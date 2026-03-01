Předplatné

ONLINE: Zlín - Plzeň 2:0. Fantastická akce Cupáka, ševci mají blízko k senzační výhře

Tomáš Poznar poslal Zlín v úvodu utkání do vedení z rohového kopu
Tomáš Poznar poslal Zlín v úvodu utkání do vedení z rohového kopuZdroj: ČTK / Glück Dalibor
Plzeňský kapitán Lukáš Červ uniká Stanislavu Petrutovi ze Zlína
Jakub Kolář ze Zlína musel kvůli zranění střídat už ve 30. minutě
Plzeňský záložník Lukáš Červ dostal tvrdou ránu od zlínského brankáře Stanislava Dostála
Lukáš Červ dokázal přejít přes skluzujícího Miloše Kopečného
Adam Kadlec z Plzně uniká po postranní čáře plzeňskému Jakubu Černínovi
Zlínský brankář Stanislav Dostál sbírá míč před Lukášem Červem z Plzně
7
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (29)

Fotbalová Plzeň hraje ve 24. kole Chance Ligy na hřišti Zlína. Viktoria ve čtvrtek nezvládla penaltový rozstřel proti Panathinaikosu Atény a po konci v Evropské lize se může naplno soustředit na českou scénu. Pokud ve Zlíně zvítězí, poskočí na třetí místo tabulky před Jablonec, který v sobotu prohrál v Mladé Boleslavi. Potvrdí mužstvo trenéra Martina Hyského roli favorita? ONLINE přenos z utkání sledujte od 15.30 na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
20

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec24136531:2345
4Plzeň23126542:2842
5Liberec24107737:2437
6Hr. Králové2497834:2934
7Olomouc2396823:2233
8Karviná241021235:4032
9Zlín2377926:2928
10Teplice24681024:3026
11Bohemians23751120:2926
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav24581132:4723
14Slovácko24571218:2922
15Baník24471318:3319
16Dukla24291314:3615
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (29)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů