Předplatné

Liga zůstane v šestnácti. Nejméně do roku 2029. Chystá se zlatý padák pro sestupující

Mojmír Chytil v akci proti obraně Dukly
Mojmír Chytil v akci proti obraně DuklyZdroj: ČTK / Šimánek Vít
Adam Kadlec z Plzně uniká po postranní čáře plzeňskému Jakubu Černínovi
Plzeňský záložník Lukáš Červ dostal tvrdou ránu od zlínského brankáře Stanislava Dostála
Ahmda Ghali ze Sigmy v utkání proti Bohemians
Muhammad Jásir z Olomouce odehrává míč před Bensonem Sakalou z Bohemians
Ange N’Guessan se snaží připravit o míč Adama Vlkanovu
Michal Bílek proti Pardubicím otevřel skóre z pokutového kopu
Radost fotbalistů Sparty v zápase s Baníkem
23
Fotogalerie
Ondřej Škvor
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (5)

První liga se rozšiřovat nebude, přinejmenším do roku 2029, kdy vyprší platnost tendrů na vysílání nejvyšší fotbalové soutěže. Rozhodl o tom všemi hlasy pondělní ligový výbor LFA.

Hlasy, že by se Chance Liga mohla hrát v osmnácti namísto dosavadních šestnácti, se opakovaně vracely na fotbalový stůl. V anketě iSport.cz mezi všemi 32 profesionálními kluby se pro rozšíření vyslovilo devět klubů, dalších devět mělo nevyhraněný postoj. Sice to stále není dvoutřetinová většina potřebná ke schválení (to by bylo 22 klubů), ale určitě se nejedná ani o úplně zanedbatelný vzorek.

Proto se tématem zabýval pondělní ligový výbor Ligové fotbalové asociace, tedy sedm zástupců klubů první a druhé ligy. A sedmi hlasy rozhodl, že minimálně do roku 2029 se nic měnit nebude. Bude se tedy hrát se šestnácti týmy a s nadstavbou. Zásadní roli přitom podle informací iSport.cz hrál postoj Oneplay a Chance, dvou nejvýznamnějších partnerů ligy. První dává 302 milionů korun ročně za vysílací práva, druhý 260 milionů ročně za titulární partnerství.

„Ligový výbor Ligové fotbalové asociace se na svém dnešním zasedání zabýval otázkou budoucí podoby profesionálních soutěží, která byla v uplynulých dnech předmětem mediálních debat i veřejné diskuse. Téma případného rozšíření nejvyšší soutěže bylo posouzeno v širším kontextu sportovních, ekonomických i smluvních aspektů, včetně návaznosti na dlouhodobé závazky vůči klíčovým partnerům. Na základě komplexní analýzy těchto faktorů bylo přijato rozhodnutí, že současný formát obou profesionálních soutěží zůstane zachován minimálně po dobu trvání stávajících kontraktů s hlavními ligovými partnery, tedy minimálně do léta 2029,“ zní oficiální vyjádření ligy.

Tím, že výbor záležitost nepředloží k jednání, nebude se jí zabývat ani ligové grémium, tedy setkání všech profesionálních klubů.

O jiných změnách se však jednat bude.

Mělo by dojít, po vzoru Premier League, k navýšení peněz pro sestupující. Kluby nebo kluby, pro něž byla nejvyšší soutěž nad jejich síly, dostanou ještě rok po svém pádu od LFA částku, na niž byly zvyklé – tedy 24 milionů korun.

Výkonný ředitel soutěže Tomáš Bárta má navíc za úkol zpřísnit licenční podmínky na kvalitu trávníků, zavést kontroly vytápění hřišť a osvětlení.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec24136531:2345
4Plzeň24126642:3142
5Liberec24107737:2437
6Olomouc24106824:2236
7Hr. Králové2497834:2934
8Karviná241021235:4032
9Zlín2487929:2931
10Teplice24681024:3026
11Bohemians24751220:3026
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav24581132:4723
14Slovácko24571218:2922
15Baník24471318:3319
16Dukla24291314:3615
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (5)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů