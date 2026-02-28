Tři góly Boleslavi za sedm minut. Magický Ševčík a komický vlastňák Jablonce
Boleslavský útok se neprosadil 330 minut. Neprostupná obrana Jablonce naopak na jaře ještě neinkasovala. Pak se na obou stranách všechno otočilo a za sedm minut a pět sekund přišly tři bleskové údery a Mladá Boleslav díky dokonalému startu druhého poločasu slavila výhru 3:0. „Byli jsme potrestaní za naši bohorovnost. Minimálně dvě branky jsme si vstřelili sami,“ kroutil hlavou trenér Luboš Kozel.
V úvodu jara působil defenzivní val Jablonce jako nezdolatelná překážka. Pak ale přišla jedna chyba a rázem se vše sesypalo. „Byli jsme tak přesvědčení, že gól nedostaneme, že když padl jeden, tak nás to najednou položilo a inkasovali jsme další dva. Nebyli jsme schopní to kousnout,“ hledal příčinu zkratu obránce Martin Cedidla.
Vše odstartoval naprosto nevinný souboj Michala Ševčíka s Dominikem Hollým krátce po změně stran. Útočník Jablonce inkasoval nešťastný zásah loktem do nosu a s krvavým zraněním musel opustit hřiště.
Hosté tak museli přežít krátký čas v deseti a Boleslav přesilovku okamžitě využila. Právě Ševčík, který nevědomky poslal útočníka soupeře za lajnu, začal společně s Davidem Kozlem výborný presink a získal míč před šestnáctkou soupeře. Kozel ho hned posunul na Johna, ten sklepl na střed Ševčíkovi a nejlepší střelec týmu nasměroval technickou ránu přesně do horního růžku.
„Krásně to trefil,“ přikývl uznale kouč soupeře. „Za gólem je mnohem víc než trefená střela. To už byla jen třešnička na dortu,“ popisoval skromně parádní trefu její autor.
Host ze Sparty měl zásadní podíl i na druhém gólu. Na hodinách uběhlo ani ne pět minut od prvního zásahu, když se Dominik Kostka uvolnil na pravé straně, posunul na střed Ševčíkovi, který naznačil střelu, ale na poslední chvíli vrátil míč právě Kostkovi, jenž si to namířil do vápna, stanul sám před Mihelakem a gólmana Jablonce nadvakrát překonal.
„Celou dobu jsem věděl, že mu budu nahrávat a spíš jsem na něj ještě čekal. Byla to střelecká pozice, ale byla malá šance, že by to prošlo,“ líčil myšlenkové pochody před druhou brankou.
Příšernou sedmiminutovku Jablonce završila komická vlastní branka. Ondřej Karafiát nacentroval přízemní míč do vápna, kde zpanikařil Eduard Sobol, při pokusu o odkop ztratil rovnováhu a trefil svou vlastní nohu, od níž se balon dokutálel do sítě.
„První gól padl z naší rozehrávky. Tu situaci jsme měli vyhodnotit líp. Chtěli jsme vystřídat už po prvním gólu a najednou jsme dostali ještě třetí, který jsme si dali úplně sami. Prostě jsme to nezvládli. To je fotbal. Nedostanete gól čtyři zápasy a pak tři za pár minut,“ bědoval Kozel.
Důvod k radosti měl naopak jeho protějšek Aleš Majer, který na výhru čekal pět utkání a po čtyřech remízách a jedné porážce znovu mohl slavit tři body. „Je to úleva. Už bylo na čase, aby se nám to sešlo a spojili jsme zlepšení v defenzivě s produktivitou vepředu. Důležitý je první gól, kde to Michal dobře trefil a pak se další šance vytváří líp,“ řekl spokojený kouč.
„Je to povzbuzení a věřím, že nám to pomůže i do dalších zápasů. Tři body musíme udělat ještě několikrát, abychom se vyhnuli nepříjemným starostem se záchranou,“ dodal s nadějí.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|23
|12
|6
|5
|42:28
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|7
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|8
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu