Liga očima fanoušků: Hrůza v Plzni, Kušej patří na lavičku, Šturma musíš Sigmě závidět
Uplynulé 24. kolo fotbalové Chance Ligy nabídlo pokračování stíhacího závodu Sparty za vedoucí Slavií, do kterého výrazně promluví víkendové derby pražských „S“. V Plzni nemohou uvěřit, jakým hrůzným způsobem se Viktoria po boji o postup do osmifinále Evropské ligy prezentovala ve Zlíně. Že bude Baník na Letné o něco hrát, už jen málokdo čekal, přesto se našlo jedno pozitivum. Co na dění v minulém týdnu říkají příznivci vybraných klubů? Přečtěte si v tradiční rubrice Liga očima fanoušků.
Bohemians Praha 1905
Chvilka matematiky a odevzdané body
Ke shrnutí utkání v Olomouci využijeme několik rovnic naprosto přesně vystihujících dění nejen na oraništi Androva stadionu. Největší bolest Bohemians této sezony = koncovka. Šance Bohemians na zisk bodů = Aleš Čermák je v komfortu a pohodě. Danijel Šturm = fantastická posila, kterou Sigmě musíš závidět. Fotbal od 18.30, když se nedostaneš veřejnou dopravou zpátky domů = další faul na fanoušky.
Ale dost matematiky! Bohemka sehrála na Hané velmi dobrou partii a všechny body odevzdala pouze kvůli tomu, že sama není schopna dát gól. Šancí měla mraky. Drchal i Matoušek prostě jako ligoví útočníci musí z takových pozic proměňovat, a pokud ne, tak ligu nemají hrát. I Kadlec jako by se lekl, kolik prostoru dostal na svou hlavičku. Naopak Šturm právě z něho udělal žáčka a Frühwaldovi nedal ranou o tyč šanci. To viditelně vyšťavené Sigmě stačilo. Zelenobílí se zkrátka nedokážou prosadit. Navíc si ani nepomohou z lavice, protože v přestupáku... Ale vždyť je to pořád dokola. Hlavy vzhůru! Klokani bojují!
Vít Lukeš, 33 let, živnostník
Sparta Praha
Ještě že zbraň hromadného ničení máme my
Není správné vyzdvihovat v kolektivním sportu jedince. Ale způsob, jakým náš kapitán Haraslín dělal kuželky z obránců soupeře, k tomu přímo vybízel. Zejména pravá strana Baníku, v čele s Chalušem, by o tom mohla vyprávět. Jako tým jsme utkání začali velmi dobře, ale vstup do druhého poločasu se nám slušně řečeno nepovedl. Zejména omladina v soupeřových dresech, pohříchu z lůna slávistického, nám dělala problémy. Ani vedení o dvě branky nepřineslo uklidnění, zejména poté, když soupeř snížil na rozdíl jednoho gólu.
Pak se projevila síla naší lavičky, konkrétně střídání v útočné řadě. Po rozplynutí se kouře a dýmu z tábora Ostravanů zmizel také sen o dobrém výsledku pro jejich tým. Přidali jsme ještě dvě branky, a vyslyšeli tím přání naše klasické: „Sparťani, dejte jim bůra!“ Zcela zbytečná byla červená karta pro Pojezného po sestřelení našeho útočníka v závěru, jen potvrdila frustraci soupeře. Sudí trousil drobné chyby spravedlivě na obě strany, konečný výsledek však neovlivnily. Teď v derby stáhnout bodový rozdíl, jinak bude zle.
Miloš Kolář, 74 let, fotbalový důchodce
(nabráno před úterním zápasem MOL Cupu)
Baník Ostrava
Pochvala pro fanoušky, Smetanovi dávám za pravdu
Drtivá většina fanoušků, která v této sezoně s týmem prožívá noční můry, nevěřila tomu, že by na Letné Baník mohl něco uhrát. Přesto se do Prahy vydala podpořit náš klub asi tisícovka věrných fans, která opět povzbuzovala hráče až do samotného konce. Který jiný klub by měl takovou podporu na venkovních stadionech při tak mizerných výkonech a výsledcích? Odpovím si sám – žádný. Rád bych tedy tímto chtěl poděkovat všem chacharkám a chacharům, kteří byli na Letné a kteří jezdí pravidelně i na ostatní výjezdy.
Výkon Baníku mě už tak nepotěšil. Přesto, že to byl v posledních patnácti minutách zápas o jednom gólu, abychom si odvezli alespoň bod, tak to pořád bylo velmi daleko. Když se znovu podívám na góly a vidím Beweneho, který může v klidu odehrát na roh, místo toho ale předloží tutovku soupeři, nebo při Vydrově gólu laxní návrat Pojezného (zdaleka ne první), musím dát za pravdu trenéru Smetanovi, jenž si stěžoval na neplnění základních fotbalových principů… Boj o záchranu se vyrovnává a komplikuje. Ostravský Baník do boje!
Václav Dohnal, 34 let, projektant
Viktoria Plzeň
Hrůza! Cupák nás rozcupoval a bylo hotovo
Jako vážně? Ve čtvrtek boj o pohár do krve – a v neděli ve Zlíně hra jak na soustředění bez snahy zvítězit. Bylo vidět, že šířka kádru má své limity. Stejně tak i rotace hráčů nevyhovuje všem. Čekal jsem, že ti, co nemají jistou základní jedenáctku, budou jezdit, ale místo toho to bylo slabý a poté doslova trapný. První půlka naprosto nekoukatelná, až na krásně zahraný gólový roh soupeře.
A druhá půle… Čekal jsem trvalý tlak s šancemi, dostal jsem tlak, ale bez naší jediné gólovky. Branky pak padaly pěkné, ale do naší kasy. Cupák vykoupal Kadlece a krásně zavěsil, druhý gól zakončoval po pěkném brejku do prázdné. Cupák nás rozcupoval a bylo hotovo patnáct minut před koncem. Hrůza a děs. Když už prohrajeme, tak pořádně. Vydra formu jen tak nenabere, hlavně nám pořad chybí playmaker jako Šulcík. Kalvacha nahradil Hrošo, ale to očividně nestačí. Liga je definitivně v háji, před námi zbývá ještě MOL Cup. Snad si v Karviné spravíme chuť, protože pátá nevýhra v řadě by jasně ukazovala na výsledkovou krizi!
Jiří Zuda, 41 let, podnikatel v realitách
Slavia Praha
Splněná povinnost, Kušej na lavičku patří
Na Julisce se slávisté ani příliš nezapotili a připsali si povinné tři body. Byl to do konce sezony asi poslední podobně snadný zápas. Zahrát si bez problémů mohli i náhradníci, ke kterým očividně patří Cham a mezi něž by rozhodně měl nadále patřit Vasil Kušej, přestože vstřelil vítěznou branku. Nešlo o nijak dechberoucí výkon, druhý poločas vypadal, že se dohrával spíš jen z povinnosti, nicméně výsledku bylo dosaženo. Je fajn, že se před derby nikdo další nezranil, byť Slavii ještě čekal pohárový zápas v Jablonci.
Možná zajímavější fotbal se hrál v Edenu v sobotu, derby B týmů skončilo nerozhodně 2:2. Přes 8 tisíc fanoušků mělo poprvé možnost vidět v akci Nora Cedergrena a s ním další mladé slávisty. Dozadu to „sešívaným“ moc nefungovalo, ale v poli to nebylo špatné. Je osvěžující vidět hrát druhou ligu šestnáctileté hráče. Slavia by snad neměla mít problémy se záchranou, takže by si mladí měli zahrát dostatečně.
Ondřej Kreml, 43 let, vědecký pracovník
(nabráno před úterním zápasem MOL Cupu)