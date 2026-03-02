Předplatné

Komise rozhodčích: Góly Sparty i Baníku platily správně, Benešova chyba u vyloučení

Video placeholder
SESTŘIH: Sparta - Baník 5:2. Divoká přestřelka a bláznivý závěr na Letné • Zdroj: iSport.cz
Radost fotbalistů Sparty v zápase s Baníkem
Radost fotbalistů Sparty v zápase s Baníkem
Radost fotbalistů Sparty v zápase s Baníkem
Patrik Vydra proti Baníku zvýšil na 3:1
Patrik Vydra proti Baníku zvýšil na 3:1
Martin Jedlička zasahuje v bráně Baníku Ostrava
26
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (4)

Sudí Karel Rouček v sobotním utkání první fotbalové ligy mezi Spartou a Ostravou správně uznal druhý gól Pražanů, který vstřelil Lukáš Haraslín, uvedla v pondělním komuniké komise rozhodčích. O ofsajd se nejednalo, stejně jako v případě branky ostravského Davida Planky. Jan Beneš v duelu Pardubic s Teplicemi chybně vyloučil domácího Emmanuela Godwina.

Sparta porazila Baník 5:2. Po centru Patrika Vydry ostravský Abdullahi Bewene nešťastně sklepl míč ke zcela volnému Haraslínovi a domácí kapitán dal gól na 2:1. Zkoumalo se, zda domácí Pavel Kadeřábek v ofsajdové pozici při centru ovlivnil bránícího Ondřeje Kričfalušiho.

„Kadeřábek nesváděl se soupeřem souboj o míč. Ani svým pohybem neměl zjevný vliv na možnost soupeře hrát míčem,“ uvedla komise s tím, že se jednalo o hraniční situaci. Hlavně z důvodu, že míč letěl příliš vysoko a vzdálenost mezi Kadeřábkem a Kričfalušim byla větší, se podle ní o ofsajd nejednalo.

Obdobná situace nastala, když ostravský Planka v 91. minutě snížil na 3:2. Při jeho střele byl jasně za obranou Pražanů probíhající David Buchta. Svým pohybem naznačil, že se chce míči vyhnout. Také Plankova trefa platila. Byť šlo podle komise opět o hraniční situaci, větší vzdálenost mezi Buchtou a brankářem Jakubem Surovčíkem rozhodla, že branka byla správně uznána.

Godwin? Intenzita kopnutí byla nízká

V 89. minutě zápasu Pardubic s Teplicemi domácí Godwin před vhozením autu nastavil nohu Mateji Rizničovi a za nesportovní chování obdržel červenou kartu. Jan Beneš ještě situaci přezkoumal na videu, u původního rozhodnutí ale zůstal.

„Sice se jednalo o úmyslné kopnutí soupeře v přerušené hře, ale celá situace byla vyvolána nesportovním chováním teplického hráče Rizniče a intenzita kopnutí domácího hráče byla nízká. Oba hráči měli v tomto případě dostat žlutou kartu za nesportovní chování,“ vyčetla komise sudímu chybu v utkání, které skončilo 1:1.

Video placeholder
SESTŘIH: Pardubice - Teplice 1:1. Remízový souboj „o šest bodů“, vyloučení na obou stranách • iSport.cz

Nigerijský hráč byl nesprávně vyloučen i před třemi týdny na stadionu Bohemians, kde také chyboval rozhodčí.

V utkání Dukly se Slavií sudí Dalibor Černý za stavu 0:1 po rozboru u monitoru nařídil po střetu domácího Jaroslava Svozila s Michalem Sadílkem penaltu, kterou hostující Tomáš Chorý proměnil. Podle komise se jednalo o přestupek a pokutový kop byl nařízen správně. Slavia zvítězila 2:0.

Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.

Video placeholder
SESTŘIH: Dukla - Slavia 0:2. Podle očekávaní kralovali sešívaní, Chorý připsal 14. trefu v sezoně • iSport.tv

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec24136531:2345
4Plzeň24126642:3142
5Liberec24107737:2437
6Olomouc24106824:2236
7Hr. Králové2497834:2934
8Karviná241021235:4032
9Zlín2487929:2931
10Teplice24681024:3026
11Bohemians24751220:3026
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav24581132:4723
14Slovácko24571218:2922
15Baník24471318:3319
16Dukla24291314:3615
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (4)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů