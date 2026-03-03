Rouček posoudil zdánlivě kontroverzní gól Sparty správně. Beneš chyboval i po zásahu VAR
Zatímco 24. kolo fotbalové Chance Ligy je minulostí, některé zásadní momenty z víkendu se nadále probírají a analyzují. Mezi ty nejkomentovanější určitě patří druhá branka Sparty do sítě Baníku. Sudí Karel Rouček, ač se s tím někdo těžko smiřuje, situaci posoudil pravidlově správně. Naopak Jan Beneš má za sebou nepovedený zápas v Pardubicích. Proč? Dozvíte se v tradiční anketě Zlatá píšťalka deníku Sport a webu iSport.