Sejk o přestupu z Nizozemska do Sigmy: Tah na jednu bránu. Transfer komplikovala operace
Po více než dvou letech zase hraje českou fotbalovou ligu. Mezitím stihl útočník Václav Sejk (23) angažmá v nizozemské Rodě, portugalském Famalicau, polském Lubinu a naposledy působil znovu v Nizozemsku, kde ze Sparty hostoval v Heerenveenu. O to byl, stejně jako o komplikace způsobené operací slepého střeva, jeho lednový přestup do Sigmy za bezmála dva miliony eur složitější. „Nebylo to příjemné, ale to je život,“ popisuje bývalý kapitán reprezentační jednadvacítky.
Dnes už je spokojený, šťastný a v Chance Lize zase vytěžovaný. Václavu Sejkovi naskakují minuty i herní praxe, nicméně přelom roku byl pro otce malé dcerky Claudie extrémně náročný...
Nebál jste se, že vám operace zhatí transfer do Sigmy?
„Přestupovat někam po operaci, navíc ještě za nějakou částku, samozřejmě není úplně dobré... V tu chvíli jsem chtěl být hlavně zdravý, dát se do kupy. Sigma ukázala, že o mě opravdu stojí, jelikož mě přivedli pár dní po operaci slepého střeva. Bylo všem jasné, že minimálně na měsíc vypadnu. Teď už je vidět, že jsem v pohodě. Mám za sebou dva celé zápasy. Jsem typ, který to dokáže odehrát na morál a nepotřebuje tak dlouhou adaptaci na doběhání, aby zvládl devadesát minut.“
Přesto se záležitost táhla, nějakou dobu už jste v Olomouci byl, ale dobře se nejevily krevní testy...
„Můj zdravotní stav tehdy nedovolil, abychom přestup představovali. Celá záležitost byla navíc náročná tím, že jsem nešel jen z klubu do klubu, ale bylo to přes dva kluby. Takže se to táhlo, všichni na to čekali,