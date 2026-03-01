Předplatné

Nováček Cupák: 8 gólů! Tři dal Plzni. Nehráli jsme hnusný fotbal, mínil střelec Zlína

SESTŘIH: Zlín - Plzeň 3:0. Senzační triumf! Viktoria vysoko padla, dvakrát se trefil Cupák • Zdroj: iSport.tv
Záložník Zlína Michal Cupák
Záložník Zlína Michal Cupák
Adam Kadlec z Plzně uniká po postranní čáře plzeňskému Jakubu Černínovi
Lukáš Červ dokázal přejít přes skluzujícího Miloše Kopečného
Plzeňský záložník Lukáš Červ dostal tvrdou ránu od zlínského brankáře Stanislava Dostála
Jakub Kolář ze Zlína musel kvůli zranění střídat už ve 30. minutě
Plzeňský kapitán Lukáš Červ uniká Stanislavu Petrutovi ze Zlína
Michal Koštuřík
Chance Liga
Boří nováčkovské milníky. Zlínský fotbalový záložník Michal Cupák (27) dal ve své první sezoně v nejvyšší soutěži už osm gólů, z toho tři při dvou senzačních výhrách nováčka nad Plzní (1:0, 3:0). „Je to oblíbený soupeř Zlína a možná i můj,“ uculoval se nejlepší střelec Červenkova souboru po cenném domácím triumfu ve 24. kole Chance ligy, jenž šel v neděli po nemoci poprvé v sezoně do hry až během utkání. Nevšední příběh učitele ze základní školy v Kroměříži graduje.

Do bitvy s Plzní (3:0) jste vtrhl až ve druhé půli a stihl jste dát dva góly. Cítil jste, že to půjde?
„Od začátku zápasu jsem to cítil. Vstoupili jsme do toho dobře a Plzeň jsme hodně trápili. Zaměstnávali jsme i její obranu. Minulý týden mě skolila nemoc, ještě v neděli jsem byl trošku vláčný. Potom jsem nabral síly, odtrénoval jsem celý týden. Cítil jsem se dobře.“

Jak jste tedy nesl, že vás kouč nechal po nemoci poprvé v sezoně na lavičce?
„Kluci hráli v Hradci (0:0) velmi konsolidovaně, zodpovědně. Nebyl důvod ke změnám. Já to samozřejmě přijímám a je jenom na mně, abych trenérovi dokázal, že mám na základ. S Plzní byl první poločas fantastický, v něm spoluhráči položili základ k vítězství. Já jsem pak chtěl týmu co nejvíc pomoct. Plzeňští se pod trenérem Hyským snaží hrát víc riskantně než předtím za pana Koubka. Mají celoplošný presink, jeden na jednoho. Když ten hráč propadne, můžou mít vzadu velké problémy. Ale v Evropě ty zápasy zvládali. Jsme rádi, že my jsme je nachytali.“

Váš první gól byl nádherný, včetně zasekávačky kolem Adama Kadlece.
„Obránce ke mně přistoupil blíž, zasekl jsem si balon a změnil původní rozhodnutí přihrát Koubasovi (Matěji Koubkovi). Naštěstí mi to nevypíchl. Pak už jsem zavřel oči s tím, že to skončí v páté řadě, v sektoru hostů anebo v bráně. Bylo to levačkou, kterou jsem dosud dával jenom nějaké doklepávačky. Nevzpomínám si, že bych dal tou nohou hezčí gól. Tyhle tři body nás posunou do klidnějšího středu.“

Ve druhé půli, kdy jste přišel na hřiště, vás Viktoria dost mačkala. Měl jste obavy o výsledek?
„Já jsem měl naopak od úvodu dobrý pocit a vyhráli jsme zaslouženě. Nebylo to o tom, že bychom hráli hnusný fotbal, ukopali jsme to a ubojovali. Hráli jsme velmi účelně, ze zabezpečené obrany. Samozřejmě, že byla Plzeň asi víc na balonu, ale myslím, že jsme měli víc šancí. Už před zápasem jsem věřil, že to můžeme zvládnout. Měl jsem jenom pozitivní myšlenky. Dohráli jsme to ve velké pohodě a v klidu.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec24136531:2345
4Plzeň24126642:3142
5Liberec24107737:2437
6Olomouc24106824:2236
7Hr. Králové2497834:2934
8Karviná241021235:4032
9Zlín2487929:2931
10Teplice24681024:3026
11Bohemians24751220:3026
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav24581132:4723
14Slovácko24571218:2922
15Baník24471318:3319
16Dukla24291314:3615
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
