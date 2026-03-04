Předplatné

Premiéra pro sudího v derby. Souboj Slavie se Spartou bude poprvé řídit Volek

Rozhodčí Stanislav Volek v utkání Plzně proti Dukle
Rozhodčí Stanislav Volek v utkání Plzně proti DukleZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Rozhodčí Stanislav Volek
Ladislav Krejčí diskutuje se sudím Volkem, který ho po intervenci VAR vyloučil
Sudí Stanislav Volek sleduje videozáznam faulu Ladislava Krejčího
Rozhodčí Stanislav Volek v utkání Plzně proti Dukle
Českobudějovický Zdeněk Ondrášek diskutuje s rozhodčím v duelu s Plzní
Rozhodčí zápasu Teplice - Sparta Stanislav Volek
7
Fotogalerie
krm
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (4)

Očekávaný nedělní souboj Slavie se Spartou ve 25. kole Chance Ligy bude jako hlavní rozhodčí řídit Stanislav Volek. Pro šestatřicetiletého sudího půjde o první duel pražských „S“ v kariéře, v lize dosud jako hlavní odpískal 41 utkání. 

Volek dostal od komise rozhodčích důvěru zřejmě i proto, že před dvěma týdny dobře zvládl sledovaný střet Plzně se Spartou (0:0). V lize působí čtvrtou sezonu, v té aktuální řídil devatenáct zápasů.

Jeho asistenty v neděli v Edenu budou Jan Paták a Petr Antoníček. V centru VAR bude mít hlavní slovo Marek Radina.

316. derby pražských „S“ může výrazně napovědět o zisku titulu, vedoucí Slavia aktuálně má na druhou Spartu sedmibodový náskok. Ani jeden z rivalů ovšem v úterý po penaltách nezvládl semifinále MOL Cupu, „sešívaní“ vypadli v Jablonci, Letenští v Mladé Boleslavi.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec24136531:2345
4Plzeň24126642:3142
5Liberec24107737:2437
6Olomouc24106824:2236
7Hr. Králové2497834:2934
8Karviná241021235:4032
9Zlín2487929:2931
10Teplice24681024:3026
11Bohemians24751220:3026
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav24581132:4723
14Slovácko24571218:2922
15Baník24471318:3319
16Dukla24291314:3615
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (4)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů