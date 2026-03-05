Po konci duelu udeřil hlavou soupeře, Alégué si dlouho nezahraje. Pokuta pro Slavii i Plzeň
Jablonecký fotbalista Alexis Alégué si pět soutěžních zápasů nezahraje. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) dnes kamerunského útočníka potrestala za vyloučení po ligovém utkání na stadionu Mladé Boleslavi, kde po závěrečném hvizdu udeřil hlavou domácího Daniela Langhamera do obličeje. Slavia a Plzeň zaplatí za chování fanoušků pokutu 150.000 korun. Komise o tom informovala v komuniké.
Mladá Boleslav v 24. kole zvítězila 3:0. Po závěrečném hvizdu ještě musel zasáhnout videorozhodčí Jan Všetečka. Alégué hlavou udeřil domácího Langhamera a sudí Pavel Orel mu udělil červenou kartu v době, kdy už si hráči i členové realizačních týmů podávali na trávníku ruce.
„Aléguého vyloučení je trestuhodné a netýmové. Bude určitě potrestaný od disciplinárky, ale i od nás,“ uvedl po zápase trenér Jablonce Luboš Kozel. Devětadvacetiletý Kamerunec byl v české lize vyloučen poprvé. Jeden zápas si odpykal v poháru proti Slavii.
Přestože komise rozhodčích konstatovala, že sudí Jan Beneš v duelu Pardubic s Teplicemi chybně vyloučil domácího Emmanuela Godwina, obránce dostal stop na jedno utkání. „Disciplinární řízení můžeme zastavit pouze ve výjimečných případech a při splnění jasně stanovených podmínek. To se potvrdilo na začátku února, rovněž v případě červené karty pro Godwina, kdy komise rozhodčích na základě podaného protestu dospěla k závěru, že hráč se v daném momentu vůbec nedopustil přestupku,“ poukázal předseda disciplinární komise Jiří Matzner na nesprávné vyloučení nigerijského hráče na stadionu Bohemians 1905.
Kluby platí za výtržnosti fanoušků
Po utkání proti Teplicím však komise rozhodčích uvedla, že Godwin sice neměl být vyloučen, nicméně se dopustil přestupku na žlutou kartu. „V takové situaci nemáme pravomoc disciplinární řízení zastavit nebo upustit od potrestání. S ohledem na zmíněné skutečnosti jsme proto přistoupili k uložení nejnižší možné sankce, a to zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání,“ řekl Matzner.
Jeden zápas vynechají také další vyloučení hráči Karel Pojezný (Ostrava) a Tichomir Kostadinov (Slovácko) a za čtyři žluté karty Tomáš Zlatohlávek (Teplice), Antonín Růsek (Olomouc) a David Horejš (trenér Hradce Králové). Stop na tři zápasy dostal Jan Fortelný (Teplice).
Kluby zaplatí pokuty za výtržnosti fanoušků. Slavia za použití pyrotechniky vedoucí k pozdnímu zahájení utkání a vniknutí diváka na hrací plochu v zápase s Libercem. Plzeň za použití pyrotechniky v duelu se Spartou. Ostrava dostala pokutu 60.000 korun za použití pyrotechniky v zápase s Mladou Boleslaví.
Sportovní ředitel Sigmy Olomouc Pavel Hapal zaplatí 20.000 korun za neoprávněný vstup na hřiště v utkání v Teplicích.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Olomouc
|24
|10
|6
|8
|24:22
|36
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|24
|7
|5
|12
|20:30
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|24
|5
|7
|12
|18:29
|22
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu