Komise rozhodčích: Góly Sparty i Baníku platily správně, o ofsajdy nešlo

Video placeholder
SESTŘIH: Sparta - Baník 5:2. Divoká přestřelka a bláznivý závěr na Letné • Zdroj: iSport.cz
Radost fotbalistů Sparty v zápase s Baníkem
Radost fotbalistů Sparty v zápase s Baníkem
Radost fotbalistů Sparty v zápase s Baníkem
Patrik Vydra proti Baníku zvýšil na 3:1
Patrik Vydra proti Baníku zvýšil na 3:1
Martin Jedlička zasahuje v bráně Baníku Ostrava
Sudí Rouček v utkání první fotbalové ligy Sparta - Ostrava správně uznal druhý gól Pražanů i druhou trefu Baníku, uvedla v komuniké komise rozhodčích.

PŘIPRAVUJEME PODROBNOSTI.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec24136531:2345
4Plzeň24126642:3142
5Liberec24107737:2437
6Olomouc24106824:2236
7Hr. Králové2497834:2934
8Karviná241021235:4032
9Zlín2487929:2931
10Teplice24681024:3026
11Bohemians24751220:3026
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav24581132:4723
14Slovácko24571218:2922
15Baník24471318:3319
16Dukla24291314:3615
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

