Horňák o Dukle: Smutný pohled. O záchranu se hraje s českou kabinou, říká bývalý kapitán Peterka
Fotbalisté Dukly se nacházejí v prekérní situaci. V tabulce ztrácí už čtyři body na předposlední Baník a momentálně to vypadá, že experiment s razantním omlazením kádru a sázkou na neznámé cizince skončí sestupem. „Smutný pohled,“ říká Michal Horňák, jenž Pražany s Petrem Radou a Pavlem Medynským zachránil loni v baráži. Nad aktuální situací se podivuje i bývalý kapitán týmu Jan Peterka.
Dukla přes penalty udržela první ligu v baráži s Vyškovem. S novým majitelem Matějem Turkem se čekalo, že záchranářské starosti se už klubu z Julisky týkat nebudou. Jenže opak je pravdou. Nesourodý slepenec cizinců zatím nefunguje. Po posledním zápase se Slavií (0:2) za nezájem hrát a sprintovat otevřeně kritizoval Kevina Prince Millu nový trenér Pavel Šustr.
Vypadá to, že změna směru od zkušeného jádra k rozvíjení mladíků nevychází. V zimní pauze to po Vondráškovi či Řezníčkovi odnesl bývalý kapitán Peterka. Po šesti letech slyšel, že se s ním už nepočítá. V minulém ročníku přitom odehrál skoro všechno a než se zranil, patřil k pilířům defenzivy i na podzim, k tomu přidal gól proti Plzni.
„Samozřejmě, že to byl velký řez. Rozhodli se jít zahraniční a mladou cestou. Mysleli si, že to bude šlapat. Podle mě asi ne moc dobrou, když jsou na tom takhle. Bohužel to drhne. Záchranářské boje se rozhodně hrají lépe se zkušenou českou kabinou než s mladou zahraniční. Je to ale rozhodnutí Dukly,“ ohlíží se Peterka, jenž v ní zažil Petra Radu i o generaci mladšího jeho nástupce Davida Holoubka, který byl v únoru po slabém startu do jara odvolán.
„Určitě to byla velká změna. Oba trenéři jsou úplně jiní, mužstvo se proměnilo. Museli jsme se na to nějak adaptovat,“ vysvětlil.
Na soupisce Dukly napočítáte čtrnáct držitelů cizích pasů. Pohled za hranice rozhodně není chybný, ale.. „Potřebujete adaptovat dobrou strategii. Je hrozně jednoduché podepsat hráče na základě toho, že vám pošle jeho agent dva zápasy, které se vám líbí, a vám přijde zajímavý. Takhle to nefunguje. Musí následovat několik kroků, než se o hráče pokusíte. Ale Duklu hodnotit nechci, její hráče neznám,“ vysvětlil datový analytik Jakub Dobiáš.
Že práce s loňskou lopotnou záchranou v baráži přijde vniveč, může cítit Michal Horňák, v Dukle bývalý asistent tehdejšího kouče Petra Rady. „Je to smutný pohled. V prvním roce po postupu do ligy jsme čekali, jestli druholigový kádr s minimem posil na to bude mít. Oťukávali jsme se, nebylo to nikterak dobré, ale jsme měli kvalitní. I díky tomu, že jsme posílili a neproběhla až taková obměna skrz zahraniční hráče,“ vzpomíná vicemistr Evropy 1996.
Hodně cizinců není nikdy dobře
Nad současnou Duklou kroutí hlavou. „Teď je to naopak. Už na začátku sezony přišlo strašně moc nových hráčů. A hodně i ze zahraničí, což není nikdy dobře. Když se mužstvo zachraňuje, myslím si, že je důležité, aby v něm byli hráči, kteří jsou zkušení. Nevím, jestli s mladými hráči se dá lehce zachránit. Měli by tam být domácí, to znamená čeští hráči. Ti si naplno uvědomují, o co jde. O ní ví, že důležitost toho, co se děje, je obrovská. Že potřebují zachránit značku Dukla Praha v první lize. Nejsem si jistý, jestli mladí hráči ze zahraničí, kteří přijdou do klubu, zda vůbec ví, o co běží a do čeho jdou,“ zamyslel se.
Trend mezinárodních soupisek přesto sílí. A nejen mezi elitou, ale i ve druhé lize. „Na domácím trhu budeme čím dál méně aktivní,“ vzkázal majitel Ústí nad Labem Přemysl Kubáň. Horňáka překvapil i postoj mnohem bohatší Plzně.
„Zarazil jsem se nad tím, když její šéf na tiskové konferenci před sezonou řekl, že budou hledat hráče v zahraničí, protože ti čeští jsou pro ně drazí. To koresponduje se situací a asi by se mělo něco stát. Tím, jak v poslední době vstoupili miliardáři do českého fotbalu, trh se obrovsky zdražil, což je hrozné,“ přemítal.
Současný stav navíc může ovlivnit reprezentaci. „Pamatuji si, že tohle nastalo před pár lety v Anglii. Kluby z Premier League hrály výborně v evropských pohárech, ale Anglie neměla dobrou reprezentaci. Trochu se bojím, aby se tohle nestalo i u nás," doplnil Horňák.
A Peterka? V 35letech se vrátil do Ústí nad Labem, odkud do ještě tehdy druholigové Dukly přicházel.
„Konec mě překvapil a zamrzel. Chtěl jsem si ještě ligu zahrát a pomoct klukům, neodcházelo se mi lehce, protože jsme nebyli na dobrých pozicích v tabulce. Ale vedení mi řeklo, že se mnou nepočítají, že bych se nedostával možná ani na lavičku. Řekl jsem si: oukej, je to vaše rozhodnutí. Předpokládal jsem na sto procent svůj konec v létě, ale určitě ne už v zimě,“ popisoval poslední symbol staré Dukly po premiéře v novém dresu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Olomouc
|24
|10
|6
|8
|24:22
|36
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|24
|7
|5
|12
|20:30
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|24
|5
|7
|12
|18:29
|22
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu