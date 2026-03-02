Ruman: Co mě bouchalo do očí u Plzně ve Zlíně. Kritika vedení Baníku
Slavia i Sparta obstály ve 24. kole Chance Ligy v soubojích s celky ze spodku tabulky s přehledem, naopak Plzeň zakopla ve Zlíně, kde na horším terénu nedokázala přehrát obranný val domácích. „Nahrává to týmům, které se zatáhnou. Liga jde nahoru a byla by škoda, aby to brzdila kvalita hřišť,“ míní trenér a expert Sportu Petr Ruman v tradičním hodnocení ligového víkendu. Jasný vzkaz poslal trápícímu se Baníku: „Kvalitu mají. Je potřeba vypustit hladové vlky.“
Největším překvapením víkendu byla vysoká prohra Plzně. Čím to bylo?
„Zápas zásadně ovlivnila už třetí minuta a první branka, která výrazně nahrála taktickému plánu Zlína. Mohl jít do hlubokého bloku a čekat na protiútoky. Navíc se znovu projevil špatný terén. Hřiště nahrávají týmům, které se zatáhnou, zatímco mužstva snažící se kombinovat to mají extrémně těžké, protože míče odskakují. Plzeň po náročném utkání v Evropě protočila sestavu a dostat se do finální fáze bylo složité. Když už si nějaké náznaky vytvořila, chyběla kvalita v poslední třetině nebo lepší první dotek na těžkém terénu. Určitě ale nechci snižovat výkon Zlína.“
Před porážkou ve Zlíně remizovala se Spartou a vypadla z Evropské ligy. Je problém Plzně širší?
„V Evropě Viktoria vypadla po penaltách po dvou vyrovnaných duelech, což bere síly. Proti Zlínu byl problém hlavně v tom, že nedokázala represovat a rychle reagovat na protiútoky. Po inkasovaném gólu tlačila do plných a při ztrátách nechávala soupeři prostor. To působí i na psychiku. Pak Plzeň hrála až moc komplikovaně a nahrávala tomu, co Zlín chtěl. Bouchalo mě do očí, jak dlouho byla stoperská dvojice na míči, chyběla rychlá výstavba, přenesení hry, otevření skulin mezi hráči soupeře.“
Na druhou stranu si určitě zaslouží pochvalu Zlín.