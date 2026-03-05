Předplatné

Ligová anomálie: místo do Slavie (asi) rovnou ven. Kdo je spolehlivá puma Ange N´Guessan?

Ligová anomálie: místo do Slavie (asi) rovnou ven. Kdo je spolehlivá puma Ange N´Guessan? • Zdroj: isport.cz
Ange N’Guessan a Denis Višinský v souboji o míč
Ange N’Guessan brání Jana Kuchtu
Trenér Liberce Radoslav Kováč dává instrukce v duelu se Slavií
Gólová radost hráčů Liberce
Ange N’Guessan chytá prchajícího Salima Faga Lawala
I ve vzájemném zápase zaujaů Ange N’Guessan Slavii
Salim Lawal a Ange N’Guessan v akci
V listopadu ho po jednom ligovém kole L´Équipe zařadil do nejlepší jedenáctky francouzských fotbalistů, působících v zahraničí. „Dlouho jsme v iSkautu neměli hráče, kterému jsme dali takhle vysokou cenovku. Je to možná nejlepší stoper v české lize,“ říká na adresu libereckého Angeho N´Guessana redaktor deníku Sport a webu iSport Bartoloměj Černík. „Ve Slovanu skutečně působí jako zjevení. Myslím, že se dočkáme situace, kdy Liberec prodá hráče rovnou do TOP 5 ligy, což je anomálie,“ dodává jeho kolega Michal Kvasnica.

  • Jaké je tedy N´Guessana aktuální cenovka?

  • Kde je jeho strop?

  • A je Slavia opravdu bez šance?

Celý díl iSkauta si můžete pustit na liganaruby.cz či v sekci Premium na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec24136531:2345
4Plzeň24126642:3142
5Liberec24107737:2437
6Olomouc24106824:2236
7Hr. Králové2497834:2934
8Karviná241021235:4032
9Zlín2487929:2931
10Teplice24681024:3026
11Bohemians24751220:3026
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav24581132:4723
14Slovácko24571218:2922
15Baník24471318:3319
16Dukla24291314:3615
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

