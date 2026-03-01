Darida v Liberci? Fantastický, nezastavuje, oběhne zeměkouli... Pilař: Do základu repre!
Téma je to uzavřené, v Hradci Králové mají jasno o tom, že Vladimír Darida v březnové reprezentační pauze opustí tým a vydá se pomoct národnímu týmu v baráži o mistrovství světa. Ale že by výkony pětatřicetiletého středopolaře po oficiálním verdiktu o návratu už nerezonovaly? Tak to jste na omylu, Daridův další výborný zápas v Liberci (1:0) otevřel otázku o jeho roli u trenéra Miroslava Koubka. „Já osobně bych ho dal určitě do základu,“ usmíval se spoluhráč Václav Pilař.
Liberec, tým díky intenzitě své hry tolik opěvovaný a čím dál častěji připodobňovaný ke Slavii, selhal. Týmově i individuálně. Žádaní hráči, například Ermin Mahmić, Vojtěch Stránský a Toumani Diakité, se vůbec nepřiblížili svému standardu. Ani trochu. Důvody chabého výkonu si Slovan v příštích dnech rozebere, je však nutné dodat i to, že Hradec Králové soupeře do ničeho nepustil.
„Vládi Daridy bylo plné hřiště,“ složil kompliment kouč Radoslav Kováč. Liberecký bek Marek Icha souhlasil: „Je fantastický, mám ho hrozně rád. Na to, kolik mu je, se vůbec nezastaví. Je vždycky tam, kde má být. Byl výborný, zaslouží si tu největší chválu.“
Ne, tohle už není náhoda či tlak na to, aby kapitán Hradce Králové byl Koubkem povolán. Víkend co víkend to protivníci zmiňují automaticky. Nikoli jako alibi, ale jako upřímný kompliment. Pod Ještědem mu zdatně sekundovali i další, herně i fyzicky. A zejména druhý faktor byl chtě nechtě vzhledem k průměrnému věku základních sestav (domácí 23,7 let oproti 28,7 let u hostů) překvapivý. „Nenechali nás hrát, nám chyběly energie a důraz,“ přikýval Icha.
Kredit patří trenéru Davidu Horejšovi, mančaft po domácí ztrátě se Zlínem (0:0) nachystal přesně tak, jak měl. Takticky i mentálně. „V týdnu jsme si analyzovali Liberec, který je hodně podobný Slavii. Neustále běhají ve vysokých rychlostech za obranu, ale my byli perfektně připravení. Občas jsme si cukli, možná to vypadalo pasivně, ale oni pak do nás naráželi,“ popisoval Pilař.
Zrovna on, sedmatřicetiletý křídelník, toho využil. Severočeši zaváhali při organizaci hry a Pilař využil brejku jako zamlada. Už od převzetí míče na půlce přesně věděl, co udělá – v rychlosti si to navede na beky, pak na silnější pravačku, vypálí a poběží slavit k „Hujerovým“, rodinných příslušníků a přátel měl U Nisy kolem dvaceti. „Jo, už v tréninku jsem si říkal, že chci chodit přímočaře a kolmo do zakončení,“ přiznal. „Oslavu jsem měl v hlavě, byly to krásné emoce,“ dodal.
Hradec má kluka, který může jet na MS!
Když poté padla řeč na Daridu, Pilař i Horejš se nejdříve nechtěli pouštět do rozboru, jak konkrétně by měl reprezentaci navrátilec pomoct. „Já si nedovolím tady radit panu Koubkovi, je to natolik zkušený trenér, ale asi ne nadarmo Vláďu s Pavlem Nedvědem přesvědčovali. Asi když o něj tolik stáli, musí mít vždycky důležitou roli, jinak ho nemá cenu brát,“ mrknul kouč. „No jasně, za mě určitě do základní sestavy, jinak by ho nepřemlouvali,“ souhlasil střelec branky.
„Votroci“ jsou každopádně rádi, jak záležitost dopadla. Ne však proto, že by věc utichla. „Není to o tom, že by se mi po tom jeho rozhodnutí ulevilo, ale jsem hrdý na to, že můžu takového hráče trénovat. Hradec má kluka, který může jet na mistrovství světa, to je obrovská reklama! Zaslouží si to za skvělé výkony. Akorát je nezvyk, že se tentokrát nechal na konci vystřídat, je totiž zvyklý oběhat zeměkouli,“ popisoval Horejš.
„My jsme taky rádi, v kabině mu to přejeme. Každý vidí, že má neustále kvalitu. Vůbec nepolevil ze svého standardu, takhle ho dlouhodobě známe. Byl nějakých deset let v Německu, tam musíte opravdu tvrdě dřít. Přenesl si to sem a ještě k tomu přidal fotbalovost. Je perfektní, jak zůstal na pracovité vlně,“ uzavřel téma Pilař.
Dalším testem bude anglický týden, Hradec Králové čeká ve středu čtvrtfinále MOL Cupu proti Baníku. „Vidina finále na Malšovickém stadionu tam je,“ nepopíral nejstarší hráč kádru motivaci. V neděli pak budou mít na programu duel s Plzní, pro Pilaře a Daridu rovněž speciální událost.
Dojde k rotaci? Horejšovi se líbili střídající (David Ludvíček, Marko Regža, Lucas Kubr, Elione Fernandes Neto, Adam Binar). „Všechny bych pochválil. Ludvíček dva měsíce marodil, ale zvládl to, stejně tak mladí kluci Kubr s Binarem. A debut Neta? Na tréninku vidíme, že je to neskutečný fotbalista. Má akorát trochu problém s kondicí, ale chceme s ním pracovat. Půjde nahoru.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|23
|12
|6
|5
|42:28
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|7
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|8
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu