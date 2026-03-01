Předplatné

SESTŘIH: Zlín - Plzeň 3:0. Senzační triumf! Viktoria vysoko padla, dvakrát se trefil Cupák • Zdroj: iSport.tv
Plzeňský kapitán Lukáš Červ uniká Stanislavu Petrutovi ze Zlína
Jakub Kolář ze Zlína musel kvůli zranění střídat už ve 30. minutě
Plzeňský záložník Lukáš Červ dostal tvrdou ránu od zlínského brankáře Stanislava Dostála
Lukáš Červ dokázal přejít přes skluzujícího Miloše Kopečného
Adam Kadlec z Plzně uniká po postranní čáře plzeňskému Jakubu Černínovi
Zlínský brankář Stanislav Dostál sbírá míč před Lukášem Červem z Plzně
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Fotbalisté Plzně překvapivě prohráli ve 24. kole první ligy ve Zlíně 0:3 a v pátém utkání jarní části nejvyšší soutěže poprvé nebodovali. K nečekané výhře nasměroval nováčka už ve třetí minutě bývalý hráč Viktorie Tomáš Poznar, ve druhé půli se dvakrát v rozmezí 10 minut trefil střídající Michal Cupák.

lzeň nezvítězila v lize podruhé za sebou a nevyužila možnost se v případě výhry bodově dotáhnout na třetí Jablonec, který v sobotu v Mladé Boleslavi prohrál stejným poměrem. Svěřenci trenéra Martina Hyského si navíc nespravili náladu po čtvrtečním vypadnutí v úvodním vyřazovacím kole Evropské ligy s Panathinaikosem Atény.

Západočeši podlehli Zlínu i podruhé v ročníku nejvyšší soutěže, v září s ním doma po Cupákově brance prohráli 0:1. „Ševci“ zvítězili teprve ve druhém z posledních 10 kol a poprvé na jaře skórovali. Bodovali ale potřetí za sebou po minulých dvou venkovních remízách 0:0 a upevnili si deváté místo.

Hyský udělal oproti pohárovému duelu s Panathinaikosem hned sedm změn. Pouze Wiegele, Červ, Hrošovský a Lawal byli v základní sestavě i ve čtvrtek v Evropské lize. Než se nově složená plzeňská obrana, mimo jiné na stoperu s Doskim, stačila zformovat, lovila míč ze sítě. Na Machalíkův rohový kop si ideálně vyskočil veterán Poznar a hlavou otevřel skóre duelu. V ligové sezoně se dočkal druhého zásahu. Zlín po 378 minutách ukončil střelecký půst v nejvyšší soutěži.

Plzeň se nemohla dostat do tempa, vázla jí rozehrávka i souhra a málem podruhé inkasovala. Po rychlém brejku se míč dostal na hranici šestnáctky k Nombilovi, který zamířil těsně vedle.

Lawalova hlavička těsně nad ve 20. minutě naznačila dílčí zlepšení plzeňské hry. Sojkovi vzápětí nesedl míč ve slibné pozici, další náznaky domácí obrana zlikvidovala. Následující Lawalovu hlavičku ve 35. minutě vyrazil Dostál, chytající 200. zápas v lize. Povedený zlínský poločas pak zakončil tvrdou střelou zdálky Nombil.

Očekávaný nápor hostí odstartovala ve druhé půli střela Hrošovského do rukavic připraveného Dostála, pokus střídajícího Memiče zamířil těsně vedle. Plzni nahrávala i přílišná pasivita Zlína, která se promítla do zpevnění obrany na úkor ofenzivy. Tlak Viktorie však větší šance nepřinesl. Oživení přineslo trojí střídání a právě centrující Vašulín našel v ideální pozici Ladru, jenže ani on na Dostála nevyzrál.

Co se nepovedlo Viktorii, zvládl střídající domácí hráč. Čerstvý Cupák využil chyby Kadlece, položil si na trávník Krčíka a nedal Wiegelemu šanci, neboť balon umístil pod břevno. Plzni už moc času na obrat nezbývalo, navíc inkasovala potřetí a opět z Cupákovy kopačky. Domácí záložník po Koubkově rychlé akci tečoval míč za Wiegeleho záda. Se sedmi trefami je nejlepším střelcem týmu v ligové sezoně, navíc poprvé v kariéře zaznamenal v jednom utkání nejvyšší soutěže dvě branky.

„Ševci“ doma vyhráli teprve druhý z posledních devíti ligových duelů a Plzeň tam v nejvyšší soutěži zdolali po třech prohrách.

KonecLIVE
30

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec24136531:2345
4Plzeň24126642:3142
5Liberec24107737:2437
6Hr. Králové2497834:2934
7Olomouc2396823:2233
8Karviná241021235:4032
9Zlín2487929:2931
10Teplice24681024:3026
11Bohemians23751120:2926
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav24581132:4723
14Slovácko24571218:2922
15Baník24471318:3319
16Dukla24291314:3615
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

