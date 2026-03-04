Předplatné

Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 25. kolem: Dostál, Haraslín či Šturm

Pomoci s těžkým rozhodováním mohou změny hodnot vybraných fotbalistů
Pomoci s těžkým rozhodováním mohou změny hodnot vybraných fotbalistůZdroj: iSport Fantasy
Lukáš Haraslín rychle vrátil Letenským vedení a zvýšil na 2:1
Danijel Šturm v dresu Sigmy
Záložník Zlína Michal Cupák
Zlínský brankář Stanislav Dostál sbírá míč před Lukášem Červem z Plzně
Brankář Sigmy Jan Koutný drží míč
Obránce Baníku karel Pojezný v akci proti Liberci
Roman Horák bojuje o míč v zápase Slovácka s Karvinou
Adam Papoušek
Chance Liga
Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Dnes tomu není jinak. Výjimka může nastat pouze v případě vloženého kola. Změny se dotkly osmi hráčů. Pokud ještě nemáte nastavenou sestavu na pětadvacáté kolo, neměli byste následující informace minout.

Roman Horák (Z, Slovácko)

Jednadvacetiletý záložník o víkendu proti Karviné vstřelil svůj první gól v české nejvyšší lize a s 8 body se dostal (také poprvé) do ideální jedenáctky kola. Romana Horáka vlastní pouze 0,1 % Trenérů.

Michal Cupák (Z, Zlín)

Zlín se o víkendu postaral o překvapení kola, když 3:0 porazil favorizovanou Plzeň. Výrazně se na tom podílel Michal Cupák. Přestože do zápasu nastoupil až z lavičky, stihl vstřelil dva góly. Cupáka vlastní 24 % Trenérů.

Jan Suchan (Z, Slovácko)

Dvě povedená kola má za sebou zkušený záložník ve službách Slovácka. Shodně v nich nasbíral po osmi bodech a výrazně přispěl Slovácku k zisku šesti bodů. Třicetiletého středopolaře vlastní 0,3 % Trenérů.

Stanislav Dostál (B, Zlín)

Ve vynikajících výkonech pokračuje čtyřiatřicetiletý brankář ze Zlína. Proti Plzni zapsal výborných 8 bodů a přehoupl se na trojciferné číslo. Stanislava Dostála v iSport Fantasy momentálně vlastní 7,3 % Trenérů.

Jan Koutný (B, Sigma Olomouc)

Sigma o víkendu porazila Bohemians nejtěsnějším možným rozdílem a výrazný podíl na tom měl gólman Jan Koutný se šesti zákroky. To mu vyneslo excelentních 9 bodů. Koutného ve hře vlastní 17 % Trenérů.

Karel Pojezný (O, Baník Ostrava)

V nevýrazných výkonech (alespoň z pohledu iSport Fantasy) pokračuje Karel Pojezný, který před sezonou patřil mezi nejdražší obránce hry. Proti Spartě zapsal pět mínusových bodů. Pojezného vlastní 2,1 % Trenérů.

Danijel Šturm (Z, Sigma Olomouc)

V povedeném startu v novém angažmá pokračuje slovinský fotbalista. O víkendu proti Bohemians zapsal výborných 9 bodů a dostal se do nejlepší sestavy kola. Šturmovi důvěřuje 4 % Trenérů.

Lukáš Haraslín (Z, Sparta Praha)

Nejpopulárnější hráč hry opět doručil. Proti Baníku nasbíral fantastických 13 bodů a stal se nejproduktivnějším fotbalistou kola. Stobodového hráče momentálně vlastní už 60 % Trenérů. Na jaře je zatím nejproduktivnějším hráčem.

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

