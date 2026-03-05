Jak jsou na tom „S“ před derby: Slavia s otazníky, Sparta pod tlakem. Kde je lepší nálada?
Celých 120 minut v nohou, penaltové nervy a zklamání z vyřazení poháru. Zdá se, že krom rozdílu pár hodin jsou na tom nesmiřitelné tábory Slavie a Sparty po úterý naprosto stejně. Nyní, když odpočet do začátku největšího zápasu v Česku započal, se už dá na stav obou mančaftů podívat v širším kontextu. Jak vypadá? Ve slávistickém táboře jsou menší nervy i větší pohoda rozdílových hráčů, Sparta má zase méně otazníků v sestavě.
NÁLADA
Slavia
Jindřich Trpišovský se pod tlakem cítit zásadně nemusí, byť v poslední době více a více čelí pochybnostem ohledně herního stylu Slavie. I ze strany vlastních fanoušků. Derby nicméně není místem, kde by měl ustupovat z nastavené cesty, přesvědčit kritiky může později. Jinak se dá říct, že je Slavia psychicky na výši. V lize drží obdivuhodnou sérii bez prohry, v Edenu je silná, z pohledu tabulky má vše ve svých rukou. A vyřazení od Jablonce? Možná bolí méně než u rivala. Ne, v Edenu nad ním nemávnou rukou, ale určitě berou v potaz argumenty jako vysokou kvalitu Severočechů, šílené hřiště, velkou rotaci a rovněž smůlu v penaltovém rozstřelu.
TOMÁŠ VLČEK: „Derby je pro nás nejdůležitější zápas, bude to tak vždy, ať bude situace v tabulce jakákoli. Chceme v neděli vyhrát, je jedno, kdo si stojí v tabulce momentálně lépe.“
obránce Slavie o náskoku v tabulce před derby
Sparta
Sparta je pod tlakem. Ano, potřebuje vyhrát. Jinak přijde o šanci na titul, který připadne největšímu rivalovi. Zároveň má v tabulce za sebou větší odstup. Může víc riskovat, protože při bodové ztrátě nepůjde o malér. Přesto nejistota panuje spíš kolem toho, jaká je skutečná síla týmu trenéra Priskeho. Začal sice jarní část ligové sezony suverénně, zapsal čtyři jasné výhry, ale jakmile měl dominovat ve šlágru v Plzni, nastalo herní zklamání. Stejně tak v úterním čtvrtfinále MOL Cupu s Mladou Boleslaví. Další výpadek by způsobil Letenským velké problémy před osmifinále Konferenční ligy, v níž mají rovněž nezanedbatelné ambice.
BRIAN PRISKE: „Teď musíme řešit špatný výkon. V neděli náš čeká nový zápas, v lize klíčový. Každý ví, v jaké pozici se nacházíme.“
trenér Letenských o špatném výkonu před derby
FORMA
Slavia
Pohár a jeho specifické podmínky napověděly jen málo o slávistické formě, důležitá je liga. V ní drží úřadující mistr v lize čtyři výhry v řadě, z toho tři jednoznačné. Ani v Pardubicích (1:1) si „sešívaní“ vzhledem k brzké červené kartě nevedli tak špatně. Defenziva obdržela jen dva góly a stopeři jsou před náročným zápasem přímo v mistrovské formě, ale ofenzivní hra je mírně za očekáváním. Když odečteme penalty, Slavia v jarních zápasech zapsala vyšší hodnotu xG než 2 pouze v Pardubicích. Hráčů, kteří jsou bez formy, je ale jen pár. Rozhodně mezi ně patří Erik Prekop, Oscar a Muhammed Cham. V základní jedenáctce možná nebude v neděli ani jeden.
MILAN KERBR: „Nespokojenost z naší strany je především s výkony některých hráčů. Ztratili jsme střed pole a museli jsme do druhé půle stáhnout ze hřiště Chama.“
asistent trenéra o nepovedeném zápase s Jabloncem
Sparta
Sparta se opřela o výkony Lukáše Haraslína i výpomoc od náhradního brankáře Jakuba Surovčíka. Přesto vypadala po pauze silně, stabilně, úderně. V lize posbírala třináct bodů z patnácti možných, výkonnostně zakolísala pouze s Plzní. Jenže herní přednes v domácím poháru proti Mladé Boleslavi s ní slušně zamával. A to bez ohledu na to, že trenér Priske udělal v sestavě šest změn. „Pohár se nepovedl ani jednomu z favoritů, ale Sparta hrála daleko hůř než Slavia. Podala úplně mdlý výkon. Když jsem viděl oba střední záložníky (Irving a Mannsverk), měli zařazenou akorát dvojku, všechny balony dali dozadu,“ uvedl trenér Dušan Uhrin mladší pro deník Sport a web iSport.
5
Tolik čistých kont udržela Sparta v jarní části sezony. Celkem odehrála šest soutěžních utkání, dva góly inkasovala v ligovém domácím zápase proti ostravskému Baníku (5:2).
JAK PŘISTOUPILY K POHÁRU
Slavia
Celkem s jistotou se dá říct, že většinu opor pošetřila, byť Mojmír Chytil, Samuel Isife, Mubarak Suleiman či David Jurásek si o základní sestavu v derby budou rozhodně říkat. Jinak ale dostali šanci náhradníci: Cham a Prekop či navrátilci Igoh Ogbu a Tomáš Vlček. Jen poločas si zahrál pilíř obrany David Zima, střelci z Julisky Tomáš Chorý a Vasil Kušej šli zachraňovat až v 78. minutě. „Moc jsem nasazení náhradníků nepochopil, pohár je velká věc a mají pět dní na regeneraci,“ poznamenal pro Sport trenér Petr Rada. Očividná byla hlavně snaha nechat odpočinout Michala Sadílka a Tomáše Holeše, který bude v neděli nahánět hlavní zbraň Letenských – Lukáše Haraslína.
MILAN KERBR: „Hrát tu 120 minut bylo před derby to poslední, co jsme chtěli. Regenerace teď bude strašně důležitá.“
asistent trenéra o únavě hráčů
Sparta
Sparta hrála v únoru pokaždé jeden zápas týdně. Realizační tým ustálil sestavu, dělal pouze drobné změny, navíc povětšinou vynucené. Až v úterý se pustil do výraznější rotace, a to nejen kvůli derby, ale také blížícímu se osmifinále Konferenční ligy proti Alkmaaru. Priske ulevil Matěji Rynešovi a Kaanu Kairinenovi. První z nich odehrál na jaře v lize 495 minut, druhý 490. A že nenaskočil od začátku kapitán Haraslín, není žádné překvapení. Na podzim v poháru proti Artisu (2:1) zůstal na lavici. Přesto Letenští nenastoupili v béčkovém složení, na hřišti byli Irving, Oliver Sonne, Albion Rrahmani, John Mercado, Patrik Vydra nebo Adam Ševínský. Všechno adepti do základní sestavy i pro neděli.
BRIAN PRISKE: „Hráči byli připraveni odehrát sto dvacet minut a v neděli můžou hrát dalších devadesát. Uvidíme, jak budou vypadat. Všichni víme, že derby není jen o pěkném fotbale, ale bude to i boj.“
trenér o únavě týmu
OTAZNÍKY V SESTAVĚ
Slavia
Ty hlavní jsou jen dva – Lukáš Provod a Jindřich Staněk, oba se ale už zapojili do tréninku. Staňka limituje bolest při odkopech, ale jen těžko věřit, že v neděli stát v základní sestavě nebude. Provod možná začne z lavičky, stejně jako v derby na podzim. Trenéři s ním jsou často opatrnější než s jinými hráči. „Jsou to dobré zprávy. Máme víc variant než v posledním měsíci,“ byl rád Milan Kerbr. Nejmenší pravděpodobnost na základní sestavu má z navrátilců David Moses. Jinak jsou karty celkem jasně rozdané s výjimkou role parťáka k Michalu Sadílkovi, kterou v posledních kolech netypicky plnil Ivan Schranz. Naskočit můžou i Chaloupek či Oscar. Krom celosezonních marodů budou se stoprocentní jistotou chybět pouze David Douděra a Alexandr Bužek.
Pravděpodobná sestava
Staněk
Holeš Zima Bořil
Isife Sadílek Schranz Jurásek
Chytil Chorý Kušej
Sparta
Nejpalčivější otázka směřuje ke gólmanům. U Petera Vindahla přetrvávají problémy v oblasti chodidla, které si přivodil před dvěma a půl týdny. „V tuto chvíli nevím,“ odpověděl Priske, zda bude Dán k dispozici. Nyní to spíš vypadá, že prostor opět dostane Surovčík. Mezi marody zůstávají Andersen, Cobbaut, Eneme, Penxa, Sörensen a Uchenna. Nově se k nim přidali Jaroslav Zelený a Matyáš Vojta. U obou šlo podle Sportu o preventivní rozhodnutí, v neděli tak zřejmě mohou startovat v základní sestavě. Na pravé straně čtyřčlenné zálohy se bude rozhodovat mezi Sonnem a Pavlem Kadeřábkem. Vzhledem k aktuální formě obou hráčů je favoritem český hráč.
Pravděpodobná sestava
Surovčík
Vydra Ševínský Zelený
Kadeřábek Kairinen Irving Ryneš
Mercado Vojta Haraslín
POHODA ROZDÍLOVÝCH HRÁČŮ
Slavia
Kromě Provoda má Slavia směrem dopředu tři „gamechangery“ a všichni tři jsou na tom dobře. Trpišovského hra do jisté míry leží na Tomáši Chorém a ten je možná v životní pohodě. Jistě, v Jablonci se do hry moc nedostal, ale góly, proměněnými penaltami a především výkony „sešívané“ na jaře táhne. Extrémně pozitivní zprávou je gólový návrat Vasila Kušeje, který se s Duklou trefil naposled od podzimního derby. „Věřil jsem, že ten zápas může být odrazovým můstkem,“ říkal nadšeně. Třetím do party je David Jurásek, který od svého návratu ze hřiště prakticky neslezl a panuje velká spokojenost s jeho běžeckými daty i ofenzivní nadstavbou.
Sparta
Ve Spartě jde o one man show. Haraslín se dostal do velmi dobré formy, možná nejlepší od příchodu z italského Sassuola. Zatím vstřelil šest gólů v šesti utkáních, k sedmému zásahu měl blízko i v úterý proti Mladé Boleslavi. Dvakrát střílel klasicky na zadní tyč. „Když přišel Haraslín na hřiště, nebezpečí z levé strany se zvětšilo,“ uznal brankář soupeře Jiří Floder. Jde o další náznak toho, že Letenští jsou na slovenském reprezentantovi až příliš závislí. „Není pochyb, že Šulo je top hráč. Ale není to jen o něm. V Plzni měl taky horší zápas a pak potřebujeme, aby zahráli další. Od každého potřebujeme víc,“ zmínil Priske a jmenoval Joaa Grimalda, Mercada nebo Rrahmaniho.