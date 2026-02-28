Kontroverzní gól Sparty: Kadeřábek byl v ofsajdu, ale… Neměl platit, říká Kadlec
Dál sbírá čísla. Lukáš Haraslín, kapitán Sparty, vstřelil v sobotním domácím utkání proti ostravskému Baníku už šestý gól v jarní části fotbalové Chance Ligy. Byla to vydařená trefa, už desátá v této sezoně, ale kvůli ofsajdovému postavení obránce Pavla Kadeřábka vyvolala pochyby. Expert by ho neuznal...
Kontroverzní situace se odehrála ve 25. minutě. Sparta během první půle dominovala na balonu, tentokrát odstartoval zdařilou a nakonec úspěšnou kombinaci středopolař Andrew Irving. Skotský reprezentant posunul míč na pravou stranu, kde se pohyboval stoper Patrik Vydra. Následně poslal vysoký centr do pokutového území.
Balon propadl až na zadní tyč, kde výrazně zazmatkoval wingbek hostujícího celku Abdullahi Bewene. Toho využil Haraslín a svou klasickou střelou překonal brankáře Martina Jedličku, čímž poslal sparťany do vedení 2:1.
Článek pokračuje pod příspěvkem
Radost letenského stadionu otupilo gesto rozhodčího Karla Roučka. Došlo na komunikaci s kolegy u videa, kteří přezkoumávali podezřelé postavení Kadeřábka. Není pochyb o tom, že třiatřicetiletý hráč byl v ofsajdu. „Otázka ale je, jestli se zapojil do hry. Rozhodčí vyhodnotili, že ne,“ řekl k situaci expert Jakub Podaný ve studiu Oneplay Sport.
Co se přesně stalo: Kadeřábek vyskočil na hraně malého vápna na centrovaný míč, stejně tak stoper ostravského celku Ondřej Kričfaluši. Sparťan rozhodně neměl šanci uhrát balon, protože nad ním proletěl, dejme tomu o metr. Přesto se zapojil do hry.
„Za mě gól neměl platit. Stoprocentně,“ uvedl bývalý útočník Václav Kadlec ve studiu Oneplay Sport. „Kadeřábek na balon nedoskočil, měl ho vysokou nad sebou, ale určitě Kričfalušiho ovlivnil. Sám jsem fotbal hrál, on to neměl daleko, balon by si našel jinak,“ zdůvodnil.
Rozhodčí zkoumali i další sporný moment. Útočník Matyáš Vojta zvýšil po dorážce Haraslínovy střely na 3:1, při pokusu slovenského reprezentanta stál za posledním hráčem Baníku. Tentokrát Rouček a spol. byli proti.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|23
|12
|6
|5
|42:28
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|7
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|8
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu