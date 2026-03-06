Experti před derby: Kdo má být v útoku Sparty? Buď Rrahmani, nebo Vojta. Kuchtu neřekl nikdo
Pražské derby s pořadovým číslem 316 se rychle blíží, na programu Chance Ligy je už v neděli 8. března od 18.30. Web iSport před fotbalovým svátkem a střetem Slavie se Spartou oslovil experty s několika otázkami. Ve druhé části velké ankety se dozvíte, kdo by měl podle nich být na hrotu sparťanské sestavy. Jestli bude derby spíš pohledný fotbal, nebo válka, čtěte ZDE >>>
Dušan Uhrin mladší
- bývalý trenér Slavie
Albion Rrahmani
Excelentní střelec
Dal bych do základu Rrahmaniho. Má formu, proto by měl hrát on. Rozhodně se mi líbí jako střelec. Nemýlí se v pokutovém území, ví, kam to dává. Zakončení má prostě excelentní. Najde si vždycky jednu dvě situace za zápas, a když se dostane na balon, je nebezpečný. Společně s Haraslínem jsou velkou silou Sparty.“
David Kobylík
- mistr Evropy hráčů do 21 let
Albion Rrahmani
Hráč momentu
„Momentálně Rrahmani. Umí překvapit, je to hráč momentu, nadstandardní ve fotbalových věcech. Není sice delší časový úsek zápasu vidět, ale přesto může rozhodnout, najde si situaci, kdy vytasí technickou parádu. A to může být pro derby ono. Může být rozdílový, i když půjde o válku. Sparta to musí uhrát ve dvou liniích, navíc ani Vojta neuhraje tolik soubojů, má to radši na zemi.“
Jakub Podaný
- bývalý ligový hráč, expert Oneplay
Matyáš Vojta
Má čich na góly
„Možná překvapím, ale nejvíc tam vidím toho nejmladšího – Matyáše Vojtu. Ze všech nabízených alternativ je nejsoubojovější. Myslím, že Sparta nebude mít klid na rozehrávku, přičemž Vojta umí pracovat tělem nejlépe. Jak ho mám nakoukaného, povětšinou z předchozího angažmá v Boleslavi, má výrazný čich na góly. Spartě by se v derby mohl hodit a stát se jedním z důležitých prvků.“
Ladislav Vízek
- legenda Dukly, olympijský vítěz 1980
Albion Rrahmani
Priske postaví své oblíbence
„Obsazení krajních ofenzivních pozic je dané – zleva Haraslín, zprava Mercado. Kdo uprostřed? Priske spíš upřednostňuje Rrahmaniho. V takto důležitém zápase postaví své nejoblíbenější hráče, proto nastoupí Kosovan. Otázkou je, zda je to správně. Nahecovaný Kuchta by přinesl emoce, kterých Rrahmani moc nemá. Derby by prožíval na maximum, byl by totálně našponovanej.“
Petr Rada
- trenér
Matyáš Vojta
Cítím z něj chuť
„Dal bych šanci Vojtovi. Mladý kluk, není tak svázaný. Proti Baníku se mi poměrně líbil. Byť se nabízí dát tam zkušenějšího hráče, cítím z něj velkou chuť prosadit se. Má stomilionový batoh na zádech, který ho trochu může svazovat, ale neporoste, pokud ho nepostavíte několikrát za sebou. To je třeba případ Prekopa ve Slavii. Když mu dáte čuchnout jednou za čas, pravé ořechové to nebude.“
Petr Ruman
- trenér
Matyáš Vojta
Je nejkomplexnější
„Bez většího přemýšlení říkám jméno Vojta. Už po posledním ligovém kole jsem tvrdil, že se mi jako fotbalista moc líbí. Z momentálních útočníků Sparty je na pozici devítky nejkomplexnější, navíc je to mladý kluk nezatížený závažností derby. Přináší hodně věcí, které moderní útočník potřebuje – fyzično, herní inteligenci, nebezpečí v šestnáctce. Do způsobu hry Sparty sedne.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Olomouc
|24
|10
|6
|8
|24:22
|36
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|24
|7
|5
|12
|20:30
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|24
|5
|7
|12
|18:29
|22
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu