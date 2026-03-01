ONLINE: Zlín - Plzeň. Využije Viktoria zaváhání Jablonce a poskočí na třetí místo?
Fotbalová Plzeň hraje ve 24. kole Chance Ligy na hřišti Zlína. Viktoria ve čtvrtek nezvládla penaltový rozstřel proti Panathinaikosu Atény a po konci v Evropské lize se může naplno soustředit na českou scénu. Pokud ve Zlíně zvítězí, poskočí na třetí místo tabulky před Jablonec, který v sobotu prohrál v Mladé Boleslavi. Potvrdí mužstvo trenéra Martina Hyského roli favorita? ONLINE přenos z utkání sledujte od 15.30 na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|23
|12
|6
|5
|42:28
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|7
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|8
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu