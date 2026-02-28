Předplatné

Sparta - Baník 5:2. Divoká přestřelka a bláznivý závěr na Letné, domácí slaví

Chance Liga
Fotbalisté Sparty ve 24. kole Chance Ligy přehráli na domácím hřišti Baník Ostrava poměrem 5:2 a týden před derby pražských „S“ ztrácí na první Slavii 7 bodů. Skóre otevřel hned v úvodu utkání Adam Ševínský, hosté ale o pár minut později vyrovnali díky vlastnímu gólu Jaroslava Zeleného. Pak přišel kontroverzní moment - Lukáš Haraslín ve 25. minutě vrátil Letenským vedení, gól ale kvůli postavení Pavla Kadeřábka vyvolal pochyby. VAR měl po přezkumu jasno a branku uznal jako regulérní. Ve druhé půli skóre zvýšil Patrik Vydra. Kontaktní gól Davida Planky už přišel příliš pozdě, navíc na něj stihli v nastavení odpovědět Jaroslav Zelený a z pokutového kopu i Albion Rrahmani. Baník tak opustil Letnou bez bodu.

Podrobnosti připravujeme.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec24136531:2345
4Plzeň23126542:2842
5Liberec24107737:2437
6Hr. Králové2497834:2934
7Olomouc2396823:2233
8Karviná231021135:3832
9Zlín2377926:2928
10Teplice24681024:3026
11Bohemians23751120:2926
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav24581132:4723
14Slovácko23471216:2919
15Baník24471318:3319
16Dukla24291314:3615
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

