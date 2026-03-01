Sparta proti Baníku: Vydra bez kopačky a moment pro Vojtu. Na co tlačil Priske?
Ano, Sparta dala podezřelý gól, to je zřejmé. Přesto Baník přehrála jednoznačně - a to nejen výsledkově, tedy 5:2. Hosté vystřelili jen jednou na bránu, v poli nestačili, což velmi těžce nesl i trenér Ondřej Smetana. Naopak na straně vítězů se klasicky ukázal kapitán Lukáš Haraslín. Co přinesl klasický duel Sparty vs. Baník?
Vydra bez kopačky a konec série
Ze stopera Adama Ševínského bylo znát zklamání. Sparta uhrála na jaře čtyři zápasy s nulou vzadu, pátý mohla přidat na domácím hřišti proti Baníku. Tím by srovnala vydařenou sérii z konce roku 2016, kdy zaznamenala čtyři výhry a jednu remízu. Ale nestalo se, Letenští inkasovali od Ostravanů už v šestnácté minutě. „Kdybychom první gól nedostali, troufnu si říct, že bychom udrželi další nulu,“ zdůraznil Ševínský. Branka padla docela kuriózně. Dal si ji sparťan Jaroslav Zelený, který sáhl do centru Václava Jurečky.
Co tomu předcházelo? Patrik Vydra odkopl míč do autu a přitom ztratil kopačku. Rozhodčí Karel Rouček ukazoval, že na něj počká. Jenže mezitím Pavel Kadeřábek vrátil balon Danielu Holzerovi. A tím odstartovala gólová akce. „Vydrys byl mimo hru a chyběla mu kopačka. Kadeřovi bylo prý řečeno, ať hodí balon hráči Baníku. Tak to rychle rozehrál,“ popsal situaci Ševínský. „Je to diskutabilní, nechci se k tomu vracet. Je to součást fotbalu a každý to vidí jinak. Jsem rád za tři body,“ dodal.
Správný moment pro Vojtu
Možná překvapivě startoval v základní sestavě. Vůbec poprvé od příchodu do Sparty. Matyáš Vojta nahradil na hrotu útoku kolegu Albiona Rrahmaniho. Už v první minutě se dostal ke střele hlavou, která mířila nad branku. Postupně se dostal víc do hry, vyhovovala mu spolupráce s křídelním hráčem Lukášem Haraslínem. Nakonec vstřelil gól po jeho odražené střele, ale dvaadvacetiletý mládežnický reprezentant byl v ofsajdu, který odhalil až videorozhodčí.
„Čekal jsem na správný moment, abych dal Vojtu do základní sestavy. A ten nastal,“ líčil trenér Priske. „Není pro něj jednoduché se adaptovat na tlak a očekávání, která jsou ve Spartě. Stejně tak na herní styl. Dneska ale odehrál dobrý zápas. Hned na začátku měl střelu hlavou, poté další dobré věci. Jen neměl štěstí při gólu,“ přidal Priske k Vojtově výkonu.
Otázka je, který z útočníků bude startovat v úterý ve čtvrtfinále MOL Cupu proti Mladé Boleslavi. Rrahmani a Jan Kuchta se dostali proti Baníku do hry až ve druhé půli.
Priske tlačil na standardky
Sparta si po příchodu experta Jacka Wilsona pomáhá góly ze standardních situací. Proti Baníku jich zaznamenala hned tři. Ševínský skóroval po rohu, Jaroslav Zelený po přímém kopu a Albion Rrahmani proměnil penaltu. „Když nepočítám jen tréninky na hřišti, tak máme s Jackem hodně videí. Říkám mu Pep Guardiola, protože tomu věnuje hodně času, připravuje se na to. Je to pro mě velká zkušenost a vážíme si toho,“ řekl Ševínský na adresu bývalého zaměstnance Manchesteru City.
Přidal se k němu i hlavní kouč Brian Priske. „Standardky jsou pro nás důležité, mluvím o nich prakticky celou dobu, co jsem ve Spartě. Nejdřív je měl na starosti Louka (Luboš Loučka), pak Bláža (Jan Blažíček) a teď Jack. Po Vánocích se nám úplně nedařily, takže jsem na kluky trochu tlačil a jsem rád, že se nám teď povedlo z nich dát dva důležité góly. V derby (proti Slavii) pochopitelně budou hrát roli, ale nejenom tam. V současném fotbale jsou klíčovou disciplínou. Jack má teď hodně prostoru s hráči pracovat a ví, že na něj spoléhám a mám od něj velká očekávání.“
Naštvaný Smetana
Na tiskové konferenci ani nezakrýval rozladění. Rozpálila ho především poslední pasáž utkání, v níž Baník inkasoval třikrát a na Letné padl jasně nejen herně, ale i výsledkově. Do té doby aspoň držel slušné skóre.
„Ani se mi celkově nechce hodnotit zápas, teď ve mně nejvíc vře těch posledních deset minut, které ukázaly, jak na tom jsme,“ vykládal trenér Ondřej Smetana. „Místo toho, abychom tady bojovali o výsledek, který byl ještě nějaký reálný, tak zase takhle propadneme v základních principech. To je to, co nás sráží a mě to absolutně vytočilo. Nemůžeme to tolerovat, museli jsme si to hned vyříkat.“
V nastavení se za Spartu trefil Patrik Vydra, Jaroslav Zelený i Albion Rrahmani. „Běhání, vyhrávání osobních soubojů, sbírání odražených míčů, posunech, odvaze s míčem. To jsou věci, které mi k výkonu chyběly,“ vypočítal kouč.
Jak zastavit Haraslína
Na jaře s výjimkou duelu v Plzni, kde ho zbrzdili Adam Kadlec s Amarem Memičem, exceluje. Na Dukle dal dva góly, dalšího přihodil ve Zlíně, Hradec opět trefil ve dvou případech, proti Baníku zapsal branku i asistenci.
Kapitán Lukáš Haraslín byl opět klíčovým mužem utkání. Navíc jeho statistické zápisy přišly na začátku, znamenaly první dva úspěchy domácích.
„V prvním poločase nám dělal velký problém, to šlo vidět. Nedařilo se nám ho zavírat, ale o poločase jsme změnili rozestavení a byli jsme mnohem blíž k těm krajním hráčům, myslím, že na to tým dobře reagoval,“ přiznal trenér Smetana.
Potíž byla spolupráce borců, kteří byli Haraslínovi nejblíže. Abdullahi Bewene prakticky nepomáhal Matěji Chalušovi. „V Beweneho výkonu měly vliv i jiné okolnosti. Prostě jsme se ale rozhodli, že na něho vsadíme, že do zápasu půjdeme s ním. Už v průběhu ale bylo jasné, že nejpozději v poločase na to budeme muset reagovat. Nepomohl nám, také nahrál na druhý gól Sparty. Ale je to mladý hráč,“ prozradil kouč.