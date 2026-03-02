Plzeňský týden hrůzy: vyčichlí střelci i příval zranění. Vydrovi hrozí operace
V necelých čtrnácti dnech odehrála čtyři důležité zápasy, ani jeden vítězně. Nepříjemná zaváhání Plzeň krutě bolí. Viktoria ztratila Evropskou ligu po penaltách s Panathinaikosem, v Chance Lize přišla o dva body domácí remízou se Spartou. Končila nedělním ostudným výplachem ve Zlíně (0:3). Co se stalo během chvíle s týmem, který skvěle vstoupil do jara, ale v těžkém období mu došla šťáva?
Slabá produktivita
Na papíře vypadá plzeňská ofenzivní síla extrémně nabušeně, realita posledních dní ale kulhá. Pouhé tři góly ve čtyřech zápasech, Západočeši se prosadili jen v evropských duelech s Panathinaikosem, útočník doručil jedinou branku (Denis Višinský). Střelci jsou vyčichlí - proti Spartě a naposledy ve Zlíně končila Plzeň s nulou na kontě, v neděli si favorit vytvořil jedinou čistou šanci Tomášem Ladrou. Schází gólový hroťák typu Rafia Durosinmiho. Daniela Vašulína zbrzdila nemoc, navíc společně s Tomem Slončíkem nebyli na evropské soupisce. Prince Adu a Salim Lawal hledají formu, Mohamed Toure byl ve Zlíně teprve poprvé na lavičce. O Matěji Vydrovi ještě bude řeč.
Vydra přes závit, hrozí operace
Plzeňský kapitán se od startu jara trápil. Na vině je bohužel zdravotní stav, který ho nepustil do plného výkonu. Byť to chtěl vůlí zlomit, na pohybu a výkonech se Vydrova ovázaná kolena podepsala. Proti Spartě nedal penaltu, do tří posledních zápasů (pohár s Panathinaikosem a Sparta) šel přes závit. Do Zlína už zkušený forvard v neděli nejel, v současném stavu pokračovat nemohl a ani nechtěl. Čeká ho pauza do doby, než stoprocentně vyřeší své trable. Podle informací Sportu je ve hře dokonce lehčí operační zákrok, je takřka jisté, že nebude k dispozici pro další těžká utkání – MOL Cup v Karviné a nedělní liga v Hradci, zpátky může být až po reprezentační přestávce.
Překotná rotace
Vzhledem k náročnému programu Martin Hyský točil sestavu, Plzeň ve čtyřech zápasech ani jednou nenastoupila ve stejné jedenáctce. Držáci jsou pouze Patrik Hrošovský a Lukáš Červ uprostřed pole, na jiných pozicích se hráči mění. Zásahů do týmu bylo evidentně příliš. Trenérský štáb musel reagovat také na zdravotní problémy hráčů, široký kádr se zužoval. Pro evropské zápasy bylo rovněž komplikací, že z mnoha zimních posil mohla Plzeň dopsat na soupisku pouze tři jména. Dávid Krčík, Adam Kadlec, Daniel Vašulín nebo Tom Slončík neměli jak najít správný herní rytmus. Týmu hlavně v ofenzivní fázi scházela větší lehkost a kvalita v poslední třetině hřiště, která vychází i z dostatečné sehranosti celého týmu.
Příval zranění
Václav Jemelka a Karel Spáčil odkulhali z odvety proti Panathinaikosu, oba opouštěli Doosan Arenu o berlích. Zranění kolene a kotníku znamená pravděpodobnou absenci minimálně pro následující důležité venkovní zápasy v Karviné a v Hradci. Týmu schází i kapitán Vydra, po podzimní operaci třísel stále není do zápasů k dispozici mladý obránce Jan Paluska. Po zimním příchodu se teprve dává dohromady dvacetiletý útočník Mohamed Toure, dosud poslední západočeská posila. Prince Adu kvůli zdravotním trablům neodtrénoval kompletní zimní přípravu, nemoc trápila na startu jara Daniela Vašulína.
Hyského sebereflexe
„Prohru beru na sebe. Jsem hodně zklamaný,“ přiznal Martin Hyský po ostudné porážce 0:3 ve Zlíně. Dobře si uvědomoval, že na moravské půdě se favoritovi nepovedlo vůbec nic. Vyčerpání po čtvrtečním vyřazení s Panahinaikosem, sedm změn v sestavě, cestování, neoblíbený, účelně hrající a tvrdě bránící soupeř. Viktorii se sešlo dohromady spousty faktorů, které zapříčinily šokující ztrátu. Plzeňský kouč si musí se svými kolegy pečlivě vyhodnotit další strategii, učinit odpovídající sebereflexi. Jak zabránit zdravotním problémům, zda nejsou hráči v náročném programu přetěžováni, jak kombinovat sestavu do dalších týdnů. Stále se učí fungovat na nejvyšší úrovni. Adolfu Šádkovi i dalším členům vedení od majitele Michala Strnada určitě má hlavní kouč co vysvětlovat.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Olomouc
|24
|10
|6
|8
|24:22
|36
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|24
|7
|5
|12
|20:30
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|24
|5
|7
|12
|18:29
|22
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu