Druhá liga, taky liga, FCB, poslouchal... Absolutně vytočený Smetana: Vře to ve mně!
Byl viditelně rozladěný, ostatně přiznal, že o střídání přemýšlel už během prvního poločasu. Navíc si musel v posledních minutách vyslechnout ironický pokřik domácích fanoušků Sparty, kteří Baník posílali do druhé ligy. Ostravský trenér Ondřej Smetana soptil po prohře ve 24. kole Chance Ligy 2:5 na Letné kvůli konci utkání i bránění domácí hvězdy Lukáše Haraslína.
Sparťané skandovali: Druhá liga, taky liga, FCB. Poslouchalo se vám to těžce?
„Co vám k tomu mám říct, sám to víte, v tom sportu jste dlouho. Tohle pošťuchování, nebo i lehké vysmívání do prostředí přece patří. Myslím si - a říkal jsem to i klukům - že náš největší problém jsme teď my sami, naše nastavení hlavy. Pořád čekáme, že to někdo udělá za nás. My si musíme uvědomit, že reálně jsme jediní, kdo nám může pomoct. Ve Spartě se ukáže jedině dlouhodobá a systematická práce. Nemůžeme řešit dnešek, nějaký pokřik, který pro nás nemá reálně žádný význam. Výsledek už je minulost. Musíme začít plnit taktické i základní principy. “
Na Spartě to tak nebylo?
„Ani se mi celkově nechce hodnotit zápas, teď ve mně nejvíc vře těch posledních deset minut, které ukázaly, jak na tom jsme.“
Inkasovali jste v nich třikrát.
„Místo toho, abychom tady bojovali o výsledek, který byl ještě nějak reálný, tak zase takhle propadneme v základních principech. To je to, co nás sráží a mě to absolutně vytočilo. Nemůžeme to tolerovat, museli jsme si to hned vyříkat.“
O které jde?
„V běhání, vyhrávání osobních soubojů, sbírání odražených míčů, posunech, odvaze s míčem. To jsou věci, které mi k výkonu chyběly. Myslím, že jsme byli dobře připraveni na jejich rozestavení, na otáčení přes náš střed, ale pokud budeme takhle propadat, nemáme šanci se o něco opřít. Nejvíc mě štve, že ten tým má kvalitu, jenže tohle je něco, v čem se musíme obrovsky zlepšit, začít na tom pracovat. Bez toho se nepohneme, zápas na Spartě nám to jasně ukázal.“
Velké problémy jste měli s Lukášem Haraslínem. Čím to?
„V prvním poločase nám dělal velký problém, to šlo vidět. Nedařilo se nám ho zavírat, ale o poločase jsme změnili rozestavení a byli jsme mnohem blíž k těm krajním hráčům, myslím, že na to tým dobře reagoval.“
Byl problém v Abdullahi Bewenem, který nedostatečně pomáhal Matěji Chalušovi?
„Je to trochu věc, kterou tady nechci rozebírat. V tom jeho výkonu měly vliv i jiné okolnosti. Prostě jsme se ale rozhodli, že na něho vsadíme, že do zápasu půjdeme s ním. Už v průběhu ale bylo jasné, že nejpozději v poločase na to budeme muset reagovat. Nepomohl nám, také nahrál na druhý gól Sparty. Ale je to mladý hráč.“
Vámi zmiňovaná branka byla kontroverzní, dlouho se zkoumala ofsajdová situace. Jaký na ni máte názor?
„Hlavně byla podobná té první, vlastně jsme ji Spartě darovali, bylo to od nás takové alibistické. Sparta měla tlak, ale mi jim šli naproti. Místo, abychom odkopli jednoduchý balon, přihrajeme jim do vyložené šance. Standardní situace navíc byly to samé, chybí nám důraz, koncentrace, byly to velmi lehké situace.“
A ten ofsajd?
„Už jsme tam řešili jiné situace. Ptal jsem se kluků, jak to může dopadnout, ale já jsem se soustředil na střídání, na taktické věci, nechtěl jsem si zabírat hlavu dvě, tři minuty tím, jestli to bude ofsajd, nebo ne. To je všechno.“
Čeká vás pohár v Hradci Králové, liga se Zlínem, pak máte do konce sezony těžký los. Mladá Boleslav porazila Jablonec. V jaké jste situaci?
„Pro nás je každý zápas jako play off, musíme maximálně bodovat. Tak jsme byli nastavení i na Spartě. Myslím, že i tady jsme mohli být mnohem blíž výsledku. Máme ještě pohár, ale logicky je pro nás teď nejdůležitější zápas Zlín.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|23
|12
|6
|5
|42:28
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|7
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|8
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu