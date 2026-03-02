Komise rozhodčích: Góly Sparty i Baníku platily správně, Benešova chyba u vyloučení
Sudí Karel Rouček v sobotním utkání první fotbalové ligy mezi Spartou a Ostravou správně uznal druhý gól Pražanů, který vstřelil Lukáš Haraslín, uvedla v pondělním komuniké komise rozhodčích. O ofsajd se nejednalo, stejně jako v případě branky ostravského Davida Planky. Jan Beneš v duelu Pardubic s Teplicemi chybně vyloučil domácího Emmanuela Godwina.
Sparta porazila Baník 5:2. Po centru Patrika Vydry ostravský Abdullahi Bewene nešťastně sklepl míč ke zcela volnému Haraslínovi a domácí kapitán dal gól na 2:1. Zkoumalo se, zda domácí Pavel Kadeřábek v ofsajdové pozici při centru ovlivnil bránícího Ondřeje Kričfalušiho.
„Kadeřábek nesváděl se soupeřem souboj o míč. Ani svým pohybem neměl zjevný vliv na možnost soupeře hrát míčem,“ uvedla komise s tím, že se jednalo o hraniční situaci. Hlavně z důvodu, že míč letěl příliš vysoko a vzdálenost mezi Kadeřábkem a Kričfalušim byla větší, se podle ní o ofsajd nejednalo.
Obdobná situace nastala, když ostravský Planka v 91. minutě snížil na 3:2. Při jeho střele byl jasně za obranou Pražanů probíhající David Buchta. Svým pohybem naznačil, že se chce míči vyhnout. Také Plankova trefa platila. Byť šlo podle komise opět o hraniční situaci, větší vzdálenost mezi Buchtou a brankářem Jakubem Surovčíkem rozhodla, že branka byla správně uznána.
Godwin? Intenzita kopnutí byla nízká
V 89. minutě zápasu Pardubic s Teplicemi domácí Godwin před vhozením autu nastavil nohu Mateji Rizničovi a za nesportovní chování obdržel červenou kartu. Jan Beneš ještě situaci přezkoumal na videu, u původního rozhodnutí ale zůstal.
„Sice se jednalo o úmyslné kopnutí soupeře v přerušené hře, ale celá situace byla vyvolána nesportovním chováním teplického hráče Rizniče a intenzita kopnutí domácího hráče byla nízká. Oba hráči měli v tomto případě dostat žlutou kartu za nesportovní chování,“ vyčetla komise sudímu chybu v utkání, které skončilo 1:1.
Nigerijský hráč byl nesprávně vyloučen i před třemi týdny na stadionu Bohemians, kde také chyboval rozhodčí.
V utkání Dukly se Slavií sudí Dalibor Černý za stavu 0:1 po rozboru u monitoru nařídil po střetu domácího Jaroslava Svozila s Michalem Sadílkem penaltu, kterou hostující Tomáš Chorý proměnil. Podle komise se jednalo o přestupek a pokutový kop byl nařízen správně. Slavia zvítězila 2:0.
Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Olomouc
|24
|10
|6
|8
|24:22
|36
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|24
|7
|5
|12
|20:30
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|24
|5
|7
|12
|18:29
|22
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu