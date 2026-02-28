Kontroverzní gól Sparty. Sudí vše vysvětlil, expert byl proti. Jaký je výklad pravidel?
Dál sbírá čísla, je klíčovým hráčem Sparty. Kapitán Lukáš Haraslín vstřelil v sobotním domácím utkání proti ostravskému Baníku (5:2) už šestý gól v jarní části fotbalové Chance Ligy. Byla to vydařená trefa, už desátá v této sezoně, ale kvůli ofsajdovému postavení obránce Pavla Kadeřábka vyvolala pochyby. Rozhodčí Karel Rouček spornou situaci vysvětlil, přesto expert Václav Kadlec by branku neuznal.
Kontroverzní moment se odehrál ve 25. minutě. Sparta během první půle dominovala na balonu, tentokrát odstartoval zdařilou a nakonec úspěšnou kombinaci středopolař Andrew Irving. Skotský reprezentant posunul míč na pravou stranu, kde se pohyboval stoper Patrik Vydra. Ten následně poslal vysoký centr do pokutového území.
Balon propadl až na zadní tyč, kde výrazně zazmatkoval wingbek hostujícího celku Abdullahi Bewene. Toho využil Haraslín a tvrdou střelou překonal brankáře Martina Jedličku, čímž poslal sparťany do vedení 2:1.
Jak vysvětlil situaci Václav Kadlec
Radost letenského stadionu otupilo gesto rozhodčího Karla Roučka. Došlo na komunikaci s kolegy u videa, kteří přezkoumávali podezřelé postavení Kadeřábka. Není pochyb o tom, že třiatřicetiletý hráč byl v ofsajdu. „Otázka ale je, jestli se zapojil do hry. Rozhodčí vyhodnotili, že ne,“ řekl expert Jakub Podaný v televizním studiu Oneplay Sport.
Co se přesně stalo: Kadeřábek vyskočil na hraně malého vápna na centrovaný míč, stejně tak stoper ostravského celku Ondřej Kričfaluši. Sparťan rozhodně neměl šanci uhrát balon, protože nad ním proletěl, dejme tomu o metr.
„Na hrací ploše jsem měl od asistenta informaci, že hráč Kadeřábek je v ofsajdové situaci. Potom jsme vyhodnocovali, jestli ovlivnil svým způsobem hráče Krišfalušiho. Došli jsme k názoru, že ne, protože míč byl dle našeho názoru hodně nad nimi,“ uvedl rozhodčí Rouček v rozhovoru pro Oneplay Sport. Následně situaci ještě doplnil: „Důležitá je vzdálenost mezi oběma hráči a jak daleko je míč, jestli je pro ně hratelný.“
„Za mě gól neměl platit. Stoprocentně,“ uvedl bývalý útočník Václav Kadlec ve studiu Oneplay Sport. „Kadeřábek na balon nedoskočil, měl ho vysoko nad sebou, ale určitě Kričfalušiho ovlivnil. Sám jsem fotbal hrál, on to neměl daleko, balon by si našel jinak,“ zdůvodnil.
Za svým tvrzením si stál i po vyslechnutí Roučkova odůvodnění. „Čím víckrát to vidím, tím víc se utvrzuju v tom, že branka neměla platit,“ nechal se slyšet bývalý útočník letenského týmů.
Trenéři obou týmů byli po utkání zdrženliví. „Ptal jsem se kluků, jak může situace dopadnout. Přiznám se, že jsem se soustředil na střídání, řešili jsme taktické věci. Nechtěl jsem zabírat hlavu na dvě tři minuty tím, jestli to bude, nebo nebude ofsajd,“ zmínil kouč Baníku Ondřej Smetana.
„Dobrá otázka, ale sám nevím. Dali jsme tuto sezonu hodně gólů, které nám kvůli těsným ofsajdům neuznali. Já věřím rozhodčím a věřím videu. Nestěžoval jsem si ani minulý týden v Plzni, já prostě věřím rozhodčím. Ne vždycky s nimi souhlasím, ale věřím jim,“ přidal sparťan Brian Priske.
Rozhodčí zkoumali i další sporné momenty. Útočník Matyáš Vojta zvýšil po dorážce Haraslínovy střely na 3:1, při pokusu slovenského reprezentanta stál za posledním hráčem Baníku. Tentokrát Rouček a spol. byli proti. A při gólu Davida Planky na 2:3 z pohledu Baníku v 91. minutě stál jeho spoluhráč David Buchta rovněž v ofsajdovém postavení a svým způsobem bránil gólmanovi ve výhledu.
Trend: Akci pustit
Měl Haraslínův gól platit? Není to černobílá situace, ale podle současného výkladu pravidel a po konzultaci s pravidlovými experty – ano. Trendem je podobné akce pouštět. Citlivým výrazem v pravidlech je slovo „ovlivnit“. Čistě selským rozumem Kadeřábek skutečně soupeře ovlivnil, ovšem to pravidlům nestačí. Podstatné je, že hráče Baníku neomezil při jejich hře. Nebránil jim hrát balon, nesváděl s nimi souboj. Hráči to nejspíš cítí jinak, ovšem experti říkají, že padla regulérní branka. Podobně jako při Plankově gólu na 2:3, kdy Surovčíkovi „překážel“ ofsajdový Buchta.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|23
|12
|6
|5
|42:28
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|7
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|24
|5
|7
|12
|18:29
|22
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu