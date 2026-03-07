Špatné terény? Slabším se na nich hraje lépe, tvrdí Koller. Jun: Může pomoct...
Hlavní téma po začátku jarní části fotbalové Chance Ligy? Způsobilost terénů. Nezvykle tuhá letošní zima dala trávníkům pořádně zabrat a nejedno hřiště napříč nejvyšší soutěží ještě v březnu připomíná oraniště. LFA hodlá dokonce zpřísnit licenční podmínky u kvality hracích ploch, vytvořit systém sankcí a zavést systémové i namátkové kontroly u topení i svícení. Někteří bývalí hráči si ovšem myslí, že hrací podmínky ve srovnání s minulostí tak špatné nejsou.
Šílený stav hřišť se řeší napříč stadiony. Naposledy v Jablonci či v Hradci Králové při čtvrtfinále MOL Cupu. Předtím například v Karviné nebo v Teplicích, kde s trávníkem bývají dlouhodobé problémy. Hráči čelí posměchu fanoušků, že neudrží balon u nohy, ideální není ani vizuální dojem z tribuny či od televize.
Pořád je situace ovšem výrazně lepší než v devadesátých letech, kdy se hrávala liga regulérně na blátě. „Oproti tomu, co jsme mívali my, jsou hřiště výborné a dají se na nich hrát dobré zápasy a kvalitní fotbal,“ poukazuje Michal Horňák, desetinásobný mistr ligy se Spartou. Pamětník by se pousmál při vzpomínce na počátek nového milénia a bahenní lázně, v nichž třeba Liberec vyřadil v Poháru UEFA španělské Vigo s Mallorcou.
„Od té doby se to obrovsky zvedlo. Za nás končila liga na podzim se závěrem listopadu, možná v prosinci jsme dohrávali evropské poháry a jaro začínalo na konci února. Dnes se hraje už v lednu a trávníky jsou parádní: na Dukle, Spartě, Slavii. V tomto ohledu se hodně pokročilo,“ všiml si Horňák.
Jenže zatímco v Edenu mají osvětlovací rampy SGL a na Letné nedávno položili hybridní trávník, protože přírodní tráva položená před sezonou nestihla zakořenit, pro jiné kluby je starost o trávník zásahem do rozpočtu.
„V zimním období jsou problémy s trávníkem navzdory vyhřívání, vidíme to i v zahraničí. Pak je tady druhá věc, finanční. Menší kluby to třeba nechtějí tolik ani využívat vzhledem k ekonomice a třeba se jim na horším hřišti hraje lépe proti kvalitnějším soupeřům, mažou se díky tomu rozdíly,“ nadhodil historicky nejlepší střelec české reprezentace Jan Koller.
„V našem současném stavu jeden vyhřívací den stojí 140 tisíc korun,“ potvrdil Kollerův pohled majitel Ústí nad Labem Přemysl Kubáň s tím, že od ročníku 2027/28 bude povinné vyhřívání i ve druhé lize. To však jen zabrání tomu, aby se nehrálo na ledu, ale s růstem trávníku nepomůže, přičemž ke vhodnosti hřiště nestačí zatopit jen těsně před zápasem.
Dlouhodobě neutěšený stav pažitu bývá v Teplicích. „Letos nachystali trávníkáři lepší. Byl sníh, topíme na plné pecky. Trávník se obecně po čase mění. Když bude mít klub lepší rozpočet, budeme si moct dovolit i kvalitnější trávník. To jde ruku v ruce,“ vysvětlil majitel Severočechů Milan Kratina s dovětkem, že lampy, které udržují hřiště například v Edenu, nejsou Na Stínadlech v plánu.
Podle Kollera si hráči musí poradit. „Měli by se s tím vyrovnat a hrát na jakémkoli terénu,“ řekl někdejší kanonýr Andrlechtu, Dortmundu, ruské Samary či Monaka.
„Pokud rozhodčí uzná plochu za hratelnou, je to pro oba týmy stejné. Ti, kteří mají hru založenou na technice a fotbalu, jsou trošku biti na úkor těch, kteří jdou bojovat a ukopat to. Chtělo by to mít lepší terény, jsme ale u financí. Může pomoct hybrid, zrovna jsem byl u toho, když se vyšíval na Spartě,“ poukázal bývalý útočník a dnes hráčský agent Tomáš Jun na lednovou novinku z Letné, kterou již měli v Plzni a na Slavii. K bleskové výměně trávníku došlo nyní na Andrově stadionu v Olomouci.
Už se v minulosti objevily nápady změnit herní systém na jaro – podzim, jindy se nadhodí téma umělek. Jako naposledy ústy libereckého majitele Ondřeje Kanii. Proti nim ale stojí dlouhodobý postoj LFA. „Striktně držíme postoj, že nechceme, aby se nejvyšší soutěž hrála na umělé trávě, která má negativní vliv na zdravotní stav hráčů,“ tvrdil v minulosti předseda asociace Dušan Svoboda.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Olomouc
|24
|10
|6
|8
|24:22
|36
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|24
|7
|5
|12
|20:30
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|24
|5
|7
|12
|18:29
|22
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu