Liga zůstane v šestnácti. Nejméně do roku 2029. Chystá se zlatý padák pro sestupující
První liga se rozšiřovat nebude, přinejmenším do roku 2029, kdy vyprší platnost tendrů na vysílání nejvyšší fotbalové soutěže. Rozhodl o tom všemi hlasy pondělní ligový výbor LFA.
Hlasy, že by se Chance Liga mohla hrát v osmnácti namísto dosavadních šestnácti, se opakovaně vracely na fotbalový stůl. V anketě iSport.cz mezi všemi 32 profesionálními kluby se pro rozšíření vyslovilo devět klubů, dalších devět mělo nevyhraněný postoj. Sice to stále není dvoutřetinová většina potřebná ke schválení (to by bylo 22 klubů), ale určitě se nejedná ani o úplně zanedbatelný vzorek.
Proto se tématem zabýval pondělní ligový výbor Ligové fotbalové asociace, tedy sedm zástupců klubů první a druhé ligy. A sedmi hlasy rozhodl, že minimálně do roku 2029 se nic měnit nebude. Bude se tedy hrát se šestnácti týmy a s nadstavbou. Zásadní roli přitom podle informací iSport.cz hrál postoj Oneplay a Chance, dvou nejvýznamnějších partnerů ligy. První dává 302 milionů korun ročně za vysílací práva, druhý 260 milionů ročně za titulární partnerství.
„Ligový výbor Ligové fotbalové asociace se na svém dnešním zasedání zabýval otázkou budoucí podoby profesionálních soutěží, která byla v uplynulých dnech předmětem mediálních debat i veřejné diskuse. Téma případného rozšíření nejvyšší soutěže bylo posouzeno v širším kontextu sportovních, ekonomických i smluvních aspektů, včetně návaznosti na dlouhodobé závazky vůči klíčovým partnerům. Na základě komplexní analýzy těchto faktorů bylo přijato rozhodnutí, že současný formát obou profesionálních soutěží zůstane zachován minimálně po dobu trvání stávajících kontraktů s hlavními ligovými partnery, tedy minimálně do léta 2029,“ zní oficiální vyjádření ligy.
Tím, že výbor záležitost nepředloží k jednání, nebude se jí zabývat ani ligové grémium, tedy setkání všech profesionálních klubů.
O jiných změnách se však jednat bude.
Mělo by dojít, po vzoru Premier League, k navýšení peněz pro sestupující. Kluby nebo kluby, pro něž byla nejvyšší soutěž nad jejich síly, dostanou ještě rok po svém pádu od LFA částku, na niž byly zvyklé – tedy 24 milionů korun.
Výkonný ředitel soutěže Tomáš Bárta má navíc za úkol zpřísnit licenční podmínky na kvalitu trávníků, zavést kontroly vytápění hřišť a osvětlení.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Olomouc
|24
|10
|6
|8
|24:22
|36
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|24
|7
|5
|12
|20:30
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|24
|5
|7
|12
|18:29
|22
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu