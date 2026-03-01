Otcovražedný duel v lize: syn Kozel přemohl tátu. Nepustím ho domů, smál se poražený
Ligový souboj bratrů není až takovou výjimkou, ale aby se proti sobě postavili otec se synem, to se v Chance Lize jen tak nevidí. V sobotu k třaskavému duelu došlo a spokojenější odcházel mladší z protagonistů. David Kozel v dresu Mladé Boleslavi odehrál 84 minut a velmi dobrým výkonem přispěl k výhře 3:0 nad Jabloncem, který vede jeho otec Luboš. „Teď ho nepustím domů, protože 3:0 je dost,“ smál se poražený otec.
Na ligové scéně se spolu potkali vůbec poprvé a tenhle souboj byl pochopitelně velkým tématem v rodině Kozlů už před utkáním. „Žádná sázka nebyla. Celý týden jsme se spolu ani moc nebavili, nebo jenom tak na půl pusy. On mi nechtěl nic říct a já samozřejmě taky ne. Jsem rád, že to máme za sebou,“ líčil trenér zelenobílých na tiskové konferenci po utkání zvláštní pocity.
„Zkraje týdne jsme prohodili pár slov, že to bude otcovražedný souboj,“ přikývl s úsměvem boleslavský kouč Aleš Majer.
Když se řekne jméno Kozel, většině fotbalových fanoušků se určitě jako první vybaví 54letý kouč Luboš. Pokud sečteme hráčskou i trenérskou kariéru dohromady, má na kontě už přes 500 utkání v české nejvyšší soutěži.
Ještě jako stoper před třiceti lety slavil se Slavií ligový titul, nyní předvádí úžasnou jízdu na lavičce Jablonce, s nímž se touží dostat do evropských pohárů.
Tenhle cíl mu ale nyní zkomplikoval jeho vlastní syn David. Severočeši po výborném vstupu do jara (3 výhry a 1 remíza) poprvé vyšli bodově naprázdno, když padli v Mladé Boleslavi.
Výrazně k tomu přispěl právě 24letý střední záložník, který vůbec poprvé v kariéře nastoupil dvakrát po sobě v základní sestavě ligového utkání. Naprosto zásadní roli pak sehrál před úvodním a nakonec také vítězným gólem Michala Ševčíka, u něhož si (řečeno hokejovou terminologií) připsal druhou asistenci.
„V první půli měl pár ztrát, které normálně nedělá a trošku se to projevilo, ale pak se rozjel. Na prvním gólu měl výrazný podíl a myslím, že odehrál vynikající zápas,“ chválil ho trenér Majer.
„Aspoň za něj jsem rád, že hrál, přispěl k vítězství, a že je po delší době zase zdravý. Věřím, že to na hřišti začne ukazovat. Je to takové malé plus,“ našel jedno pozitivum na jinak hrubě nepovedeném utkání druhý kouč Kozel.
Syn David zatím mnoho ligových minut nenasbíral. Po sobotě jich má přesně 333 v osmi utkáních. Za poslední rok a půl toho přitom mnoho ani nenatrénoval vinou opakujících se zdravotních problémů. „Pro Davida to byl velký zápas. Je to velice dobrý hráč. Od našeho příchodu v létě jsme věřili, že bude hrát v základní sestavě, ale vždycky to něco zhatilo, buď zranění nebo pak červená karta,“ přemítal nad smolným podzimem svého svěřence Majer.
Nyní se David Kozel dostává do pravidelného rytmu a určitě se bude chtít usadit v boleslavské záloze a přispět středočeskému celku tak jako v bitvě proti celku svého otce.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|23
|12
|6
|5
|42:28
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|7
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|8
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu