Baník 5:2. Divoká přestřelka a bláznivý závěr na Letné, domácí slaví
Fotbalisté Sparty ve 24. kole Chance Ligy přehráli na domácím hřišti Baník Ostrava poměrem 5:2 a týden před derby pražských „S“ ztrácí na první Slavii 7 bodů. Skóre otevřel hned v úvodu utkání Adam Ševínský, hosté ale o pár minut později vyrovnali díky vlastnímu gólu Jaroslava Zeleného. Pak přišel kontroverzní moment - Lukáš Haraslín ve 25. minutě vrátil Letenským vedení, gól ale kvůli postavení Pavla Kadeřábka vyvolal pochyby. VAR měl po přezkumu jasno a branku uznal jako regulérní. Ve druhé půli skóre zvýšil Patrik Vydra. Kontaktní gól Davida Planky už přišel příliš pozdě, navíc na něj stihli v nastavení odpovědět Jaroslav Zelený a z pokutového kopu i Albion Rrahmani. Baník tak opustil Letnou bez bodu.
Sparta porazila Ostravu i podruhé v ligové sezoně a znovu o tři góly. V nejvyšší soutěži prohrála jediné z posledních 10 utkání, až v pátém jarním kole dnes poprvé inkasovala. Baník zvítězil v jediném z posledních sedmi ligových duelů a o skóre klesl na 15. místo tabulky čtyři body před poslední Duklu.
Letenští měli ideální vstup do utkání. Zakombinovali po rohovém kopu, Haraslín přesně odcentroval a Ševínský ve čtvrté minutě hlavou vstřelil svůj první ligový gól za Spartu. Dosud měl na kontě jedinou trefu v nejvyšší soutěži, kterou zaznamenal na hostování v Liberci předloni v červenci.
Baník vyrovnal z nenápadné akce. Po rychle vhozeném autu na levé straně Jurečka přihrával před branku, kde si míč v 16. minutě špičkou kopačky srazil do vlastní branky Zelený.
Pražané si ale vzali vedení brzy zpátky. Vydrův centr ostravský Bewene nešťastně sklepl ke zcela volnému Haraslínovi a domácí kapitán v 25. minutě zakončil nekompromisně. Desátou brankou v ligové sezoně se osamostatnil na druhém místě v tabulce střelců o čtyři góly za vedoucím slávistou Chorým.
První soutěžní trefu v letenském dresu chvíli slavil i Vojta, video však odhalilo, že byl o 10 centimetrů v ofsajdu. Po přestávce tempo hry opadlo. Domácí si vedení pojistili, teprve když hosté v 73. minutě chybovali v rozehrávce a střídající Kuchta naservíroval druhý gól v ligové sezoně Vydrovi.
V závěru se zápas musel na delší čas přerušit kvůli mlze z dýmovnic ostravských fanoušků, která zahalila celý stadion. Nastavení bylo bouřlivé. Nejprve ostravský Planka snížil. Pražany uklidnil až Zelený, která v osmé minutě nastavení skóroval z dorážky po standardce.
Pojezný z Baníku si pak za faul na Kuola vysloužil druhou žlutou kartu a vyloučení a Rrahmani z penalty za jeho zákrok uzavřel skóre. Sparta prohrála jediný z 12 domácích duelů v ligové sezoně. Ostravě se na stadionech soupeřů nedaří, zvítězila v jediném z 13 venkovních utkání v ročníku nejvyšší soutěže.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|23
|12
|6
|5
|42:28
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|7
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|8
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu