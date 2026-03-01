SESTŘIH: Zlín - Plzeň 3:0. Senzace, dvakrát se trefil Cupák! Jsem hrdý, řekl Červenka
Facka pro Viktorii? Ne, tohle byl direkt přímo na solar. Šokující. Sotva Hyského soubor vydýchal smolné vyřazení z play off Evropské ligy s Panathinaikosem Atény, přijel si do Zlína pro ligový příděl 0:3. Dva góly mu dal střídající Michal Cupák, vítězný zásah patří veteránovi Tomáši Poznarovi (37). „Beru to na sebe. Chtěli jsme kombinovat, hrát fotbal a mnou zvolená sestava nefungovala podle představ,“ uvedl kouč Martin Hyský. „Plzeň má skvělý tým, musím klukům poděkovat,“ řekl jeho protějšek Bronislav Červenka po první jarní výhře nováčka.
Překvapení kola. Viktoria nevyužila sobotního zaváhání Jablonce a dál trčí na čtvrtém místě. Zlín je pro Plzeň v této sezoně prokletým sokem, porazil ji i na konci září na západě Čech (1:0). Tehdy dal jediný gól Michal Cupák. Tentokrát se trefil hned dvakrát, a to byl na hřišti pouze jeden poločas. „Míša do toho dal strašnou energii,“ prohlásil trenér Bronislav Červenka. „Jsem hrdý, že můžu tento tým trénovat. Moc dobře víme, že hrajeme nad své možnosti. Spousta hráčů odehrála skvělý zápas a odevzdala pro tým maximum.“
Minule v Hradci Králové kvůli nemoci sedmadvacetiletý Cupák nenastoupil a po remíze musel čekat na novou šanci v základu. Kouč Bronislav Červenka vypustil učitele ze ZŠ v Kroměříži na plac ve druhé půli a udělal moc dobře. Jeho gólová akce ze 71. minuty byla extra fajnová. Obránce Adam Kadlec si zadělal na noční můru. Nejprve ve snaze zastavit kontr špatně odhlavičkoval balon, pak šel ve vápně do skluzu, a to byla chyba číslo dvě.
Nejlepší střelec soupeře si před ním suše zasekl míč, podíval se na bránu a milimetrově přesnou placírkou levou nohou vymetl vzdálenější šibenici. „Zavřel jsem oči a napálil to,“ popsal Cupák. Jeden z nejhezčích zásahů sezony byl na světě. „Nádhera, proto kluci ten fotbal hrají, mám z toho velkou radost,“ prohlásil Červenka. „Je fantazie, že jsme Plzeň porazili i podruhé, to se nestává,“ cenil si. „Hodně jsme je trápili,“ usmíval se dvoubrankový střelec.
Zlín se utrhl do náskoku 2:0, který následně ještě žolík pojistil. K tomu už zase tolik umění nepotřeboval, jen správný výběr místa. Když k němu brankář Florian Wiegele odrazil míč po Koubkově přízemním centru, nemohl Cupák z brankové čáry minout prázdnou branku.
Rozhodující rány do plzeňské obrany přišly v době, kdy hosté šturmovali za vyrovnáním. Prospěl jim nástup křídelníka Amara Memiče, zrychlili kombinaci, ovšem šancí bylo pořád málo. Velkou měl střídající Tomáš Ladra, který po Vašulínově akci pálil nad břevno. „Kdyby z toho padl gól, dalo by nám to energii a byli bychom schopni utkání otočit,“ mínil Hyský. „Hodně jsme to přehrávali a nenacházeli cestu k zakončení. Zlínu fungovala strategie, vyhrál zaslouženě.“
Ano, Červenkovi „boys“ hráli kompaktně, důsledně, jednoduše. Plus byli velmi produktivní a zejména v první půli i odvážní směrem dopředu. Ustáli všechny komplikace včetně zranění stopera Jakuba Koláře, jenž si po pádu na trávník poranil rameno a musel střídat.
Zkázu favorita načal ve 3. minutě útočník Poznar, jenž po skvěle zahraném rohu Davidem Machalíkem odběhl od zadní tyče k přední, kde zády k bráně brilantně lízl balon na delší tyč. „Konečně nám vyšla standardka,“ ulevil si kouč. „Tomík hrál dobře už v Hradci.“ Svého osobního strážce Lukáše Červa nechal zkušený hroťák v daném momentě daleko za sebou. „Hráči tomu dávají hrozně moc,“ řekl Červenka. „Po druhém gólu už z nás nebylo cítit, že si jdeme za výsledkem. To mě štve a mrzí,“ přiznal kouč Viktorie po kruté prohře.
„Jsem nespokojený. I hráči mají v kabině hlavy dole. Víme, jak jsou zápasy po pohárech složité. Panathinaikos nám vzal hodně sil, kluci jsou určitě unavení a po vyřazení byli obrovsky zklamaní. Ale jsme profesionálové a tohle se nesmí opakovat,“ nabádal trenér, který v poločase střídal zlínského odchovance Toma Slončíka. Nikoliv však kvůli špatnému výkonu, kreativní záložník patřil k tomu lepšímu v jeho týmu. „Chtěli jsme zjednodušit hru. Slon spíše vyhledává meziprostory,“ vysvětlil jeho nadřízený. „Určitě mě nezklamal. Nehrál špatný zápas.“
Nečekané tři body jsou pro nováčka klíčové, záchrana bez baráže už je blizoučko. I díky brankáři Stanislavu Dostálovi, jenž se stal rekordmanem klubu v počtu odehraných utkání v nejvyšší soutěži. V neděli se dostal na magické číslo 200, památeční dres mu předal bývalý gólmanský kolega Aleš Kořínek, jenž se po fotbalové kariéře živí golfem. „Tohle jsou ty nejkrásnější oslavy. Vyhrát 3:0 nad Plzní? Co víc by si mohl přát,“ usmál se Červenka. „Ať mu ty výborné výkony vydrží ještě tak deset let,“ dodal.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Olomouc
|24
|10
|6
|8
|24:22
|36
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|24
|7
|5
|12
|20:30
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|24
|5
|7
|12
|18:29
|22
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu