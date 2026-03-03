Předplatné

Rouček posoudil zdánlivě kontroverzní gól Sparty správně. Beneš chyboval i po zásahu VAR

Video placeholder
Zlatá píšťalka: Rouček posoudil kontroverzní gól Sparty správně. Beneš chyboval i po zásahu VAR • Zdroj: iSport TV
Zatímco 24. kolo fotbalové Chance Ligy je minulostí, některé zásadní momenty z víkendu se nadále probírají a analyzují. Mezi ty nejkomentovanější určitě patří druhá branka Sparty do sítě Baníku. Sudí Karel Rouček, ač se s tím někdo těžko smiřuje, situaci posoudil pravidlově správně. Naopak Jan Beneš má za sebou nepovedený zápas v Pardubicích. Proč? Dozvíte se v tradiční anketě Zlatá píšťalka deníku Sport a webu iSport.

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

