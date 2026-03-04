Co dnes dělají první mistři z Plzně: expert v rádiu i řidič MHD. Už jen dva pořád hrají
Před patnácti lety začali cestu k nejslavnější éře klubu. První titul stvrdila Plzeň na jaře 2011 po památném domácím zápase s ostravským Baníkem. Od té doby slavila celkem šest ligových primátů, čtyřikrát si zahrála v hlavní fázi Ligy mistrů. Na evropské scéně platí v poslední dekádě za nejúspěšnější český klub. Pod Pavlem Vrbou tehdy stoupala na vrchol mladá parta, jejíž jádro v dalších letech dominovalo českému fotbalu. Co dělají tehdejší držitelé historicky prvního titulu západočeské organizace a kdo z nich ještě drží na hřišti? Klub pro významné osobnosti navíc chystá speciální výroční zápas.
Roman Pavlík
- 50 let
- brankář
Tehdejší jednička, klidná síla. Jako trojka v Plzni vydržel i po čtyřicítce, kariéru ukončil až kvůli horšímu zdraví. Společně s Radkem Kronďákem působil jako trenér gólmanů v Chrudimi, hlavního kouče následoval i po přesunu do Táborska. Zde ale působení ve fotbale ukončil – udělal si profesní řidičák a od loňského dubna jezdí jako řidič MHD v Praze. „Jsem spokojený, fotbalové prostředí mi teď nechybí,“ řekl Sportu při krátkém telefonátu.
Martin Ticháček
- 44 let
- brankář
Plzeňský odchovanec, v mládeži se pral o místo s Petrem Čechem. Úspěšně pokračoval ve Viktorii v roli trenéra gólmanů, patřil do štábu Pavla Vrby. Absolvoval s ním i štaci v bulharském Razgradu. V roce 2021 se společně přesunuli do Sparty, kde zůstal. Dodnes se stará o brankáře prvního týmu, je součástí početného realizačního týmu Briana Priskeho.
Lukáš Krbeček
- 40 let
- brankář
Po kariéře se vrhl na finanční poradenství, pomáhá trénovat malé plzeňské brankáře, kde se věnuje mimo jiné i svému chytajícímu synovi. Uprostřed titulové sezony odešel do Zbrojovky Brno, na jejím startu si zachytal v předkole Evropské ligy proti Besiktasi. S fotbalem končil v nižších soutěžích v Německu.
František Rajtoral
- †31 let (23. 4. 2017)
- obránce
Pavel Vrba ho zatáhl do obrany a udělal z něj moderní torpédo na pravém křídle. Symbol plzeňského úspěchu, později reprezentant. Bohužel dopadl tragicky - vzal si život v dubnu 2017, před necelými devíti lety, během angažmá v Turecku.
Jakub Navrátil
- 42 let
- obránce
Zkušený stoper se po kariéře vrhl na trenéřinu, před třemi lety ukončil kariéru v druholigovém Táborsku, kde působil od sezony 2016/17. V polovině titulového ročníku zamířil do tureckého Sivassporu, do té doby patřil ke členům základní sestavy.
David Bystroň
- †34 let (19. 5. 2017)
- obránce
Vysoký a pevný stožár Vrbovy obranné čtyřky, kvalitní stoper reprezentační úrovně. Muž s tragickým osudem - kariéru mu zhatil pozitivní dopingový nález na konci roku 2011. Život si vzal v květnu 2017 v pouhých 34 letech. Nedlouho poté, co podobný čin ukončil život jeho parťáka z obrany Františka Rajtorala.
František Ševinský
- 47 let
- obránce
Vysoký, zkušený stoper se po kariéře vrhl na fotbal z jiného pohledu, věnuje se pozici videoanalytika. Působil u národního týmu v realizačním štábu Jaroslava Šilhavého. Aktuálně pracuje pro Zbrojovku Brno pod Martinem Svědíkem, společně se snaží o návrat do první ligy. Jeho syn se úspěšně rozvijí ve Spartě, u Briana Priskeho nastupuje na stoperské pozici.
David Limberský
- 42 let
- obránce
Poslední zápas odehrál před necelými pěti lety proti Příbrami, v lize nasbíral 406 startů. V roli viceprezidenta pro sport a marketing působí v třetiligových Domažlicích, fotbal stále hraje v krajském přeboru za Slavoj Koloveč. S Danielem Kolářem jediný, kdo byl u prvních pěti mistrovských titulů Plzně. Věnuje se různým aktivitám, pořádá tréninkové kempy pro děti. Tvoří podcasty, cestuje, s manželkou Lenkou rozjíždí řadu investičních projektů.
Aleš Neuwirth
- 41 let
- obránce
Aktuálně působí v akademii Baníku, kde plní roli trenéra v kategorii U14. Do Plzně přestoupil v zimě 2011 z Ostravy, ale odehrál pouze šest ligových zápasů a zranil se. Kariéru mu zhatily problémy s koleny. Zkoušel si otevřít bar na Stodolní, trénoval i Bohumín z Moravskoslezského krajského přeboru.
Miloš Brezinský
- 42 let
- obránce
Působí jako asistent trenéra v divizním FK Turnov (4. liga), kde spolupracuje s bývalým reprezentačním útočníkem Jiřím Štajnerem. Jezdí hrát za starou gardu Liberce, kde žije, fotbal stále hraje v nižších soutěžích. Do Plzně přišel před ziskem prvního titulu z rumunského Temešváru. V mistrovské sezoně zasáhl do 17 zápasů, jen dva odehrál celé. Na další ročník zamířil do Českých Budějovic, později se přesunul do nižších soutěží v Rakousku.
Tomáš Rada
- 43 let
- obránce
Ve fotbale zůstává v nižších soutěžích - trénuje áčko Avie Čakovice, po podzimu třetí tým I.B třídy, 7. nejvyšší soutěže v Česku. V Čakovicích je zároveň učitelem tělocviku na základní škole. „Na výroční zápas přijedu, pokud to časově vyjde,“ řekl v krátkém telefonátu s redaktorem Sportu. Před patnácti lety šlo o jednoho z nejzkušenějších plzeňských hráčů a pilířů defenzivy. V půlce sezony odešel do tureckého Sivassporu. Prvoligovou kariéru dohrál na Slovácku, před covidovou pauzou hrál ČFL za LOKO Vltavín.
Pavel Horváth
- 51 let
- záložník
V Plzni jako hráč skončil před jedenácti lety, později zde působil v roli asistenta či trenéra třetiligového béčka. Momentálně trénuje třetiligový Most, zároveň je výraznou tváří sportovního kanálu Českého rozhlasu – má svůj vlastní pořad, komentuje velké zápasy a vyjadřuje se k aktuálnímu fotbalovému dění. V titulových sezonách dirigent plzeňské zálohy, pod Pavlem Vrbou zažil nejkrásnější léta úspěšné kariéry.
Petr Jiráček
- 40 let
- záložník
S rodinou se usadil v Kudlově, malé vesnici poblíž Zlína. Po kariéře trénoval ve Zlíně třetiligovou juniorku, v éře Pavla Vrby povýšil do role asistenta. Stále hraje a trénuje v okresním přeboru za Kudlov. Pořádá také fotbalové kempy pro děti. Plzni přispěl k prvnímu titulu jako důrazný, obětavý záložník. Vyšvihl se do reprezentace, následně k přestupu do bundesligového Wolfsburgu, zahrál si i za Spartu.
Milan Petržela
- 42 let
- záložník
Jediný ze dvou stále aktivních, profesionálně hrajících fotbalistů tehdejšího plzeňského kádru. Smlouvu má ve Slovácku, kam se s rodinou na konci kariéry vrátil. Za 22 ligových sezon nasbíral rekordních 535 startů a ještě nekončí. Vždy dominoval rychlostí, technikou i neotřelými nápady na hřišti. Dotáhl to až do národního týmu, vyzkoušel si mimo jiné i sezonu v bundeslize.
Daniel Kolář
- 40 let
- záložník
Po kariéře, kterou ukončil i kvůli zdravotním problémům už před sedmi lety, zůstal v managmentu Plzně. Začínal v mládežnické akademii, aktuálně působí jako součást sportovního vedení klubu, dělí se o agendu se sportovním ředitelem Martinem Vozábalem. V titulové sezoně byl se 13 góly nejlepším plzeňským střelcem, společně s Davidem Limberským přispěli k pěti plzeňských titulům.
Petr Trapp
- 40 let
- záložník
Jeho syn Sebastian působí v mládeži Sparty. Důrazný defenzivní záložník se do Plzně v titulové sezoně vrátil v zimě, mistrovské jaro nastupoval pravidelně. V zimě 2012 přestoupil do Příbrami, kariéru dohrával ve třetí lize za Sokol Hostouň.
Martin Fillo
- 40 let
- záložník
Věnuje se projektu SportIQ – pomocí chytrých technologií měří fotbalové dovednosti a pomáhá zejména mladým hráčům zlepšovat výkon. V roli experta vystupuje na televizní stanici Nova Sport. Společně s dalším plzeňským odchovancem Václavem Procházkou pravidelně organizují zajímavý Turnaj legend. Nasbíral celkem 382 ligových startů, profesionální kariéru končil před necelými třemi lety ve Zlíně. Nastupoval v ČFL za Domažlice, aktuálně se dává dohromady po operaci kolene. Plzeňský odchovanec se před prvním titulem vrátil z Norska, pod trenérem Vrbou ale nikdy nezískal pevnou pozici.
Jan Rezek
- 44 let
- záložník
Plní roli asistenta u Zdenka Frťaly v Teplicích, před posledním reprezentačním srazem přijal i roli asistenta u národního týmu, společně s Jaroslavem Plašilem pokračuje také po nástupu Miroslava Koubka. U týmu bude i při březnové baráži o postup na MS. Jedna z hvězd tehdejší Vrbovy party – Rezek nasázel v titulové sezoně 11 branek, v létě zamířil na Kypr, čímž ve Viktorii přišel o Ligu mistrů.
Marek Bakoš
- 43 let
- útočník
Další strůjce plzeňských úspěchů, který v klubu zůstal i po kariéře. V posledních letech uznávaný, spolehlivý asistent, krátce tým vedl na podzim po odchodu Miroslava Koubka. Roli asistenta plní i u jednadvacítky pod Michalem Bílkem. Ofenzivní jednička zlaté plzeňské éry, k prvnímu titulu přispěl devíti ligovými zásahy. První střelec Viktorie v základní skupině Ligy mistrů, kariéru ukončil před sedmi lety, v lize odehrál 217 zápasů.
Michal Ďuriš
- 37 let
- útočník
Vedle Milana Petržely poslední aktivní hráč tehdejší mistrovské sestavy. Před třemi lety se vrátil z Kypru na Slovensko, nastupuje za Trnavu, v minulé sezoně nasbíral pět gólů a pět asistencí. Před patnácti lety plnil v Plzni jako mladý a perspektivní forvard často roli žolíka Pavla Vrby. V Plzni strávil celkem šest krásných sezon, loučil se v prosinci 2016 dvěma góly proti Austrii Vídeň.
David Střihavka
- 43 let
- útočník
Sezonu rozjížděl jako hlavní trenér Pardubic, kde skončil po devíti zápasech. Mladý kouč v lize odtrénoval 32 zápasů, v předchozích letech se věnoval mládeži. Od ledna vede druholigovou Vlašim. Pavel Vrba ho v cestě za prvním plzeňským titulem využíval jen v první polovině sezony, vstřelil jeden gól. V zimě odešel na hostování do Tilburku, slavná plzeňská éra už jej minula.
Pavel Vrba
- 62 let
- trenér
Celkem čtyři ze šesti titulů Plzeň nesou podpis Pavla Vrby. Právě pod ním zářila zlatá generace, třikrát s týmem postoupil do Ligy mistrů. Zvládl dvě zahraniční štace – v ruské Machačkale a bulharském Razgradu, národní tým dovedl k postupu na EURO 2016, na turnaji vypadl ze základní skupiny. Prošel Baníkem i Spartou, naposledy pomohl k záchraně Zlínu v sezoně 2022/23. Od té doby je stranou velkého fotbalu. Na dubnové oslavy prvního plzeňského titulu by měl dorazit.