Předplatné

SESTŘIH: Sparta - Baník 5:2. Divoká přestřelka a bláznivý závěr na Letné, domácí slaví

Video placeholder
SESTŘH: Sparta - Baník 5:2. Divoká přestřelka a bláznivý závěr na Letné • Zdroj: iSport.cz
Radost fotbalistů Sparty v zápase s Baníkem
Radost fotbalistů Sparty v zápase s Baníkem
Patrik Vydra proti Baníku zvýšil na 3:1
Patrik Vydra proti Baníku zvýšil na 3:1
Martin Jedlička zasahuje v bráně Baníku Ostrava
Ondřej Kričfaluši v akci proti Spartě
24
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (190)

Fotbalisté Sparty ve 24. kole Chance Ligy přehráli na domácím hřišti Baník Ostrava poměrem 5:2 a týden před derby pražských „S“ ztrácí na první Slavii 7 bodů. Skóre otevřel hned v úvodu utkání Adam Ševínský, hosté ale o pár minut později vyrovnali díky vlastnímu gólu Jaroslava Zeleného. Pak přišel kontroverzní moment - Lukáš Haraslín ve 25. minutě vrátil Letenským vedení, gól ale kvůli postavení Pavla Kadeřábka vyvolal pochyby. VAR měl po přezkumu jasno a branku uznal jako regulérní. Ve druhé půli skóre zvýšil Patrik Vydra. Kontaktní gól Davida Planky už přišel příliš pozdě, navíc na něj stihli v nastavení odpovědět Jaroslav Zelený a z pokutového kopu i Albion Rrahmani. Baník tak opustil Letnou bez bodu.

Sparta porazila Ostravu i podruhé v ligové sezoně a znovu o tři góly. V nejvyšší soutěži prohrála jediné z posledních 10 utkání, až v pátém jarním kole dnes poprvé inkasovala. Baník zvítězil v jediném z posledních sedmi ligových duelů a o skóre klesl na 15. místo tabulky čtyři body před poslední Duklu.

Letenští měli ideální vstup do utkání. Zakombinovali po rohovém kopu, Haraslín přesně odcentroval a Ševínský ve čtvrté minutě hlavou vstřelil svůj první ligový gól za Spartu. Dosud měl na kontě jedinou trefu v nejvyšší soutěži, kterou zaznamenal na hostování v Liberci předloni v červenci.

Baník vyrovnal z nenápadné akce. Po rychle vhozeném autu na levé straně Jurečka přihrával před branku, kde si míč v 16. minutě špičkou kopačky srazil do vlastní branky Zelený.

Video placeholder

Pražané si ale vzali vedení brzy zpátky. Vydrův centr ostravský Bewene nešťastně sklepl ke zcela volnému Haraslínovi a domácí kapitán v 25. minutě zakončil nekompromisně. Desátou brankou v ligové sezoně se osamostatnil na druhém místě v tabulce střelců o čtyři góly za vedoucím slávistou Chorým.

První soutěžní trefu v letenském dresu chvíli slavil i Vojta, video však odhalilo, že byl o 10 centimetrů v ofsajdu. Po přestávce tempo hry opadlo. Domácí si vedení pojistili, teprve když hosté v 73. minutě chybovali v rozehrávce a střídající Kuchta naservíroval druhý gól v ligové sezoně Vydrovi.

V závěru se zápas musel na delší čas přerušit kvůli mlze z dýmovnic ostravských fanoušků, která zahalila celý stadion. Nastavení bylo bouřlivé. Nejprve ostravský Planka snížil. Pražany uklidnil až Zelený, která v osmé minutě nastavení skóroval z dorážky po standardce.

Pojezný z Baníku si pak za faul na Kuola vysloužil druhou žlutou kartu a vyloučení a Rrahmani z penalty za jeho zákrok uzavřel skóre. Sparta prohrála jediný z 12 domácích duelů v ligové sezoně. Ostravě se na stadionech soupeřů nedaří, zvítězila v jediném z 13 venkovních utkání v ročníku nejvyšší soutěže.

KonecLIVE
52

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec24136531:2345
4Plzeň23126542:2842
5Liberec24107737:2437
6Hr. Králové2497834:2934
7Olomouc2396823:2233
8Karviná231021135:3832
9Zlín2377926:2928
10Teplice24681024:3026
11Bohemians23751120:2926
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav24581132:4723
14Slovácko23471216:2919
15Baník24471318:3319
16Dukla24291314:3615
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (190)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů