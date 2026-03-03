Táta je fanouškem Baníku, překvapil exsparťan Horák. Skuhravý ho chválí: Může být velký
V úvodním poločase měl klíčový podíl na nakonec rozhodující trefě Jana Suchana, výhru Slovácka 2:0 pak v sedmé minutě nastavení sám zpečetil. Lepší debut v prvoligové základní sestavě si středopolař Roman Horák snad ani nemohl vysnít. „Co víc si přát? Je to krásné, navíc takhle v poslední minutě,“ zářil host ze Sparty po skalpu Karviné. V Uherském Hradišti se uvádí skvěle, což se zamlouvá i jeho rodičům. Mimochodem Horákův otec je velkým fanouškem ostravského Baníku.
Když si ve 39. minutě narazil míč s Markem Havlíkem, předběhl Alberta Labíka a následně vybídl Gigliho Ndefeho, útočník Jan Suchan poslal Slovácko do vedení. Druhý gól už Roman Horák vstřelil sám, v sedmé minutě nastavení trestal mizernou přihrávku karvinského brankáře Jakuba Lapeše. V Chance Lize nastoupil od začátku poprvé, debut v základní sestavě navíc okořenil gólem.
„Co víc si přát? Je to krásné, navíc takhle v poslední minutě. Moc jsem nevěděl, co po gólu dělat, ale první intuice byla taková, abych to oslavil s týmem. Jsem nadmíru spokojený,“ pokyvoval šťastný Horák.
Za Slovácko, kde hostuje ze Sparty, odehrál teprve třetí utkání. V duelu proti Bohemians nastoupil do druhého poločasu, o týden později zasáhl při výhře nad Pardubicemi do závěrečných čtrnácti minut. Další cenný skalp přivezli Moravané z Karviné, kde přečkali půlhodinové oslabení po vyloučení Tihomira Kostadinova.
„Věděli jsme, že to bude velmi těžké utkání. Karviná má pohyblivý tým, který chce hrát fotbal a rotovat. Věděli jsme také, že terén nebude v úplně nejlepším stavu, ale zvládlo se to stejně jako proti Pardubicím. Fotbalově to sice nebylo takové, ale celý tým chci pochválit za pracovitost i týmový duch. Všichni jsme bojovali za toho druhého. A i když jsme dostali červenou, nesložilo nás to,“ těšilo Horáka.
Rodina má k Moravě blízko
Jednadvacetiletý záložník, jenž v roce 2024 utrpěl při druholigovém zápase sparťanské rezervy s Kroměříží vážný úraz hlavy, debutoval v Chance Lize před rokem a třemi měsíci. Za Spartu si zahrál osm minut na Dukle, v nadstavbové části pak naskočil do utkání na Baníku i v Olomouci. Celý podzim už odehrál za letenské béčko, v zimě se však ozvalo Slovácko.
„Tady na Moravě je to určitě jiné, ale v týmu mi všichni strašně pomáhají. To, jak mě kluci vzali mezi sebe, mi upřímně moc pomohlo. Chci ukázat, co umím,“ hlásil Horák. „Město je takové klidnější. Celkově všichni tu jsou strašně příjemní. Chtějí mi se vším pomoct, poradit a sami za mnou chodí. Tlak je tady samozřejmě velký, ale vnímám to lépe. Ze všech stran, ať už od trenérů, hráčů nebo i od rodiny, která se o mě zajímá víc, než když jsem byl doma,“ zaculil se.
Ostatně Horákovi rodiče mají k východní části republiky velice blízko. Maminka je původem ze Zlína, táta z Nového Jičína. „Je obrovským fanouškem Baníku,“ překvapil někdejší tahoun sparťanské mládeže.
„Začínal jsem pod ním na Žižkově, pak jsem skončil ve Slavii a ze Slavie jsem šel do Sparty. Zpětně si říkám, že to byla nejlepší možnost. Přestože je táta velký fanoušek Baníku, podporuje mě, jak jen to jde. Chodí na zápasy, fandí, umí chorály, prostě všechno. Ačkoliv je v srdci Baníkovec, rodina je přednější,“ líčil Horák.
„V sobotu jsme si s tátou psali. Když Baník prohrál na Spartě, pošťuchovali jsme se. Pro mě je teď přednější se udržet se Slováckem a dostat se do prostřední skupiny,“ pověděl.
Kouče Skuhravého si pochvaluje
Paradoxně právě s Baníkem a Mladou Boleslaví teď moravský tým soupeří o to, aby se vyhnul baráži. Díky dvěma výhrám za sebou Slovácko odskočilo předposledním Slezanům na tříbodový rozdíl. Středočeši jsou na tom sice nepatrně lépe, v sobotu však hrají zrovna v Uherském Hradišti.
Léčba impulsivním Romanem Skuhravým zatím účinně zabírá. „Funguje to skvěle. Trenér je na nás velmi přísný, ale vzhledem k tomu, kde se nacházíme, se to očekává a je to taky potřeba. Věříme mu, hlavně v tom, co chce s námi hrát a jak se chceme prezentovat,“ prozradil Horák.
Stejně to platí i opačně. Bývalý kouč Jablonce, Opavy či Dukly svým hráčům absolutně věří, po výhře v Karviné chválil tým, ale i některé individuality. Třeba právě Horáka. „Je to další hráč, který má koule na to být velký. Věřím, že tohle angažmá mu pomůže v tom, aby posunul kariéru tam, kam potřebuje,“ uvedl Skuhravý.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Olomouc
|24
|10
|6
|8
|24:22
|36
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|24
|7
|5
|12
|20:30
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|24
|5
|7
|12
|18:29
|22
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu