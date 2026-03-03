Derby mladíků, návrat Střihavky, old school šestka v Hradci. Co prokletí teplických útočníků?
Pořad Liga naruby ZOOM tentokrát se startem druhé ligy zamířil i o patro níž. Body se za skvělé kulisy dělily v Edenu na derby béček, zachraňující se Vlašim s Davidem Střihavkou na lavičce zase skolila Táborsko 2:1. „Cítím, že rád udělal úkrok z prvoligového kolotoče,“ říká o trenérovi redaktor Bartoloměj Černík. S kolegou Michalem Kvasnicou proberou i debutující posilu Hradce a remízový zápas mezi Pardubicemi a Teplicemi. „Utkání dvou odlišných stylů a přístupů,“ popisuje Kvasnica a přemítá, do jaké míry se musí v lize rezignovat na kombinační fotbal.
Pořad Zoom navazuje na pondělní Ligu naruby a rozebírá témata, na která nebyl v hlavním díle prostor. Redaktory iSportu Michala Kvasnicu s Bartolomějem Černíkem zde neuslyšíte dlouho mluvit o Slavii, Plzni či Spartě. Mnohem více se řeší boj o elitní šestku, prostředek ligové tabulky, barážové příčky i úplné dno. A taky druhá liga, mládež či nižší soutěže. Včetně zákulisí.
Co také v pořadu zazní:
Kdo zaujal v derby béček?
Jak působí Vlašim pod Davidem Střihavkou?
Jakým způsobem v lize nejčastěji padají góly?
Posouvají se vůbec Teplice?
Mají „Skláři“ problém s útočníky?
A co hradecká posila Elione Fernandes Neto?
Nový díl Ligy naruby ZOOM si můžete pustit také na liganaruby.cz či v sekci Premium na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Olomouc
|24
|10
|6
|8
|24:22
|36
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|24
|7
|5
|12
|20:30
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|24
|5
|7
|12
|18:29
|22
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu