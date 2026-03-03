Předplatné

Derby mladíků, návrat Střihavky, old school šestka v Hradci. Co prokletí teplických útočníků?

Derby mladíků, návrat Střihavky, old school šestka v Hradci. Co prokletí teplických útočníků? | LN ZOOM • Zdroj: iSport.cz
Souboj rezerv Slavie a Sparty
Tomáš Schánělec se raduje z gólu v derby béček „S“
Souboj rezerv Slavie a Sparty
Velká šance béčka Sparty gólem neskončila
Béčko Sparty se ujalo vedení
Nástup k utkání rezerv Slavie se Spartou
Trenér Vlašimi David Střihavka
Pořad Liga naruby ZOOM tentokrát se startem druhé ligy zamířil i o patro níž. Body se za skvělé kulisy dělily v Edenu na derby béček, zachraňující se Vlašim s Davidem Střihavkou na lavičce zase skolila Táborsko 2:1. „Cítím, že rád udělal úkrok z prvoligového kolotoče,“ říká o trenérovi redaktor Bartoloměj Černík. S kolegou Michalem Kvasnicou proberou i debutující posilu Hradce a remízový zápas mezi Pardubicemi a Teplicemi. „Utkání dvou odlišných stylů a přístupů,“ popisuje Kvasnica a přemítá, do jaké míry se musí v lize rezignovat na kombinační fotbal.

Pořad Zoom navazuje na pondělní Ligu naruby a rozebírá témata, na která nebyl v hlavním díle prostor. Redaktory iSportu Michala Kvasnicu s Bartolomějem Černíkem zde neuslyšíte dlouho mluvit o Slavii, Plzni či Spartě. Mnohem více se řeší boj o elitní šestku, prostředek ligové tabulky, barážové příčky i úplné dno. A taky druhá liga, mládež či nižší soutěže. Včetně zákulisí.

Co také v pořadu zazní:

  • Kdo zaujal v derby béček?

  • Jak působí Vlašim pod Davidem Střihavkou?

  • Jakým způsobem v lize nejčastěji padají góly?

  • Posouvají se vůbec Teplice?

  • Mají „Skláři“ problém s útočníky?

  • A co hradecká posila Elione Fernandes Neto?

Nový díl Ligy naruby ZOOM si můžete pustit také na liganaruby.cz či v sekci Premium na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec24136531:2345
4Plzeň24126642:3142
5Liberec24107737:2437
6Olomouc24106824:2236
7Hr. Králové2497834:2934
8Karviná241021235:4032
9Zlín2487929:2931
10Teplice24681024:3026
11Bohemians24751220:3026
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav24581132:4723
14Slovácko24571218:2922
15Baník24471318:3319
16Dukla24291314:3615
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

