Bohemians neuvěřitelně popřeli statistiku xG! Veselý: Šturm to umí trefit, my ne...
V březnu už je možné konstatovat, že Olomouc umí bojovat na dvou frontách. Na třech ne, protože MOL Cup opustila po ostudě na Nových Sadech, ale to je jiný příběh. Sigma výsledkově zvládá Chance Ligu, kde po výhře nad Bohemians (1:0) skočila do šestky, i Konferenční ligu, kde je v osmifinále. Byť výkony, jako ten nedělní, třeba nejsou přesvědčivé, Hanáci se drží. „Blahopřeju jí, nás bohužel trápí produktivita celou sezonu,“ litoval koncovky kouč Pražanů Jaroslav Veselý.
Takhle – při vší úctě ke Švýcarům – nepotrápilo Olomouc ani Lausanne. „Bohemka ukázala svou sílu a formu z posledních zápasů,“ uznal trenér Sigmy Tomáš Janotka po vyloženě přetrpěném vítězství. Jinak zisk těchto tří bodů nazvat nejde. Už jen statistika očekávaných branek (xG 0,46 ku 2,13) hovořila jasně – a stejně tak průběh. Matěj Kadlec, Jan Matoušek, Lukáš Hůlka, Vojtěch Smrž, Václav Drchal, Benson Sakala... Ti všichni ukázali, jak se to nemá dělat.
No, a pak je tady jakýsi Danijel Šturm. „Jeho náběhy, zasekávačky, změny pohybu... Dobrej hráč,“ popisoval stoper „klokanů“ Matěj Kadlec. Zrovna on byl blízko u rozhodující situace. Slovinec zalepil na první pohled nevinný pas Michala Berana, párkrát s balonem zamanévroval a pak jej zničehonic s otřením tyče poslal za Frühwaůdova záda. Vlastně to nebyla ani extra šance na skórování, spíš ukázka evropské kvality. Zimní posile Hanáků stačí na kanadský bod fakt málo.
„Xkrát jsme to viděli na videu. Je to dobrý hráč, který to umí trefit,“ pokrčil rameny trenér Bohemians Jaroslav Veselý. „Vyplynulo to z naší ztráty v přechodové fázi a pak nedorazu před šestnáctkou. My takové situace měli taky, ale nevyřešili jsme je.“
A že jich bylo!
Jindy dozadu neprostupná Olomouc tentokrát tak pevná nebyla. „V minulém utkání v Teplicích, kdy jsme sestavu taky prorotovali, bylo výrazně víc lepších individuálních výkonů,“ nezastíral Janotka, jehož hodnocení platí i pro Louise Lurvinka. Stoper se sice uzdravil, nicméně jistě nepůsobil. Dynamický Matoušek mu dělal problém, pak ale hosté selhávali ve finální fázi. Koncovka byla žalostná. Buď ani netrefila bránu domácích, nebo střely mířily k Janu Koutnému.
Jednička reprezentační jednadvacítky sice vždy byla připravená, avšak tentokrát nemusela vytahovat žádný zázračný zákrok jako v předchozích utkáních. „Demonstrovalo to celý náš ročník. Předek nás trápí a sráží ve všech zápasech, bez toho se nepohneme dál,“ věděl kouč Veselý, jemuž chyběl forvard Júsuf Hilál.
Janotkovi zase Kliment, ale šíře obou kádrů je neporovnatelná. Václav Sejk, Ahmad Ghali, Jásir Núr, Dominik Janošek či Lurvink sice nehráli čtvrteční duel ve Švýcarsku, leč o žádná béčka opravdu nejde. Moravané mají oproti Pražanům úplně jiné možnosti, rozdíl deseti bodů odpovídá.
„Bylo to vydřené. Hlavně ve druhém poločase jsme tahali za kratší konec, hodně jsme lacině kazili a o to víc byli pod tlakem. Mohli jsme mít dřív klid, kdybychom proměnili nějaký brejk, ale ubojovali jsme to. O to je výhra cennější. Tuhle sezonu se nám doma daří. Nedostáváme góly, což je základní kámen úspěchu. Sice to teď bylo s dávkou štěstí, ale když budeme doma vyhrávat, budeme nahoře,“ prohlásil Janotka.
Vypadal spokojeně, vždyť jeho tým během tuze náročného týdne třikrát vyhrál! Tenhle počin, ať už se ostatním líbí, nebo ne, je třeba ocenit. Sigma takovou situaci zažívá poprvé a zaslouží pochvalu za to, jak si vede. „Taky jí blahopřeju k postupu a reprezentaci českého fotbalu,“ sympaticky podotkl Veselý. Sám si to vyzkoušel před dvěma a půl lety, byť jen s Bodö/Glimt, a není to sranda.
Oba celky čekají v příštím ligovém kole bitvy proti Severočechům. Olomouc jede do Jablonce, který v úterý vyzve ve čtvrtfinále MOL Cupu Slavii, a Bohemians hostí Liberec. Jak svěřenci Luboše Kozla, tak výběr Radoslava Kováče budou mít po nepovedeném víkendu rozhodně co napravovat...
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Olomouc
|24
|10
|6
|8
|24:22
|36
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|24
|7
|5
|12
|20:30
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|24
|5
|7
|12
|18:29
|22
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu