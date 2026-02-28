Vindahl vs. Surovčík podle exsparťanů. Kouba překvapil: Jakuba jsme chtěli do reprezentace
Peter Vindahl se po svém příchodu do Sparty v létě 2023 stal neotřesitelnou jedničkou, svého náhradníka Jakuba Surovčíka pustil do brány jen v domácím fotbalovém poháru. Když se Dánovi na podzim tolik nedařilo, říkalo se, že Letenští nemají adekvátní dvojku, která by na něj zatlačila. Jenže situace se změnila a při Vindahlově zranění si Surovčík řekl o větší prostor. Měl by slovenský mládežnický reprezentant v bráně zůstat i poté, co se jeho konkurent vykurýruje po zranění? Web iSport se na to zeptal bývalých sparťanských hráčů při přestavení Spartafestu, který se bude konat 22. a 23. května.
Petr Kouba
rekordman Sparty v počtu odchytaných ligových zápasů v řadě, vicemistr Evropy 1996, trenér brankářů ČR U21
„Surovi věřím, dokonce jsme ho měli v hledáčku minulého cyklu jednadvacítky. Nakonec to nedopadlo, ale o jeho kvalitách jsme věděli už před x lety, kdy jsme o něj stáli, ačkoli šlo o reprezentanta Slovenska. V těžkých zápasech potvrdil, že na to má. Chytá po dlouhé době, sám jsem nepouštěl ve Spartě do brány Milana Sovu (1990 - 1994), v němž jsem měl skvělého parťáka. Pomáhal nejen mně, ale i celému týmu tím, že na mě tlačil, abych nevypustil žádný moment, za což mu zpětně děkuju. Pokud funguje, je chemie mezi brankáři strašně důležitá pro celý mančaft. To doufám bude platit v každé éře Sparty.“
Václav Němeček
6 titulů ligových titulů, vicemistr Evropy 1996
„Nechat Surovčíka v bráně? Proč ne, je to výborný gólman. V posledních zápasech měl skvělé zákroky. Až na jedno špatné vyběhnutí ukázal, že to umí. Na druhou stranu si myslím, že Priske vrátí Vindahla, protože na něj dlouhodobě sází. Je to jeho krajan, což je důležité. Brankářský post je speciální. Když si trenér zvolí jedničku, drží se toho.“
Jan Koller
historicky nejlepší střelec reprezentace, mistr belgické i německé ligy, vítěz Poháru UEFA
„Surovčíkovi se v minulosti pár zápasů nepodařilo, ale zocelil se. Na jaře mu nevyšlo finále poháru a Priske asi necítil, že má zdatnou dvojku, která by mohla chytat. Teď mu ale při Vindahlově zranění nic jiného nezbylo a Surovčík se osvědčil. Své šance se skvěle zhostil. Chytil příležitost za pačesy, a jestli bude pokračovat v těchto výkonech, neumím si představit, že by Vindahla do brány pustil. Možná trenéra přesvědčí, že má být jedničkou on a v takový moment by Vindahl mohl pomýšlet na odchod do zahraničí.“
Michal Horňák
10 ligových titulů, bývalý hráč i trenér Sparty, vicemistr Evropy 1996
„V Plzni to byl Surovčíkův zápas, který korunoval chycenou penaltou. Z mého pohledu se samozřejmě může stát, že v bráně zůstane. Nejsem ale v tom kolektivu, nevím, jaké mají trenéři záměry. O tom bude rozhodovat někdo jiný. Surovčík chytal po dlouhé době, sám jsem ve Spartě zažil Milana Sovu, který se do zápasů moc nedostával. Pokud si určíte jasnou jedničku, pro hráče jde o výhodu, že víte, kdo je za vámi. Jste si vědomi, že tam stojí top brankář, který umí chytit nadstandard, což ve Spartě a ve velkých týmech musí být. Gólman potřebuje chytit dvě tři těžké střely za zápas, které na něj jdou. Pokud tohle brankářská jednička splňuje, jste v zápase klidnější a je to lepší, než aby se brankáři střídali.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|23
|14
|6
|3
|43:23
|48
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|23
|12
|6
|5
|42:28
|42
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|7
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|8
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|11
Teplice
|23
|6
|7
|10
|23:29
|25
|12
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|13
Ml. Boleslav
|23
|4
|8
|11
|29:47
|20
|14
Baník
|23
|4
|7
|12
|16:28
|19
|15
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu