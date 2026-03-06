Předplatné

Poslední šance Sparty: koho do útoku a do branky? A jak se „S“ oklepou po fackách v MOL Cupu?

Trenér Sparty Brian Priske domlouvá Janu Kuchtovi
Fotbalisté Slavie během penaltového rozstřelu
Útočník Sparty Jan Kuchta v zápase MOL Cupu proti Mladé Boleslavi
Zklamaný David Jurásek
Gólman Sparty Jakub Surovčík zakročuje proti šanci Mladé Boleslavi
Vasil Kušej v akci při zápase
Sparťan Garang Kuol se pokouší zpracovat míč
19
Fotogalerie
TV iSport
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Jeden z vrcholů jara, derby nesmiřitelných rivalů, největší zápas Chance Ligy! Slavia se Spartou změří v neděli aktuální síly v Edenu a pro hostující tým jde reálně o poslední šanci alespoň zkomplikovat domácím cestu za obhajobou mistrovského titulu. Na koho Brian Priske ukáže na pozici č. 9? Co sestavy? A který z týmů se rychleji oklepe po pohárových fackách v MOL Cupu? Živák Ligy naruby s Pavlem Šťastným, Bártem Černíkem a Adamem Nenadálem startuje v 11.00!

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec24136531:2345
4Plzeň24126642:3142
5Liberec24107737:2437
6Olomouc24106824:2236
7Hr. Králové2497834:2934
8Karviná241021235:4032
9Zlín2487929:2931
10Teplice24681024:3026
11Bohemians24751220:3026
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav24581132:4723
14Slovácko24571218:2922
15Baník24471318:3319
16Dukla24291314:3615
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů