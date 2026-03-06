Bývalý sudí Grégr o tom, jak se řídí derby. Koho neměl rád? Dával mu žlutou, aby měl klid
O derby by mohl přednášet na univerzitě, mezi pražskými kluby jich jenom v lize řídil čtrnáct. Zkušenost má i s vypjatým derby bratislavským. „Základem je pohlídat problémové hráče,“ říká bývalý rozhodčí Ivan Grégr. Klání pražských „S“ je za odměnu i za trest. Sudího může proslavit stejně jako zničit. „Od běžných zápasů se opravdu hodně liší,“ potvrzuje matador pražských derby.
V čem nejvíc?
„Hlavně v psychice. Je to nápor na hlavu. Kolem slavní hráči, často se hraje o titul, lidi na tribunách, kteří se zdají na dotek a neprominou vám žádný verdikt. Je jedno, jestli dobrý, nebo špatný, protože vždy bude proti některému z týmů. V nejhorším si můžete pokazit i kariéru. Ale stejně ho pískat chcete, protože v první řadě se jedná o velkou čest. Když se dostanete do ligy, toužíte řídit derby. Za nás k tomu vedla poměrně dlouhá cesta, museli jsme potvrdit kvalitu v mnoha ligových utkáních. A s nasazením musely souhlasit Sparta i Slavia, protože počáteční důvěra byla základ. Obavy z férovosti byly a budou vždycky. A i když podáte dobrý, objektivní výkon, stejně můžete mít potíž.“
Proč?
„Protože někdo dost možná bude mít pocit, že jste ho poškodil. Tomu se těžko vyhnete, i když třeba máte pravdu.“
Co může udělat sudí, aby ze zápasu nebyla divočina?
„Hodně. Jako se kluby zajímají o sudího, on se má zabývat tím, kdo hraje. I když se mu pak utkání nemusí povést, protože něco neovlivní. Někdy má štěstí, někdy pokazí něco jen kvůli smůle. Ovšem v rámci toho, co ovlivnit může, je základem pohlídat si problémové hráče a vytipovat ty, kteří mohou pomoci. O derby musíte přemýšlet dopředu.“
Jak se hlídá problémový hráč?
„V mužstvu jsou tak jeden až tři. Pomůže, když mu řeknete: ‚Já se budu snažit, co nejlíp umím, ale ty mi musíš pomoct. Já pohlídám, aby tě nenakopali, aby tě nezesměšňovali.‘ Takhle jsem to říkal třeba Tomáši Řepkovi. V lize jsme se sice minuli, ale několikrát jsem ho pískal. Nebo například Karel Kroupa v Brně. Ale musíte mít odvahu za nimi zajít nebo je oslovit prostřednictvím kapitána. Nemusí to vyjít, ale pomůže to. Pokud je hráč inteligentní, musí vycítit, jestli přibrzdit, nebo přitvrdit.“
Na které další problémové hráče jste si dával pozor vy?
„Třeba na Pavla Řeháka, ten vyloženě nenáviděl Spartu. Znal jsem se trochu s jeho rodinou i s ním a před zápasem jsem s ním pracoval. On byl z těch, na které to fungovalo. Nebo třeba Ivan Hašek. On byl takové pětideko, lehký hráč, lítal ve vzduchu a skalní sparťani na mě řvali ‚Černá svině‘, že to nepískám. Ale byl velmi inteligentní. Já mu říkám: ‚Ivane, nezlob mě. Vidíš, že tady na mě řvou tisíce diváků a já jsem tu sám. Nemůžeš mi to ztěžovat.‘ Dal si říct.“
Jsou i takoví, s nimiž domluva moc nešla?
„Jiří Němec zvaný Němej. Já s ním měl velké problémy. Neměl mě rád a po pravdě, já jeho taky ne. Stávalo se, že ode mě dostal žlutou, abych od něj měl pokoj. Byl to jednodušší hráč.“
Jak se to projevovalo?
„Komentoval každé mé rozhodnutí, neustále kroutil hlavou, vytvářel dojem ukřivděného.“
Ivan Grégr
- narozen 21. května 1942 (83 let)
- bývalý rozhodčí, v lize v období 1978–1990
- ligová bilance: 149 zápasů jako hlavní, 24 jako pomezní
- mezinárodní bilance: 61 mezistátních zápasů, 5 v evropských pohárech
- autor knihy Černá svině: Zpověď fotbalového rozhodčího Ivana Grégra
Takže jste mu dal žlutou za věc, co byste jinému prominul.
„Ano, to musím potvrdit. K někomu by stačilo důrazně domluvit, to poznáte. Ale u Jirky to neplatilo. Byl nepříjemný. Třeba Rosťa Vojáček z Baníku byl tvrdý, neúprosný, ale když udělal hrubý faul, vyskočil, přiběhl, omlouval se. To pak uvažujete, jestli dávat žlutou, nebo ne. S takovými se dá mluvit. S Jirkou těžko, což potvrdil, když dělal trenéra v Brozanech. Taky měl se sudími potíže. A na druhé straně Tonda Panenka, ten by na hřišti neublížil kuřeti, si zasloužil jiný přístup. Ještě bych doplnil, že rozhodčí musí umět pracovat s gesty a píšťalkou.“
Gestům rozumím. Jak se pracuje s píšťalkou?
