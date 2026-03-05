Obavy o derby: Bude fotbal? Spíš válka, bojí se experti. Rada: Hlavně se pořád neválejte
Pražské derby s pořadovým číslem 316 se rychle blíží, na programu Chance Ligy je už v neděli 8. března od 18.30. Web iSport před fotbalovým svátkem a střetem Slavie se Spartou oslovil experty s několika otázkami. V první části velké ankety se dozvíte, zda v zápase podle nich uvidíme pohledný fotbal, nebo válku.
Dušan Uhrin mladší
bývalý trenér Slavie
Válku
Slavia zatím válčila
„Myslím, že ze strany Slavie uvidíme válku. Bojím se toho. Vlastně dosud jenom válčila, nehrála moc pohledný fotbal, i když všechna utkání až na Pardubice (1:1) zvládla. Dokáže z minima vytěžit maximum. Bude samozřejmě hrát na výhru, ale v podstatě jí stačí remíza, aby si udržela slušný náskok. Hodně jsem zvědavý na Spartu, protože proti Mladé Boleslavi předvedla fakt mdlý výkon.“
David Kobylík
- mistr Evropy hráčů do 21 let
Válku
Očekávám i kvalitu
„Čekám něco mezi. Válka tam musí stoprocentně být, je to derby. K tomu patří emoce, soubojovost, chuť vyhrát každý balon. Jenže my chceme pochopitelně také kvalitu. A věřím, že ji dostaneme. Nebude to klasický zápas, kdy hraje silný tým se slabým, že půjde do plných. Bude to otevřená partie, tvrdá, ale oba týmy mají dobré hráče, kteří jsou schopni měnit tempo a dodat kvalitu.“
Jakub Podaný
bývalý ligový hráč, expert Oneplay
Válku
Bude to o soubojích
„Očekávám spíš válku, a to z jednoho prostého důvodu. Sparta hrála nedávno s Plzní, která velmi efektivně napadala rozehrávku. Letenští přišli o to nejcennější – pevnou strukturu útočných akcí a kontrolu hry. Bylo vidět, že nemají plán B. I proto jsem v předešlé otázce odpovídal, že by na hrotu mohl být Vojta, který by se mohl pokusit tento atribut do sparťanské hry vnést.“
Ladislav Vízek
legenda Dukly, olympijský vítěz 1980
Válku
Bude záležet na rozhodčím
„Na Spartě, a obzvlášť v Edenu, vyhrávají v derby tribuny nad fotbalem. Bojím se, že to zase bude nervózní strkanice o ničem. Před každým derby si přeju hezký zážitek, ale mám pocit, že se toho už nedočkám. Hodně bude záležet na rozhodčím. Z něj mám největší strach. Byl bych rád, aby byl odvážnej. Nikoli zápas bezhlavě pustil, ale aby kluky nechal hrát a nevrtal se v nesmyslech.“
Petr Rada
trenér
Fotbal
Věřím Provodovi
„Jsem pozitivní a věřím, že fotbal, který si derby zaslouží, se hrát může. Ano, oba kluby vypadly z domácího poháru, ale že by to ovlivnilo jejich nervy, to si nemyslím. Slavia je nabušená fyzicky a fotbalovost se někdy vytrácí, to ano. Ale věřím, že bude hrát Provod, který tu kreativitu dodá. Moje hlavní prosba směrem k hráčům: hlavně se pořád neválejte. Diváci chtějí vidět hru.“
Petr Ruman
trenér
Válku
Fotbalovost stačit nebude
„Všichni chceme plynulou hru a hezké akce, ale obávám se, že to bude válka. Obě mužstva vypadla v poháru, což přililo ještě trochu oleje do ohně. Půjdou do toho v neděli na víc než sto procent. Je to hodně i o způsobu hry Slavie, která ligu válcuje fyzickým a přímočarým způsobem. A Sparta se tomu chtě nechtě bude muset přizpůsobit, fotbalovost v derby stačit nebude.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Olomouc
|24
|10
|6
|8
|24:22
|36
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|24
|7
|5
|12
|20:30
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|24
|5
|7
|12
|18:29
|22
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu