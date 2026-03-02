Červenka se smál: Jediný cíl? Aby nám Slončík nedal gól. S Hyským to má 3:0!
První gól na jaře, první výhra a fotbalový Zlín je z toho venku. Nováček Chance Ligy vyskočil po svalení Plzně (3:0) do prostřední skupiny, s jednatřiceti body se reálně o záchranu třást nemusí. Před trenérem Bronislavem Červenkou (50) to ale radši neříkejte, on sám zůstává nohama pevně na zemi. „Do klidu nás to určitě nehodí,“ ujišťoval kouč. „Ale konečně jsme dali gól a odšpuntovali to,“ ulevil si. Mimochodem, s Martinem Hyským to má na ligové zápasy 3:0! Loni ho porazil dvakrát během jeho štace v Karviné.
Ceníte si bilance s trenérem Viktorie?
„Marťu znám, dva roky jsme spolu studovali licenci. Musí ho to hodně sr… Mě by to taky štvalo, kdybych prohrál třetí zápas. Ale někdy to tak je. Normálně se bavíme. Neříkám, že jsme kamarádi, ale úplně bez problémů komunikujeme. Nehrál Červenka proti Hyskému, ale Zlín s Plzní.“
Co vůbec říkáte na triumf nad Plzní?
„Klukům musím poděkovat. Fungovali kompaktně, u sebe. V prvním poločase jsme byli nebezpeční i nahoře. Ve druhém jsme malinko couvli, protože jsme vedli. Plzeň má skvělý tým a my jsme to zvládli. Vyšla nám střídání, Míša (Cupák) do toho naskočil a dal tam strašnou energii. Nakonec to rozhodl a uklidnil dvěma góly. Moc dobře víme, že hrajeme úplně nad svoje možnosti. Spousta hráčů odehrála skvělý zápas. Jsem na ně hrdý. Věřím, že v dalších zápasech v tom budeme pokračovat. S Plzní bychom brali jakýkoliv bodový zisk.“
Zlín bývá často podceňovaný, že?
„Nikdo si neuvědomuje, kolik tomu ti kluci dávají. Kolikrát jdou na hranu svých možností. Za to si jich vážím. Jsem rád, že můžu takový tým trénovat.“
Viktorii jste porazili už na podzim. Sedí vám?
„Ten styl je úplně jiný než za pana Koubka. On to měl postavené na nějakém rozestavení, filozofii. Pod Martinem Hyským hraje Plzeň jiný fotbal. Pro mě je úplná fantazie, že jsme proti ní zvládli i druhý zápas. Víme, kde je naše místo a kam patříme. Ve druhé půli nám odcházely síly, chápu to. Je normální, že se proti Plzni dostanete pod tlak. Není jednoduché, aby hráči pracovali devadesát minut nahoru dolů. I v evropských pohárech vidím, že tým sleze v deseti před vlastní šestnáctku a brání, aby dovedl zápas do bodového zisku.“
Závěr sezony? Bude to obrovský náročné
Vy jste to zvládli a navázali na výborný podzim.
„Chceme být důstojní a nepříjemní každému soupeři. Doufám, že to dokážeme všem těm lidem, co nám před sezonou nevěřili. Jsem rád, že už je zpátky Milda (Miloš Kopečný). Padal dolů, byl po dlouhém zranění. Ale teď odehrál velmi dobrý zápas, nadstandardní. Didi (Joss Didiba) toho má plné zuby, ale hrabe. Ti kluci ještě potřebují pár zápasů, aby se dostali do optimální formy. Ještě nás čeká obrovsky náročný závěr sezony.“
Proč nehrál nejlepší střelec Michal Cupák od začátku? Kvůli nemoci, kterou prodělal?
„V průběhu týdne jsme všechny hráče sledovali na tréninku. Rozhodli jsme se pro Machyho (Davida Machalíka), který odehrál velmi dobrý zápas. Strašně pracuje, dává týmu úplně všechno, co má. Někdy ty tahy vyjdou, jindy ne. Tentokrát nám to vyšlo.“
Jak jste reagoval na to, že soupeř nasadil od začátku záložníka Toma Slončíka, odchovance Zlína? Nebál jste se, že vás vytrestá stejně jako v minulé sezoně v Hradci Králové?
„Před utkáním jsem si hlavně říkal, ať nám zase nedá gól. To byl náš jediný cíl. (úsměv) V Hradci to trefil z pětadvaceti metrů. Ono to tak bývá, vracíte se v kruhu a pořád se to opakuje. Ulevilo se mi, že mu tam nic nespadlo.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Olomouc
|24
|10
|6
|8
|24:22
|36
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|24
|7
|5
|12
|20:30
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|24
|5
|7
|12
|18:29
|22
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu