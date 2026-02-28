Nejhorší výkon Liberce v sezoně?! Kováč: Nečekaná facka... Očekávám reakci, napsal majitel
Poradil si relativně v pohodě se Zlínem (2:0) i Baníkem (1:0), který drtil celý zápas. Liberec držel doma vítěznou čtyřzápasovou sérii a komfortně se zabydloval v elitní pětce. V té je sice pořád, nicméně na severu Čech zhořkla nálada. „Nečekaná facka,“ pojmenoval prohru s Hradcem Králové (0:1) trenér Slovanu Radoslav Kováč. „Takhle se o šestku nehraje, byl to možná vůbec nejhorší výkon v sezoně,“ přidal kritiku bek Marek Icha. Hradec Králové uloupil body naprosto zaslouženě.
Žádná tutová šance, xG pouhých 0,43, jen dvě střely na branku, nepřeberné množství ztrát a nepřesností – zkrátka všechno špatně. „Vůbec nás to tentokrát netrefilo, byl to slabý výkon ve všech směrech,“ nehledal alibi kouč Radoslav Kováč. „Nevím proč, ale nebyla tam ani energie. Naši mladí kluci se své obvyklé intenzitě nepřiblížili, Vládi Daridy bylo plné hřiště. Viděl jsem i v poločasové pauze na klucích, že to nepůjde. Otázkou je proč...“
Tohle jde samozřejmě i za ním, ví to. „Jsme v tom všichni,“ přikývl Kováč, jenž už po půlhodině dvakrát střídal. Zraněného Raimondse Krollise vynuceně, tahalo ho lýtko. Toumaniho Diakitého z výkonnostních důvodů. Leč je třeba si přiznat, že změna nepomohla, na nezkušeného Milana Lexu byla konfrontace s Daridou, Václavem Pilařem, Adamem Vlkanovou či Danielem Trubačem objektivně moc. Obstál snad jen brankář Tomáš Koubek, zrovna jemu rozehrávka problém nedělala...
Kováč na tiskovce sympaticky nevytáhl téma ramadánu, ale únava některých muslimů je zřejmá. Nejen Diakitého, ale i Ermina Mahmiće, Azize Kayonda nebo Afolabiho Solia. Když už trenér dotaz dostal, upřímně odpověděl. „Řešíme s nimi i spaní, protože se modlí v noci. Patnáctá hodina je na začátek zápasu pro ně asi nejhorší. Diakitému došla nádrž, byl hotovej už na Slavii. Na druhou stranu tentokrát nebyl dobrý celý tým, nejen ti, co dodržují ramadán. Nebylo se čeho chytit. Mahmić byl v pátek na infuzích, tři dny mu nebylo dobře, ale ráno řekl, že to zvládne.“
„Takhle se o Evropu nehraje. Po derby 0:5 nejhorší zápas za dvě sezony. V sobotu očekávám reakci,“ napsal na svůj instagramový účet zklamaný majitel Ondřej Kania.
Nezvládl, výborně připravení Východočeši rakouskou hvězdičku do ničeho nepustili. „Kdyby trenér mohl, vyndá nás ve třicáté minutě všechny,“ uznal obránce Marek Icha.
Hradec se mohl prosadit vícekrát než jednou povedenou individuální akcí Pilaře, nebezpečný byl Ondřej Mihálik, náznaky měl Vlkanova i Trubač. Nakonec stačila jediná trefa. I díky tomu, že defenziva v čele s nekompromisním a bezchybným Filipem Čihákem fungovala precizně. A když do vápna přiletěl dlouhý balon, poklidně jej stáhl gólman Adam Zadražil.
„Čihy má obrovskou kvalitu, jsem rád, že je součást týmu,“ připomněl kouč David Horejš zimní nabídku Baníku Ostrava. „Ale celkově jsme soupeře zaskočili, kluci přesně plnili plán. Byla to dobrá reakce na minulý zápas se Zlínem (0:0),“ dodal a střelec Pilař doplnil: „Ve středu v poháru na Baník můžeme jít sebevědomější. Alespoň já to tak po dobrém zápase mám,“ usmál se.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|23
|12
|6
|5
|42:28
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|7
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|8
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu