Povstání ligových dvojek: překvapivý rekordman, do brány se vrátila i drahá posila
Pozice brankářské dvojky patří ve fotbale k těm nejsložitějším. Dlouhé čekání na šanci, minimum minut a nutnost být připravený kdykoli naskočit. Právě teď ale v Chance lize došlo hned u několika klubů ke změně na brankářském postu. Ještě nedávno přehlížení gólmani se příležitosti chytili výborně a mají šanci si udržet místo na delší dobu. O jaká jména se jedná?
Klemen Mihelak (24)
- Jablonec
- V sezoně 2025/26 v lize: 5 zápasů, 3 inkasované góly, 4 vychytané nuly
Víc než rok a půl jen z lavičky sledoval výborné výkony Jana Hanuše a už přemýšlel o hostování kvůli vyšší minutáži. Nakonec zůstal a překvapivá šance přišla. Zkušený konkurent si v závěru proti Teplicím poranil lýtko a přišla chvíle pro mladého Slovince. Nástup má vynikající, poprvé inkasoval až po 330 minutách, čímž vytvořil nový ligový rekord. „Vůbec jsme nepochybovali. Jsem hrozně rád, že to chytil za pačesy,“ liboval si kouč Luboš Kozel. Nyní Mihelak chycenou penaltou v rozstřelu pomohl k postupu přes Slavii a užíval si ovace stadionu. V brance by měl zůstat i dál, jelikož podle informací Sportu Hanuš stále nemůže pořádně trénovat a návrat se zatím neblíží.
Tomáš Frühwald (23)
- Bohemians
- V sezoně 2025/26 v lize: 3 zápasy, 2 inkasované góly, 1 vychytaná nula
Do Ďolíčku přicházel s velkým očekáváním. Bohemians za něj v létě 2024 zaplatili kolem 10 milionů korun a stal se nejdražším hráčem v historii klubu. Jenže z branky ho postupně vytlačil Michal Reichl a pozici jedničky držel. V polovině aktuálního ročníku ovšem přišla krize a „klokani“ sebrali ze šesti zápasů jediný bod. Trenér Veselý zkusil udělat změnu v brance a ta vyšla. Frühwald vychytal výhry se Slováckem i s Duklou a tým poskočil do klidnějších vod. „Zvažoval jsem to už dřív a něco se změnit muselo. Gólman sice nebyl náš problém, ale při takové sérii potřebujete impuls,“ prozradil kouč.
Jiří Floder (29)
- Mladá Boleslav
- V sezoně 2025/26 v lize: 16 zápasů, 22 inkasovaných gólů, 5 vychytaných nul
Už to nevypadalo, že se odchovanec Zbrojovky někdy dostane na pozici prvního gólmana v Chance lize, ale velkou pracovitostí si o místo řekl a nyní ho jistě drží. Dlouho působil ve druhé nejvyšší soutěži a pak v Boleslavi plnil roli dvojky. Na podzim však kolega Aleš Mandous nepůsobil jistě, šanci dostal 29letý Floder a konkurenta jednoznačně předčil. „Je profík, připravuje se nad rámec tréninkového procesu, a když mu něco nejde, chce to zlepšit. Dneska za to byl odměněn,“ jásal trenér Aleš Majer po triumfu nad Spartou v MOL Cupu, k němuž Floder přispěl mimo jiné dvěma penaltovými zákroky.
Hugo Jan Bačkovský (26)
- Dukla
- V sezoně 2025/26 v lize: 3 zápasy, 3 inkasované góly, 1 vychytaná nula
Na Julisku dorazil v závěru zimního přestupového okna a do branky se dostal celkem rychle. David Holoubek ho nechával na lavičce, ale nový kouč Pavel Šustr hned po příchodu do Dukly posadil obrovitého Lotyše Matrevicse a ukázal na o patnáct centimetrů nižšího kolegu. „Rozhodla lepší kopací technika,“ vysvětlil změnu. Bodově se zatím příliš neprojevila, ale vina mizérie Dukly určitě nepadá na hlavu brankáře. Hned v prvním utkání se Zlínem vychytal nulu a proti Bohemians i Slavii předvedl dobré momenty. Místo by si měl udržet i do dalších kol.
Luka Charatišvili (23)
- Pardubice
- V sezoně 2025/26 v lize: 5 zápasů, 6 inkasovaných gólů, 1 vychytaná nula
Největší kolotoč mezi tyčemi rotuje na východě Čech. Pardubice jako jediný celek v této sezoně už v lize vyzkoušely čtyři různé gólmany. Začal Jan Stejskal, pokračoval Jáchym Šerák, ale ani jeden nepřesvědčil a podzim v brance končila letní posila Luka Charatišvili. Na jaře ho pak krátce vystrnadil Aleš Mandous, ale po třech zápasech se do branky vrátil znovu Gruzínec. „Tři zápasy po sobě jsme měli situace, které byly špatně vyhodnocené. Bavili jsme se s trenérem gólmanů, že uděláme změnu. Luka nic špatně neudělal a byl dobrý do rozehrávky,“ líčil důvody střídání trenér Jan Trousil. A vyplácí se to. S Charatišvilim sbírají Pardubice nejvíc bodů.