Priske vysvětlil emoce vůči rozhodčím: Soupeři nás faulují a nedostávají karty
Zápas označil za dobrý. I když fotbalová Sparta definitivně rozsekla sobotní ligové utkání proti ostravskému Baníku až v nastaveném čase. Na domácím hřišti vyhrála výsledkem 5:2. „Je to pro nás důležité vítězství, ještě když jsme minulý víkend remizovali v Plzni a předvedli výkon, který nebyl podle očekávání,“ řekl trenér Brian Priske, který se pustil v závěru zápasu do horlivé diskuze se čtvrtým rozhodčím.
To bylo krátce po odvolané penaltě na Patrika Vydru. Co vás naštvalo?
„Byly tam dneska situace, které byly pro rozhodčího a VAR složité. Zažili jsme to i minulý víkend v Plzni, kde rozhodnutí bylo těsné. Normálně o rozhodčích nemluvím, ale byl to jeden z důvodů, proč jsem byl na konci zápasu naštvaný. Na penaltu jsem si nestěžoval, je fér, když nebyla. Ale myslím si, že to byla jasná žlutá karta pro Kričfalušiho, a on ji nedostal. Těsně před tím byl faul na Garanga (Kuola), taky žádná žlutá. A napočítám asi tři, možná čtyři situace, kdy Baník mohl dostat kartu, ale nestalo se. A opakuje se to. Mám pocit, že soupeři nás faulují a nedostávají karty. Snažil jsem se to říct rozhodčím co nejhezčím způsobem, ale možná to vypadalo emotivně.“
V nastaveném čase padly nakonec tři branky. Byl to blázinec?
„To nevím… Myslím, že to byl dobrý zápas. Po přestávce kvůli mlze na hřišti to bylo samozřejmě divočejší, než jsme chtěli a předpokládali. Ve výsledku jsme ale odehráli dobrý zápas, dominovali jsme nad Baníkem v mnoha aspektech.“
Pomůže vám výhra před náročným programem?
„Pro nás je vždycky důležité vyhrát. Očekávání od Sparty jsou velká, ještě když jsme remizovali v Plzni a nepodali výkon, jaký bychom si představovali. Bylo důležité, abychom uspěli, speciálně před domácími fanoušky, kteří vytvořili dobrou atmosféru.“
Poprvé v základní sestavě startoval Matyáš Vojta. Potvrdil vaše očekávání?
„Od útočníků očekávám vždycky víc, góly, asistence. Byl to pro něj první start od začátku za Spartu a ještě na Letné. Není tak jednoduché se adaptovat na to, jak hrajeme, jaký je tady tlak a očekávání. A dneska odehrál dobrý zápas. Hned na začátku zápasu vyhrál hlavičkový souboj, měl další dobré věci. Nakonec neměl štěstí při vstřeleném gólu, ale byl dobrý.“
Proč jste ho postavil místo Albiona Rrahmaniho, který možná neprožil vydařený zápas v Plzni?
„Nebyla to reakce na Rrahmaniho, ale na Vojtův výkon. Když v Plzni naskočil, předvedl dobrý výkon. Čekal jsem na správný moment, abych mu dal šanci startovat v základní sestavě. Je důležité dát prostor co nejvíce hráčům, ne jen dvacet, třicet minut. Musejí být připravení. A Vojta si to zasloužil, ukázal, že bude dobrou zbraní do budoucna.“
Jan Kuchta se dostal na hřiště po třech zápasech na lavici. Osvědčil se?
„V týdnu dobře trénoval. Cítil jsem, že je správná chvíle, abych mu dal nějaké minuty. Pomohl nám, ukázal mentalitu, přinesl agresivitu, intenzitu, byl silný na balonu. Nakonec asistoval u gólu, udělal i penaltu. Byl jsem s ním spokojený.“
Jaká je situace u stopera Filipa Panáka, který hrál naposledy na konci listopadu?
„To je docela jednoduché. Řekl jsem to už několikrát na tiskové konferenci. Je na mě, abych vybral hráče do základní sestavy. Pany je fit, trénuje dobře a dělá všechno pro to, aby tlačil na další hráče.“
To možná souvisí i s pozicí Adama Ševínského, který nahradil ve středu stoperské trojky zraněného Asgera Sörensena. Jak si vede?
„Nemyslím si, že nahradil Asgiho. Hraje vlastní hru, na vlastní pozici. Trénuje dobře a od nového roku podává dobré výkony. Je velmi solidní. Jsem rád, za progres, jaký udělal. Měl jsem s ním na soustředění ve Španělsku i dobré rozhovory. V posledních zápasech určitě ukázal nejen potenciál, ale velkou kvalitu.“
Jaký je současný stav kádru? Mimo jsou stále Vindahl, Sörensen nebo Uchenna.
„Budou zpátky, až budou zpátky. Je těžké vám říct, jak to je. Nedám vám dát konkrétní datum a zápas, kdy budou připravení. Není to na dlouho, náš cíl je, aby byli k dispozici v co nejkratším čase.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|23
|12
|6
|5
|42:28
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|7
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|8
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu