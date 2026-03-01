Předplatné

ONLINE: Zlín - Plzeň. Využije Viktoria zaváhání Jablonce a poskočí na třetí místo?

Radost fotbalistů Plzně
Radost fotbalistů PlzněZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
Chance Liga
Fotbalová Plzeň hraje ve 24. kole Chance Ligy na hřišti Zlína. Viktoria ve čtvrtek nezvládla penaltový rozstřel proti Panathinaikosu Atény a po konci v Evropské lize se může naplno soustředit na českou scénu. Pokud ve Zlíně zvítězí, poskočí na třetí místo tabulky před Jablonec, který v sobotu prohrál v Mladé Boleslavi. Potvrdí mužstvo trenéra Martina Hyského roli favorita? ONLINE přenos z utkání sledujte od 15.30 na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec24136531:2345
4Plzeň23126542:2842
5Liberec24107737:2437
6Hr. Králové2497834:2934
7Olomouc2396823:2233
8Karviná231021135:3832
9Zlín2377926:2928
10Teplice24681024:3026
11Bohemians23751120:2926
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav24581132:4723
14Slovácko23471216:2919
15Baník24471318:3319
16Dukla24291314:3615
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

