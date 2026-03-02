Sparta má nového šéfa obrany. Ševínský vytlačil Panáka, pomohl i pohovor s Priskem
Věkem je pořád tak trochu zelenáč, ale na hřišti se dostal do významného postavení. Adam Ševínský, teprve jednadvacetiletý stoper, se stal na jaře stabilní součástkou defenzivy Sparty. Zatím odehrál všechno, co mohl. „Cítím se fantasticky,“ řekl mládežnický reprezentant, jenž v sobotním ligovém utkání proti Baníku (5:2) vstřelil první gól v rudém dresu.
Postavení Adama Ševínského během podzimu nebylo úplně ideální. V sestavě Sparty nastupoval střídavě, větší prostor dostával v Konferenční lize. Určitě nebyl první, druhou, třetí a dost možná ani čtvrtou volbou na místo ve stoperské trojici. Přednost měli Emmanuel Uchenna, Asger Sörensen, Filip Panák nebo Jaroslav Zelený, který pendloval mezi dvěma pozicemi.
Situace se změnila až po zimní přestávce. A to výrazně. Ševínský startoval ve všech dosavadních pěti utkáních jarní části ligové sezony a v nich stejně jako levý záložník Matěj Ryneš nevynechal jedinou minutu. „Vážím si toho, že jsem odehrál všechno. Je to velká příležitost,“ líčil odchovanec Sparty. „V novém roce podává velmi solidní výkony, určitě ukázal nejen svůj potenciál, ale velkou kvalitu,“ poznamenal trenér Brian Priske.
Ševínského pochopitelně dostaly do základní sestavy také vleklé zdravotní problémy Uchenny a Sörensena, přesto momentálně drží na zádech dalšího ze středních obránců Panáka. Bývalý kapitán letenského týmu zasáhl do hry naposledy na konci listopadu proti Pardubicím (2:4). „Pany je fit, dobře trénuje, ale je na mně, abych vybral, koho nasadím,“ vysvětlil Priske.
A teď nemá úplně důvod k překotným změnám v obraně. Ševínský zvládl minulý víkend i ligový šlágr proti Plzni (0:0), v němž dostal v tradičním hodnocení deníku Sport nadprůměrnou známku 7. „Jsem s ním pochopitelně spokojený, poctivě a dobře trénuje. Měl jsem s ním na herním soustředění ve Španělsku i dobré rozhovory, jsem opravdu rád za progres, jaký udělal,“ přihodil Priske.
Stojí za ním i čísla. Jednadvacetiletý hráč si drží na jaře v průměru úspěšnost v defenzivních soubojích kolem 66 %, ve vzduchu se dostal na slušných 62 %. Zatím byl v každém utkání stabilní, konzistentní, vyhýbají se mu výpadky a viditelné chyby.
Proti Baníku na sebe upozornil i gólem, když se trefil vůbec poprvé za áčko Sparty. Potřeboval na to jednatřicet soutěžních zápasů. „Je to splněný sen. Dal jsem první gól za Spartu, pokud nepočítám vlastní,“ culil se Ševínský. „Měl jsem šanci už v utkání proti Hradci (2:0), byla to stoprocentní situace a byl jsem zklamaný, že jsem ji neproměnil,“ doplnil.
Sparta už ve čtvrté minutě sobotního zápasu proti Baníku rozehrála rohový kop nakrátko, k míči se dostal na levé straně hřiště Haraslín a Ševínský si naběhl do vápna na jeho povedený centr. Hlavou propasíroval balon až do sítě za záda brankáře Martina Jedličky.
„Štěstí, že nebylo venku video z posledního tréninku, kde jsme nacvičovali standardky. Dvakrát jsem přepálil bránu a od trenérů padaly různé vtípky. Ulevilo se mi,“ líčil mladý obránce, který si připsal už druhou ligovou branku. První stihl na hostování v Liberci.
Nyní se dostává do tempa ve Spartě, která už v úterý sehraje čtvrtfinále domácího poháru na hřišti Mladé Boleslavi. V neděli ji čeká ligové derby proti Slavii. Je otázka, zda bude Ševínský v sestavě v obou případech. O prostor si každopádně řekl.
