Slovácko seklo i Karvinou. Dojatý Skuhravý: Jsem životní romantik, jako spasitel se necítím
Když zhruba dvacet minut před koncem nevyšel Albertu Labíkovi centr do vápna, z tribun se začalo pískat. V Karviné vůbec poprvé v sezoně. Fanoušci jsou s vývojem jara nespokojeni, MFK totiž padl popáté v řadě a poctivě vybojované místo v elitní šestce fotbalové Chance Ligy pozvolna přepustil. Jeho krize se prohloubila v duelu 24. kola se Slováckem, v němž Slezané nezužitkovali ani půlhodinovou přesilovku. „Každý se nad sebou musí zamyslet a popřemýšlet, co pro to dělá a jestli maká naplno,“ hlásil brankář Jakub Lapeš po prohře 0:2.
S Plzní, Slavií a Jabloncem odehráli karvinští fotbalisté víc než solidní zápasy, jenže na body proti favoritům nedosáhli. Prohráli i v Teplicích, kde však jejich snahu otupila brzká červená karta. V utkání se Slováckem působili mnohem hůř, tentokrát jim to haprovalo herně. Kromě břevna Kahuana Viniciuse v nastavení si žádnou loženku nevypracovali. Dokonce ani poté, co musel Tihomir Kostadinov už v 60. minutě pod sprchy.
„Proti deseti to bylo trápení, i když jsme udělali změny a měli jsme tam víc ofenzivních hráčů,“ věděl kouč Marek Jarolím. „Dohrávali jsme to se dvěma stopery a na stranách byli ofenzivní hráči. Vedlo to k břevnu... Kdyby se vyrovnalo, týmu by to pomohlo, ale takhle naše trápení pokračuje.“
Mrzela jej především laciná branka Jana Suchana z 39. minuty, Slezané totiž inkasovali z první vážnější akce Slovácka. „Opakují se nám chyby, góly dostáváme strašně snadno. Je to první střela Slovácka na bránu, z autového vhazování jdeme naivně do napadání, propadneme a pak si necháme zaběhnout hráče za záda. Jdou nám z toho do situace, kdy skórují z ničeho,“ kroutil hlavou Jarolím.
Po Kostadinově vyloučení poslal karvinský trenér do hry Roka Štormana, Ousmaneho Condeho a Jana Fialu, jenže efekt to v závěru nepřineslo. Nedávné odchody Dávida Krčíka, Abdallaha Gninga a Ebrimy Singhateha sráží Slezany daleko víc, než by si sami přáli.
„Že někteří kluci odešli, beru jako fakt. Tým má na to, aby se s tím popral lépe. Sráží ho takové dětské nemoci, ale tak to prostě je. Musíme se z toho v tomhle složení dostat a zápasy do nějaké role vrátit tak, aby se nám porážky nekupily,“ navázal Jarolím.
Emotivní Skuhravý: Nutilo mě to do pláče
Naopak na Slovácku propukla po druhém vítězství v řadě euforie. Když v sedmé minutě nastavení využil Lapešovy špatné rozehrávky Roman Horák, všichni hráči na sebe hromadně naskákali. Slavil i trenér Roman Skuhravý nebo sportovní ředitel Veliče Šumulikoski. Jasnější důkaz, že mančaft z Uherského Hradiště drží i v těžkých chvílích pospolu, nenajdete.
„Dlouho se mi nestalo, abych měl po zápase takové vnitřní emoce. Až bych řekl, že mě to nutilo do pláče, protože jsem životní romantik. Vím, jak je to důležité pro klub a pro lidi, se kterými se dennodenně bavíme. Oni na vás koukají jako na spasitele, ale já se tak necítím,“ pravil Skuhravý otevřeně.
„Jsem za to fakt rád, protože když se chcete zachránit, musíte udělat šňůru, bez toho to nejde. Kdybychom tady prohráli, zas hrajeme o život a dříve nebo později vám to už nevyjde,“ měl jasno jednapadesátiletý stratég.
Slovácko pod jeho vedením konečně zvítězilo i venku. Zároveň na cizím stadionu skórovalo vůbec poprvé od 20. září, kdy remizovalo 1:1 v Pardubicích. V jarní části získalo už osm bodů a patnáctému Baníku tak odskočilo na tříbodový rozdíl.
„Beru to absolutně s pokorou. Vyplakal jsem se, chlapce jsem pochválil, ale teď sednu do autobusu a budu přemýšlet nad Mladou Boleslaví, se kterou hrajeme příště. Vím, proč jsem do Slovácka šel a kvůli sobě to udělat musím, i kdyby čert na koze jezdil,“ dodal emotivní Skuhravý.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|7
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|24
|5
|7
|12
|18:29
|22
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu