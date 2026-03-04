Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 25. kolem: Dostál, Haraslín či Šturm
Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Dnes tomu není jinak. Výjimka může nastat pouze v případě vloženého kola. Změny se dotkly osmi hráčů. Pokud ještě nemáte nastavenou sestavu na pětadvacáté kolo, neměli byste následující informace minout.
Roman Horák (Z, Slovácko)
Jednadvacetiletý záložník o víkendu proti Karviné vstřelil svůj první gól v české nejvyšší lize a s 8 body se dostal (také poprvé) do ideální jedenáctky kola. Romana Horáka vlastní pouze 0,1 % Trenérů.
Michal Cupák (Z, Zlín)
Zlín se o víkendu postaral o překvapení kola, když 3:0 porazil favorizovanou Plzeň. Výrazně se na tom podílel Michal Cupák. Přestože do zápasu nastoupil až z lavičky, stihl vstřelil dva góly. Cupáka vlastní 24 % Trenérů.
Jan Suchan (Z, Slovácko)
Dvě povedená kola má za sebou zkušený záložník ve službách Slovácka. Shodně v nich nasbíral po osmi bodech a výrazně přispěl Slovácku k zisku šesti bodů. Třicetiletého středopolaře vlastní 0,3 % Trenérů.
Stanislav Dostál (B, Zlín)
Ve vynikajících výkonech pokračuje čtyřiatřicetiletý brankář ze Zlína. Proti Plzni zapsal výborných 8 bodů a přehoupl se na trojciferné číslo. Stanislava Dostála v iSport Fantasy momentálně vlastní 7,3 % Trenérů.
Jan Koutný (B, Sigma Olomouc)
Sigma o víkendu porazila Bohemians nejtěsnějším možným rozdílem a výrazný podíl na tom měl gólman Jan Koutný se šesti zákroky. To mu vyneslo excelentních 9 bodů. Koutného ve hře vlastní 17 % Trenérů.
Karel Pojezný (O, Baník Ostrava)
V nevýrazných výkonech (alespoň z pohledu iSport Fantasy) pokračuje Karel Pojezný, který před sezonou patřil mezi nejdražší obránce hry. Proti Spartě zapsal pět mínusových bodů. Pojezného vlastní 2,1 % Trenérů.
Danijel Šturm (Z, Sigma Olomouc)
V povedeném startu v novém angažmá pokračuje slovinský fotbalista. O víkendu proti Bohemians zapsal výborných 9 bodů a dostal se do nejlepší sestavy kola. Šturmovi důvěřuje 4 % Trenérů.
Lukáš Haraslín (Z, Sparta Praha)
Nejpopulárnější hráč hry opět doručil. Proti Baníku nasbíral fantastických 13 bodů a stal se nejproduktivnějším fotbalistou kola. Stobodového hráče momentálně vlastní už 60 % Trenérů. Na jaře je zatím nejproduktivnějším hráčem.