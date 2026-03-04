Šádek: Ve Zlíně mi nabízeli slivovici, abych se nehroutil. V Plzni budu třeba do 95 let, když…
Před patnácti lety došel s Plzní k prvnímu senzačnímu titulu. S partou hladových, mnohdy odložených fotbaistů vedenou ambiciózním trenérem Pavlem Vrbou ztropil senzaci. Adolf Šádek (51), generální ředitel klubu, v uplynulé dekádě získal s Viktorií šest ligových primátů a oslavil řadu dalších úspěchů. V den svých narozenin zavzpomínal na počátky slavné klubové éry a zastavil se i u stávajících cílů – Západočeši se chtějí pokusit vyhrát MOL Cup, kde je ve čtvrtečním čtvrtfinále čeká Karviná, a v dalších sezonách získat v pořadí sedmý titul.
Jak se změnila Plzeň od prvního titulu v roce 2011?
„Když se podíváte na sestřih prvního zápasu z té sezony, záběry z prvního titulu, hřiště je blíž k tribuně. Okolo není tartan, stadion se výrazně změnil ve prospěch fanouška, fotbalu jako takového. Klub se neskutečně posunul. Za patnáct let jsme ušli velký kus cesty, rukama mi tady prošly spousty hráčů, trenérů. Nejvíc v srdci, je to i logické, mi zakořenili kluci z první silné éry včetně trenéra Pavla Vrby. Klub na sebe prvním titulem ušil bič, chtěli jsme dál být úspěšní. Chcete poprvé vyhrát titul, poprvé si zahrát v Lize mistrů, to bylo perfektní. Nebožtík Franta Hrdlička (dlouholetý šéf Teplic) mi tehdy říkal, že to chce zažít také. Je to droga, když tohle ochutnáte, slyšíte znělku Ligy mistrů, chcete to i podruhé, potřetí. Je to obrovská motivace k další práci, pro celý klub i mě osobně.“
Chováte se jinak, než na začátku plzeňské zlaté éry?
„Dřív jsem byl hodně u hřiště, teď už také tolik ne. Každý člověk se vyvíjí. Navíc máme před sebou spousty další práce, dlouho jsme titul nevyhráli (pod Michalem Bílkem v sezoně 2021/22). Už jsem několikrát zmínil, že se mi nikdy nepovedlo vyhrát double (úsměv). Tlak se na nás i s příchodem nového vlastníka (vlivného zbrojaře Michala Strnada) nijak nesnížil. Jak tady řekl Saša (záložník Alexandr Sojka), že chce zažít titul na hřišti, chci ho ubezpečit, že v klubu není nikdo, kdo by to nechtěl zažít znovu. Je to závazek pro nás, pro fanoušky a pro město na tom společně pracovat a zkusit být znovu nejlepší.“
Máte celkem šest titulů, přidáte ten sedmý v příštím roce?
„Uděláme maximum, aby sedmý titul přišel co nejdřív. Kdybych řekl, že to zvládneme letos, bylo by to drzé. Na výkonném výboru asociace jsem včera (v úterý) Jardovi Tvrdíkovi říkal, že máme patnáct let od prvního titulu. Nevím, proč se smál, šest titulů za tohle období je asi docela dobré (úsměv). Aby přišel ten sedmý, je to výzva. Sami vidíte, co se v českém fotbale děje, podobně smýšlí vícero majitelů a funkcionářů.“
Dokážete to vy s Plzní?
„Věřím, že jsme schopni se připravit na příští sezonu. V téhle nás také ještě čeká dost výzev, můžeme na hřišti sebrat dost bodů a udělat v lize průvan. Chceme být silní a připravení. Sedmička je magické číslo, pro nás šťastná. Říkám v nadsázce, že budu moct v klubu skončit až ve chvíli, kdy budeme mít sedmý titul, pak si možná oddechnu. Jinak tady budu sedět třeba v 95 letech, to už se mnou rozhovor žádný šlágr nebude. (úsměv)“
Leckdo si myslel, že s prvním titulem plzeňský úspěch skončí. Věřil jste, že vydržíte na vrcholu tak dlouho?
„Mysleli jsme si nejdřív to samé. Když jsem skládal tým, to berte s nadsázkou. Baky (vedle sedící Marek Bakoš) přijel ze Slovenska ve favoritovi, Kolda (další účastník tiskové konference Daniel Kolář) přišel jako nechtěný ze Sparty. Měli jsme to dobře poskládané. Po prvním titulu jsem měl chuť vyvrátit to, co se psalo a občas ještě někde píše nebo říká. Že jsme jenom navoněná bída, která rychle vyleze a pak zase rychle zmizí. Ale patnáct let ve špičce není málo, můžeme být někde zapsaní jako úspěšný klub. Nemyslel jsem si, že budeme schopni i v těžších obdobích držet krok se špičkou české ligy, jsem rád, že jsme takové momenty v plzeňském fotbale ustáli. Máme na co navázat, klub je dlouhodobě úspěšný a zkazit si to můžeme v podstatě jenom sami.“
Kdy jste poznal, že vaše první mistrovská parta v Plzni bude úspěšná?
„Po našem prvním zápase v Evropě s Besiktasem jsme na klukách i trenéru Pavlovi Vrbovi viděl obrovskou chuť, že jim nestačí jenom taková degustační ochutnávka úspěchu. Viděl jsem, že mají obrovskou kvalitu včetně Pavla, aby byli dál úspěšní. Měli jsme štěstí, že další kluby v té době nebyly úplně v top sportovní formě, tohle ve sportu také potřebujete. Věřil jsem v titul už v průběhu té sezony. Po něm jsem kluky sbíral při oslavách po Plzeňském kraji v tranzitu. Byl jsem přesvědčený, že jsou velká parta, umí být úspěšní a pomoct si i mimo hřiště. Což je důležité, aby mužstvo mohlo fungovat a bylo dál úspěšné.“
Z domácího poháru vypadly Slavia i Sparta, vás čeká čtvrtfinále v Karviné. Půjdete letos po zisku trofeje?
„Motivace je to pro nás obrovská. Ale nerad bych v pátek koukal, že vypadli všichni favorité a situace se výrazně mění. V úterních zápasech nebylo poznat minimálně řečí čísel a analytikou, kdo byl papírový favorit. Viděl jsem vysokou kvalitu Boleslavi i Jablonce, ten ji prokazuje dlouhodobě. Nebude to nic jednoduchého - čeká nás velmi dobře hrající Karviná, navíc nám má co vracet. Už jsme se o tom bavili na vánočním večírku na náměstí s lidmi, že bychom to v MOL Cupu mohli zkusit. Uděláme maximum, abychom trofej po delší době do Plzně přivezli.“
Přebolelo vás penaltové vyřazení z Evropské ligy s Panathinaikosem?
„Přebolelo… Tak, že jsem si jel oddechnout do Zlína, tam to opravdu přebolelo (úsměv). Rány, co se ještě nezahojily, jsem si trošku zasypal solí. Lidé, když mě ve Zlíně viděli, mi dali ochutnat z placky slivovici. Děda, co seděl vedle mě, mi ji nabídl, když mě sledoval. Měl strach, abych se nehroutil (úsměv). Je to zvláštní - v Evropě jsme neprohráli a jsme venku, ale takhle to občas dopadá. Třeba nám to dodá potřebnou energii a sílu přetavit to v MOL Cupu. Po sérii zranění se snad dáme dohromady a zabojujeme o trofej v Česku."
Daniel Kolář o pěti titulech v Plzni
„Vždycky na to vzpomínám v dobrém. Pro mě šlo o první potvrzení toho, že jsme schopni se rovnat české špičce. Dosáhli jsme na samotný vrchol, panovala obrovská euforie, bylo to překvapení. Věřili jsme si, cítili jsme sílu v týmu. Celý ten den byl neskutečný, šance vyhrát titul s Plzní na 100 let výročí od založení klubu byla obrovská, Pořád mi naskakuje husí kůže – doma mám i trávník a síť, co jsem si ustřihl. Šlo o velký úspěch v kariéře i životě. Nikdo to tehdy moc nečekal, ale zvládli jsme to. Někteří kluci postupně odcházeli a měnil se kádr, třeba když skončil Horvi (Pavel Horváth), byla otázka, zda na úspěchy zvládneme navázat. Taky jsme to dokázali. Pro mě je těžší se na špičce udržet, ale zvládli jsme to. Už od prvního titulu mám v Plzni ty nejvyšší cíle. Proto mi Plzeň tolik přirostla k srdci, že tady nestačí bojovat o průměr, ale vždycky se poměřovat s nejlepšími. Každý titul je pro mě něčím speciální, každá sezona byla velmi těžká, v něčem jsme potřebovali i štěstí. Ale povedlo se to pětkrát, super.“
Akce a speciální dresy k 15. výročí od prvního titulu
Viktoria Plzeň si připomene patnáctileté výročí od zisku svého historicky prvního mistrovského titulu, který získala v roce 2011. Čeká ji výroční zápas, který odehraje i v unikátních dresech. Ty si budou moci zakoupit i fanoušci v rámci limitované edice.
V roce 2011 si Viktoria Plzeň připomínala 100 let od svého založení, zároveň oslavila historicky první mistrovský titul. Klub si výjimečný rok připomene slavnostním výročním zápasem. Ten se uskuteční v rámci 30. ligového kola v domácím ligovém duelu proti Pardubicím.
„Dodnes mám na tento den jen ty nejhezčí vzpomínky a stejně to určitě mají i všichni naši fanoušci. Myslím si, že je tedy ideální čas si jej náležitě připomenout. Výroční zápas bude velkým svátkem pro všechny, kteří mají v srdci červenomodré barvy,“ uvedl Adolf Šádek, předseda představenstva a generální ředitel klubu.
K výročnímu zápasu klub přichystal i unikátní sadu dresů, které jsou inspirovány právě těmi mistrovskými z roku 2011. Skrývají celou řadu propracovaných detailů, například embedované letopočty 1911 (založení klubu) a 2011 (první titul), mistrovský pohár a chorál v to památné odpoledne.
Kromě hráčů, kteří výroční dres obléknou v duelu s Pardubicemi, dostanou tuto možnost i zájemci z řad fanoušků. Do předprodeje půjde limitovaná edice 600 kusů. Na výběr bude ze dvou variant – 485 klasických dresů za symbolickou cenu 2 011 Kč, nebo 115 kusů v prémiovém balení s podpisy Marka Bakoše a Daniela Koláře za 2 899 Kč.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Olomouc
|24
|10
|6
|8
|24:22
|36
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|24
|7
|5
|12
|20:30
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|24
|5
|7
|12
|18:29
|22
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu