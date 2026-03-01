Předplatné

Plzeňský Krčík: Je to skoro ostuda, vyvodíme z toho důsledky. Gól? Nebylo z čeho…

Video placeholder
SESTŘIH: Zlín - Plzeň 3:0. Senzační triumf! Viktoria vysoko padla, dvakrát se trefil Cupák • Zdroj: iSport.tv
Adam Kadlec z Plzně uniká po postranní čáře plzeňskému Jakubu Černínovi
Lukáš Červ dokázal přejít přes skluzujícího Miloše Kopečného
Plzeňský záložník Lukáš Červ dostal tvrdou ránu od zlínského brankáře Stanislava Dostála
Jakub Kolář ze Zlína musel kvůli zranění střídat už ve 30. minutě
Plzeňský kapitán Lukáš Červ uniká Stanislavu Petrutovi ze Zlína
Zlínský obránce Jakub Jugas nechce pustit k míči plzeňského Prince Adua
Michal Koštuřík
Chance Liga
Ani on tentokrát nepomohl v ofenzivě. Dávid Krčík (26), nejlepší ligový střelec mezi obránci, marně pátral v paměti, aby si vybavil, kolikrát byla Plzeň ve Zlíně blízko ke gólu. „Měli jsme snad jednu šanci, je to skoro ostuda,“ povzdechl si po těžké porážce 0:3 na hřišti nováčka ve 24. kole Chance Ligy, v jehož dresu nastoupil ke 200. ligovému utkání brankář Stanislav Dostál.

Proč jste nestačili na Zlín, tým z dolní poloviny tabulky?
„Dostali jsme hned na začátku gól, což jsme nechtěli. Věděli jsme, že se Zlín ještě víc zatáhne, ale zase jsme měli před sebou skoro celý zápas, abychom výsledek otočili. Ale měli jsme strašně málo šancí. Věděli jsme, že oni budou akorát kopat nahoru na Poznara a čekat na nějakou standardní situaci. První brankou si pomohli, pak to bylo pro nás složité. Měli jsme hrát lépe na obou stranách hřiště. Vyvodíme z toho důsledky.“

Ve druhé půli jste měli tlak, vypadalo to, že vyrovnání je otázkou času. Věřil jste, že se to povede?
„Změnili jsme rozestavení, šel do hry Amar (Memič). Trošku jsme to přeskupili, ale Zlín čekal na brejky, a to se mu nakonec vyplatilo. Myslím, že čtvrteční zápas s Panathinaikosem neměl na porážku žádný vliv, i když došlo k větší rotaci v sestavě. Pořád jsme věřili, že můžeme výsledek otočit. Možná to vypadalo, že je gól na spadnutí, ale šance nepřibývaly. Vlastně ani žádné nebyly. Neměli jsme z čeho skórovat.“

Trávník z dálky vypadal dobře, ale byl to těžký terén, že?
„Samozřejmě. Hlavně nás to hodně ovlivnilo. Zlínu je s jeho stylem prakticky jedno, jaký je terén. Nám ne. Když se říká, že je pro každého stejné, v tomto případě to tak určitě nebylo. Před každou přihrávkou přemýšlíte, že musíte hrát na tři doteky a ne na jeden, to vás ovlivní. Trávník více vyhovoval soupeři.“

Štve vás zaváhání vzhledem k situaci v tabulce?
„Je to komplikace. Víme, že Jablonec ztratil. Mohli jsme už být třetí a držet se Sparty, která v sobotu vyhrála. Musíme to hned odčinit.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec24136531:2345
4Plzeň24126642:3142
5Liberec24107737:2437
6Hr. Králové2497834:2934
7Olomouc2396823:2233
8Karviná241021235:4032
9Zlín2487929:2931
10Teplice24681024:3026
11Bohemians23751120:2926
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav24581132:4723
14Slovácko24571218:2922
15Baník24471318:3319
16Dukla24291314:3615
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