„Ta gesta: musíte umět hráči ukázat, jestli se zlobíte, třeba že máte vykulené oči, nebo se jedná o lehčí věc. A s píšťalkou je to tak, že fouknete důrazně, silně. Je to takové velké divadlo.“
Collina uměl pěkně vykulit oči.
„Taky jsem ho hodně uznával. Pamatujete, že to byl on, kdo písknul v zápase s Nizozemskem proti Česku slavnou penaltu na EURO 2000, kvůli které si znepřátelil celý národ?“
Jasně. Mimochodem to byl právě Jiří Němec, kdo tehdy fauloval.
„Tak. A věřte tomu, že kdyby mu Němec celý zápas do pískání nemluvil, tak mu tu penaltu nepískne. On ho slušně řečeno zlobil, až mu Collina vše nakonec sečetl.“
Ale faul to byl.
„Podle pravidel to faul byl, ale dal se při dobré vůli přejít. Takhle neměl sudí důvod přimhuřovat oči. Je to i psychologie.“
Které hráče byste jako problémové ze současných kádrů označil vy?
„Pohlídal bych si Chorého, který nejenom v pokutovém území hodně používá lokty. Pro sudího to je hodně nepříjemný hráč. Do stylu řízení často mluví rozhodčímu Bořil. Sudí má výhodu, že ve Spartě už není Krejčí, ten byl velmi nepříjemný, všechno agresivně komentoval. Podobně Birmančevič. Kuchta se dá zvládnout, jen se na něj musí důrazně. A počítám, že trenér Priske bude zase impulzivní a bude se snažit zápas vyhecovat.“
Rozhodčí pro nedělní derby
- Hlavní: Stanislav Volek (41 zápasů v lize/0 derby S)
- Asistenti: Jan Paták (339/10), Petr Antoníček (158/0)
- Čtvrtý: Dalibor Černý (112/3)
Na to mají ovšem lidi i ve Slavii.
„Určitě ano. Pánové Řehák, už jsme o něm mluvili, nebo Houštecký, s nimi je těžká práce. Vylítnou z laviček, dělají divadlo. To si pak musí hlídat čtvrtý rozhodčí a asistent. Říct jim: ‚Heleďte, sedněte si, uklidněte se‘. Když to nepomáhá, přivolat hlavního. Má se to přísně trestat.“
Byly reakce laviček a vztahy mezi nimi vypjaté i za vás?
„Ano, stávalo se to. I když zrovna v derby jsem tyhle problémy neměl. Trenér Pospíchal v Bohemce někdy vylítnul. Co pamatuju, měl jsem potíže se sekretářem Sparty panem Kodetem. Vyčítal mi, že jsem jednou nechal hrát zápas na terénu, který byl podle něj nezpůsobilý. Od té doby proti mně zbrojil.“
Může se stát, že rozhodčí nedělá zásadní chyby, a utkání se mu stejně rozpadne?
„Samozřejmě. Může a stává se to. Když bojujete s jedním hráčem, dá se to zvládnout. Jakmile si proti sobě popudíte celé mužstvo nebo dokonce obě, už v zápase plavete. A těžko se pak utkání lepí dohromady. Taky si musíte dávat pozor, jak naložit s kartami.“
Nedávat je ani moc brzo, ani moc pozdě…
„Rozhodčí musí odhadnout, kdy má začít. Na mistrovství světa dal třeba sudí v jednom duelu devatenáct karet, překartoval ho. Pak už mu není pomoci. Je to těžké. Platí to ale i naopak. Byl zápas, kdy Dukla vysoko vedla a sudí byl k soupeři – šlo o Slovan Bratislava – benevolentní. Jenže Slovan i díky téhle benevolenci srovnal. To pak máte smíšené pocity. Člověk musí být pořád ve střehu, jedno špatné rozhodnutí může pokazit zápas. Dneska s lecčím pomůže VAR, i když já ho nemám moc rád.“
Proč?
„Z vícero důvodů. Dělá z rozhodčích alibisty, ti video někdy zneužívají. Bere hráčům i fanouškům bezprostřední radost z gólu. Změní rozhodnutí, byť třeba spíš správně, i tam, kde to není úplně nutné, a zápasu víc ublíží, než pomůže. Mám z toho takovou pachuť.“
Čekáte, že nedělní derby bude divoké?
„Čekám. Ale věřím, že ho rozhodčí zvládne kočírovat. Když se mu to povede, je to hodně dobrý pocit. A zůstanou mu dobré vzpomínky.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Olomouc
|24
|10
|6
|8
|24:22
|36
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|24
|7
|5
|12
|20:30
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|24
|5
|7
|12
|18:29
|22
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu