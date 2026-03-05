Ligová anomálie: místo do Slavie (asi) rovnou ven. Kdo je spolehlivá puma Ange N´Guessan?
V listopadu ho po jednom ligovém kole L´Équipe zařadil do nejlepší jedenáctky francouzských fotbalistů, působících v zahraničí. „Dlouho jsme v iSkautu neměli hráče, kterému jsme dali takhle vysokou cenovku. Je to možná nejlepší stoper v české lize,“ říká na adresu libereckého Angeho N´Guessana redaktor deníku Sport a webu iSport Bartoloměj Černík. „Ve Slovanu skutečně působí jako zjevení. Myslím, že se dočkáme situace, kdy Liberec prodá hráče rovnou do TOP 5 ligy, což je anomálie,“ dodává jeho kolega Michal Kvasnica.
Jaké je tedy N´Guessana aktuální cenovka?
Kde je jeho strop?
A je Slavia opravdu bez šance?
Celý díl iSkauta si můžete pustit na liganaruby.cz či v sekci Premium na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Olomouc
|24
|10
|6
|8
|24:22
|36
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|24
|7
|5
|12
|20:30
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|24
|5
|7
|12
|18:29
|22
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu