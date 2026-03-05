Předplatné

Obavy o derby: Bude fotbal? Spíš válka, bojí se experti. Rada: Hlavně se pořád neválejte

Bude derby pohledný fotbal, nebo válka?
Bude derby pohledný fotbal, nebo válka?Zdroj: koláž iSport.cz
Slávističtí fotbalisté nakonec končili zápas spokojení
Lukáš Haraslín ve druhém poločase rozpohyboval hru Sparty, ale ani on nepřispěl k výhře
Tomáš Vlček stáhnul unikajícího Veljka Birmančeviče a byl vyloučen
Jeden z klíčových momentů přišel v 66. minutě, kdy viděl červenou kartu Tomáš Vlček
Slávistický obránce Tomáš Vlček viděl v 66. minutě červenou kartu
Albion Rrahmani lituje neproměněné šance zkraje druhého poločasu
Albion Rrahmani v úvodu druhého poločasu neproměnil velkou příležitost
15
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (8)

Pražské derby s pořadovým číslem 316 se rychle blíží, na programu Chance Ligy je už v neděli 8. března od 18.30. Web iSport před fotbalovým svátkem a střetem Slavie se Spartou oslovil experty s několika otázkami. V první části velké ankety se dozvíte, zda v zápase podle nich uvidíme pohledný fotbal, nebo válku.

Dušan Uhrin mladší

  • bývalý trenér Slavie

Válku

Slavia zatím válčila
„Myslím, že ze strany Slavie uvidíme válku. Bojím se toho. Vlastně dosud jenom válčila, nehrála moc pohledný fotbal, i když všechna utkání až na Pardubice (1:1) zvládla. Dokáže z minima vytěžit maximum. Bude samozřejmě hrát na výhru, ale v podstatě jí stačí remíza, aby si udržela slušný náskok. Hodně jsem zvědavý na Spartu, protože proti Mladé Boleslavi předvedla fakt mdlý výkon.“

David Kobylík

  • mistr Evropy hráčů do 21 let

Válku

Očekávám i kvalitu
„Čekám něco mezi. Válka tam musí stoprocentně být, je to derby. K tomu patří emoce, soubojovost, chuť vyhrát každý balon. Jenže my chceme pochopitelně také kvalitu. A věřím, že ji dostaneme. Nebude to klasický zápas, kdy hraje silný tým se slabým, že půjde do plných. Bude to otevřená partie, tvrdá, ale oba týmy mají dobré hráče, kteří jsou schopni měnit tempo a dodat kvalitu.“

Jakub Podaný

  • bývalý ligový hráč, expert Oneplay

Válku

Bude to o soubojích
„Očekávám spíš válku, a to z jednoho prostého důvodu. Sparta hrála nedávno s Plzní, která velmi efektivně napadala rozehrávku. Letenští přišli o to nejcennější – pevnou strukturu útočných akcí a kontrolu hry. Bylo vidět, že nemají plán B. I proto jsem v předešlé otázce odpovídal, že by na hrotu mohl být Vojta, který by se mohl pokusit tento atribut do sparťanské hry vnést.“

Ladislav Vízek

  • legenda Dukly, olympijský vítěz 1980

Válku

Bude záležet na rozhodčím
„Na Spartě, a obzvlášť v Edenu, vyhrávají v derby tribuny nad fotbalem. Bojím se, že to zase bude nervózní strkanice o ničem. Před každým derby si přeju hezký zážitek, ale mám pocit, že se toho už nedočkám. Hodně bude záležet na rozhodčím. Z něj mám největší strach. Byl bych rád, aby byl odvážnej. Nikoli zápas bezhlavě pustil, ale aby kluky nechal hrát a nevrtal se v nesmyslech.“

Petr Rada

  • trenér

Fotbal

Věřím Provodovi
„Jsem pozitivní a věřím, že fotbal, který si derby zaslouží, se hrát může. Ano, oba kluby vypadly z domácího poháru, ale že by to ovlivnilo jejich nervy, to si nemyslím. Slavia je nabušená fyzicky a fotbalovost se někdy vytrácí, to ano. Ale věřím, že bude hrát Provod, který tu kreativitu dodá. Moje hlavní prosba směrem k hráčům: hlavně se pořád neválejte. Diváci chtějí vidět hru.“

Petr Ruman

  • trenér

Válku

Fotbalovost stačit nebude
„Všichni chceme plynulou hru a hezké akce, ale obávám se, že to bude válka. Obě mužstva vypadla v poháru, což přililo ještě trochu oleje do ohně. Půjdou do toho v neděli na víc než sto procent. Je to hodně i o způsobu hry Slavie, která ligu válcuje fyzickým a přímočarým způsobem. A Sparta se tomu chtě nechtě bude muset přizpůsobit, fotbalovost v derby stačit nebude.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec24136531:2345
4Plzeň24126642:3142
5Liberec24107737:2437
6Olomouc24106824:2236
7Hr. Králové2497834:2934
8Karviná241021235:4032
9Zlín2487929:2931
10Teplice24681024:3026
11Bohemians24751220:3026
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav24581132:4723
14Slovácko24571218:2922
15Baník24471318:3319
16Dukla24291314:3615
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (8)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů