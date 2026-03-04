Předplatné

Rozšíření ligy: teď ne, ale po roce 2029 reálná možnost. Jaký je argument klubů, které jsou PRO?

Video placeholder
Rozšíření ligy: teď ne, ale po roce 2029 je to reálné. Co postoj „S“ a které kluby jsou PRO? • Zdroj: iSport.tv
Radost fotbalistů Sparty v zápase s Baníkem
Martin Jedlička zasahuje v bráně Baníku Ostrava
Ondřej Kričfaluši v akci proti Spartě
Fanoušci Sparty před utkáním s Baníkem prezentovali své choreo
Trenér Sparty Brian Priske během čtvrtfinálového utkání MOL Cupu v Mladé Boleslavi
25
Pondělní zamítavý verdikt ligového výboru LFA utnul naděje klubů, které si přály (a přejí a budou přát) rozšíření první ligy ze šestnácti na osmnáct klubů. „Tohle téma se ale stoprocentně vrátí. A troufám si tvrdit, že po roce 2029 má reálnou šanci uspět,“ říká ve speciálu Ligy naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Ondřej Škvor. 

Co ve videu zazní:

  • Které kluby se v anketě deníku Sport vyslovily pro rozšíření soutěže?

  • Jaké jsou jejich argumenty?

  • Čím naopak ústy Jaroslava Tvrdíka a Františka Čupra argumentují pražská „S“?

  • Hrozí české nejvyšší soutěži do budoucna „hokejový“ model s polozavřenou elitní soutěží?

Celé video sledujte na webu liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec24136531:2345
4Plzeň24126642:3142
5Liberec24107737:2437
6Olomouc24106824:2236
7Hr. Králové2497834:2934
8Karviná241021235:4032
9Zlín2487929:2931
10Teplice24681024:3026
11Bohemians24751220:3026
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav24581132:4723
14Slovácko24571218:2922
15Baník24471318:3319
16Dukla24291314:3615
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

